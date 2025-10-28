ETV Bharat / state

सरिस्का में रोमांच बढ़ा: विदेशी पर्यटकों को मिला बाघिन एसटी-9 का नजदीकी दीदार

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि मंगलवार को सुबह की सफारी में जिप्सी जब जंगल मार्ग से गुजर रही थी, तभी झाड़ियों के बीच बाघिन एसटी-9 दिखाई दी. पर्यटकों ने बाघिन को नजदीक से अपने कैमरे में कैद किया. पर्यटकों के लिए बाघिन को करीब से निहारने का यह लम्हा यादगार बन गया. सीसीएफ के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में बाघिन एसटी-9 की पर्यटकों को लगातार साइटिंग हो रही है. बाघों की साइटिंग होने से सरिस्का आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जगी है. सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या और नियमित साइटिंग से पर्यटक एवं वन्यजीव प्रेमी उत्साहित हैं.

अलवर: सरिस्का बाघ अभयारण्य में विदेशी पर्यटक एक रोमांचक दृश्य देख गदगद हो गए. मंगलवार को सदर रेंज में सफारी के दौरान विदेशी पर्यटकों को बाघिन एसटी-9 नजदीक से दिखाई दी. यह नजारा इतना रोमांचकारी था कि पर्यटक उत्साह से झूम उठे.

पढ़ें: सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां बढ़कर हुई 48, सर्वेक्षण में दिखीं 'हिमालयन गोल्डन बर्डविंग'

टूरिस्ट लवर है बाघिन एसटी-9: सीसीएफ सिंह ने बताया कि सरिस्का की बाघिन एसटी-9 को टूरिस्ट लवर माना जाता है. कारण है कि बाघिन एसटी-9 की पर्यटकों को सबसे ज्यादा साइटिंग होती रही है. पिछले कुछ सालों से सरिस्का में बाघिन एसटी-9 व बाघ एसटी-21 की पर्यटकों को खूब साइटिंग हुई है. यह बाघिन पर्यटकों के सफारी मार्ग के आसपास घूमती रहती है और सफारी की जिप्सियों एवं पर्यटकों के कौतूहल से विचलित भी नहीं होती. बाघिन एसटी-9 की लगातार साइटिंग से सरिस्का टाइगर रिजर्व की ख्याति देश-विदेशों तक बढ़ी है.

विदेशी पर्यटकों को खूब भा रहा सरिस्का: सरिस्का के सीसीएफ कटियार ने बताया कि टाइगर की साइटिंग होना सरिस्का के लिए अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि सर्दियों में इस बार टाइगरों की अच्छी साइटिंग होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि टाइगरों की साइटिंग होने से सरिस्का न केवल देशी पर्यटकों, बल्कि विदेशी टूरिस्ट को भी खूब भा रहा है. यही कारण है कि पर्यटन सीजन की शुरुआत से ही अच्छी संख्या में पर्यटक सरिस्का पहुंच रहे हैं. इनमें विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि बारिश के चलते इन दिनों सरिस्का में हरियाली अच्छी है और जैसे-जैसे घास सूखेगी, टाइगरों की साइटिंग बढ़ने की उम्मीद है.