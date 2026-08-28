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दक्षिण अफ्रीका की नैंसी ने देखा बस्तर का बदलता चेहरा, मां दंतेश्वरी के दर्शन कर बोलीं- यहां की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत

शांति और विकास की ओर बढ़ते बस्तर में पर्यटन को नई पहचान मिल रही है. देश विदेश से पर्यटक बस्तर घूमने पहुंच रहे हैं.

FOREIGN TOURISTS IN BASTAR
दंतेवाड़ा में विदेशी पर्यटक (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2026 at 12:50 PM IST

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दंतेवाड़ा: कभी नक्सलवाद के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है. शांति और विकास की ओर बढ़ते बस्तर में पर्यटन को नई पहचान मिल रही है. देश-विदेश से पर्यटक अब बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक स्थलों को करीब से देखने पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका से आई पर्यटक नैंसी ने दंतेवाड़ा पहुंचकर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और यहां के पर्यटन स्थलों की जमकर सराहना की.

पहली बार देखा ऐसा बस्तर’, नैंसी ने की जमकर तारीफ

नैंसी ने कहा कि बस्तर आकर उन्हें बेहद अच्छा लगा. उन्होंने सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और इसके बाद बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों का आनंद लिया. उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय खान-पान ने उन्हें काफी प्रभावित किया है.

बस्तर घूमने पहुंची विदेशी पर्यटक (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं पहली बार बस्तर आई हूं. मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है. सभी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया है. मैं अपने साथियों से भी छत्तीसगढ़ आने का आग्रह करुंगी. भारत और उसमें भी छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी जगह है. दंतेश्वरी मंदिर में बहुत अच्छा लगा- नैंसी, पर्यटक, दक्षिण अफ्रीका

नैंसी को बस्तर घुमाने वाली गाइड ने बताया कि तीरथगढ़, चित्रकोट जलप्रपात भी देखेंगी. इसके अलावा बस्तर के और भी दर्शनीय स्थलों का दौरा करेंगी.

नक्सलवाद की छाया से निकलकर पर्यटन के नए नक्शे पर बस्तर

बस्तर में शांति और सुरक्षा की स्थिति बेहतर होने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

बस्तर के पर्यटन स्थल

बस्तर की पहचान यहां की प्राकृतिक संपदा से भी है. बैलाडीला की मनोरम पहाड़ियां, ढोलकल पर्वत शिखर, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, तुलसी डूंगरी सहित अनेक प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. घने जंगलों, पहाड़ों और झरनों से घिरा बस्तर, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी खूबसूरत तस्वीर से कम नहीं है.

जिला प्रशासन द्वारा इन पर्यटन स्थलों को सुविधायुक्त बनाने के साथ-साथ पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं. पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए रोड मैप तैयार किए गए हैं. कई स्थानों पर क्यूआर कोड के माध्यम से पर्यटन स्थल की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है.

होम स्टे और बस्तर मार्ट से पर्यटकों को मिल रहा स्थानीय अनुभव

बस्तर आने वाले पर्यटकों को सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता दिखाने के बजाय उन्हें यहां की संस्कृति और जीवनशैली से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है. इसके लिए होम स्टे की सुविधा विकसित की जा रही है, जहां बाहर से आने वाले सैलानी स्थानीय परिवेश में रहकर बस्तर की जीवनशैली को करीब से समझ सकते हैं.

बस्तर मार्ट पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र

बस्तर के पारंपरिक खान-पान और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर मार्ट जैसी पहल भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है. यहां आने वाले सैलानियों को स्थानीय उत्पादों के साथ-साथ बस्तर के पारंपरिक स्वाद का अनुभव लेने का अवसर मिल रहा है.

पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने, टोल फ्री नंबर जारी करने और पर्यटन स्थलों की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है. साथ ही, पर्यटकों को बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने और उन्हें स्थानीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए गाइड की व्यवस्था भी की जा रही है.

नैंसी के लिए बस्तर का यह अनुभव इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने यहां प्रकृति और संस्कृति का ऐसा अनूठा संगम पहली बार देखा. उन्होंने बस्तर के पर्यटन स्थलों की सुंदरता की सराहना करते हुए यहां दोबारा आने की इच्छा भी जाहिर की.

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