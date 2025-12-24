ETV Bharat / state

बारनवापारा अभयारण्य में जुटे विदेशी पर्यटक, प्रकृति के बीच वन्यजीवों को देखकर हुए मुग्ध, प्रबंधन की प्रशंसा भी की

बाइबा ने अपने अनुभव साझा करते हुए यहां के स्थानीय गाइड दीपक की विशेष रूप से प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि दीपक ने न केवल पूरे अभयारण्य का भ्रमण कराया, बल्कि यहां की फ्लोरा-फॉना, वन्यजीवों की आदतें और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी.

वन्यजीवों से रूबरू हुईं विदेशी मेहमान अपने भ्रमण के दौरान बाइबा ने बारनवापारा अभयारण्य में कई प्रमुख वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा. उन्होंने बताया कि सफारी के दौरान उन्हें भालू, गौर, कृष्णमृग, सांभर और स्पॉटेड डियर जैसे वन्यजीव नजदीक से देखने का अवसर मिला. उनके लिए यह अनुभव बेहद रोमांचक रहा क्योंकि यहां के जानवर खुले जंगल में बेधड़क विचरण करते नजर आए. उन्होंने कहा कि कई देशों में वन्यजीवों को देखने के लिए कृत्रिम व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन बारनवापारा में जानवर अपने स्वाभाविक वातावरण में दिखाई देते हैं, जो इस अभयारण्य की सबसे बड़ी खासियत है.

लातविया से आईं पर्यटक बाइबा कालनीना ने बताया कि वे लंबे समय से ऐसे स्थान की तलाश में थीं, जहां भीड़-भाड़ से दूर, प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताए जा सकें.बारनवापारा अभयारण्य उनके इस उद्देश्य पर पूरी तरह खरा उतरा. उन्होंने कहा कि यहां का वातावरण बेहद स्वच्छ और शांत है.जंगल की हरियाली, खुले आसमान के नीचे फैला प्राकृतिक संसार और पक्षियों की आवाजें मन को भीतर तक सुकून पहुंचाती हैं. उनके अनुसार, बारनवापारा उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थल है जो प्रकृति को उसके वास्तविक रूप में देखना और महसूस करना चाहते हैं.

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ के जंगल हमेशा से अपनी सादगी, जैव विविधता और शांत वातावरण के लिए मशहूर हैं. यहां का प्राकृतिक सौंदर्य देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है. बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में यूरोप के लातविया से आईं विदेशी पर्यटक बाइबा कालनीना ने प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताए. हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर छत्तीसगढ़ के इस अभ्यारण्य तक पहुंचीं बाइबा ने बारनवापारा की प्राकृतिक छटा, वन्यजीवों की सहज उपस्थिति और शांत वातावरण की खुलकर सराहना की. उनका कहना है कि यहां का अनुभव उनके लिए बेहद खास और यादगार रहा.

गाइड का ज्ञान और व्यवहार किसी भी पर्यटन स्थल की छवि को मजबूत करता है. स्थानीय युवाओं को इस तरह प्रशिक्षित कर पर्यटन से जोड़ना वन विभाग की एक सराहनीय पहल है - बाइबा कालनीना,विदेशी पर्यटक



इको-टूरिज्म और संरक्षण का संतुलन



आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा बारनवापारा अभयारण्य में सुरक्षित और सतत इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. यहां पर्यटन, संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. अभयारण्य में स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, जिससे एक ओर वन्यजीवों और जंगलों का संरक्षण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को रोजगार और आय के अवसर भी मिल रहे हैं. गाइड, वाहन चालक, सुरक्षा कर्मी और अन्य व्यवस्थाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी इस मॉडल को मजबूत बनाती है.





पर्यटकों की बढ़ती संख्या, अंतरराष्ट्रीय पहचान की ओर कदम



राज्य शासन और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है.अब बारनवापारा अभयारण्य सिर्फ राज्य या देश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी अपनी पहचान बना रहा है. विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यदि सही प्रचार, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित पर्यटन मॉडल अपनाया जाए, तो छत्तीसगढ़ का वन्य पर्यटन वैश्विक स्तर पर भी अपनी जगह बना सकता है.वन विभाग के एसडीओ कृष्णु चंद्राकर ने ETV भारत को बताया कि बारनवापारा अभयारण्य में इको-टूरिज्म को सुरक्षित और संतुलित तरीके से विकसित किया जा रहा है.

हमारा प्रयास है कि पर्यटकों को जंगल और वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखने का बेहतर अनुभव मिले, साथ ही संरक्षण से कोई समझौता न हो. विदेशी पर्यटकों का यहां आना यह दर्शाता है कि बारनवापारा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है. स्थानीय गाइडों और समुदाय की सहभागिता से पर्यटन को आजीविका से जोड़ा गया है, जिससे जंगल संरक्षण और रोजगार दोनों को मजबूती मिल रही है- कृष्णु चंद्राकर, एसडीओ वनविभाग







समृद्ध जैव विविधता की अनूठी मिसाल



बारनवापारा अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है. यहां तेंदुआ, भालू, गौर, कृष्णमृग, सांभर, जंगली सूअर सहित अनेक प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं. इसके अलावा यहां 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं, जो पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं. सुबह और शाम के समय जंगल में गूंजती पक्षियों की आवाजें और खुले मैदानों में विचरण करते हिरणों के झुंड पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं.



1 नवंबर 2025 से पर्यटकों के लिए खुला अभयारण्य



छत्तीसगढ़ का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य बारनवापारा 1 नवंबर 2025 से पर्यटकों के लिए खोला गया है. इसके बाद से यहां पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. इस वर्ष पर्यटकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सफारी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया है.सुरक्षा, मार्गदर्शन और समयबद्ध प्रवेश पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.



तीन प्रमुख गेट से सफारी सुविधा

बारनवापारा अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए तीन मुख्य प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं.



1-रवान गेट



2-पकरीद गेट



3-बरबसपुर गेट



इन तीनों गेटों से सफारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पर्यटकों को जंगल भ्रमण का अवसर मिलता है. इससे भीड़ का दबाव भी कम होता है और वन्यजीवों को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ देखने का मौका मिलता है.



लेपर्ड सफारी जोन बना खास आकर्षण



इस वर्ष अभयारण्य में एक विशेष लेपर्ड सफारी जोन भी तैयार किया गया है. यह जोन पर्यटकों के बीच खासा आकर्षण बना हुआ है क्योंकि यहां तेंदुआ दर्शन की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं. लेपर्ड सफारी जोन में नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से सफारी कराई जाती है, जिससे पर्यटक रोमांच के साथ-साथ वन्यजीवों को नजदीक से देख सकें.



विदेशी पर्यटकों की पसंद बनता बारनवापारा



लातविया से आईं बाइबा कालनीना का अनुभव यह दर्शाता है कि बारनवापारा अभयारण्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करने की पूरी क्षमता है. शांत वातावरण, जैव विविधता, सुरक्षित सफारी और स्थानीय लोगों की सहभागिता इसे एक आदर्श इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाती है.





छत्तीसगढ़ के पर्यटन भविष्य की मजबूत कड़ी



बारनवापारा अभयारण्य आज छत्तीसगढ़ के पर्यटन भविष्य की एक मजबूत कड़ी बनकर उभर रहा है. यहां का जंगल, वन्यजीव, स्थानीय संस्कृति और सतत पर्यटन मॉडल न केवल राज्य की पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि यह संदेश भी दे रहा है कि विकास और संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं.विदेशी पर्यटकों की बढ़ती रुचि इस बात का प्रमाण है कि यदि इसी तरह योजनाबद्ध प्रयास किए जाएं, तो आने वाले वर्षों में बारनवापारा अभयारण्य छत्तीसगढ़ का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना-पहचाना पर्यटन स्थल बन सकता है.



