ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग चोपता विदेशी पर्यटकों से मारपीट मामला, पुलिस ने बताई सच्चाई, दर्ज किया केस

विदेशी पर्यटकों ने होमस्टे मालिक पर 8 लाख रुपये की नकदी और अन्य कीमती सामान चुराने का भी आरोप लगाया है.

CHOPTA FOREIGN TOURIST ASSAULT
रुद्रप्रयाग चोपता में विदेशी पर्यटकों से मारपीट मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 22, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: रुद्रप्रयाग के चोपता क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट, लूटपाट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया है. जानकारी के अनुसार, चार दिनों से चोपता स्थित बंकर हाउस होमस्टे में ठहरे कुछ विदेशी यात्री जब चेक आउट करने लगे, तो होमस्टे के मालिक और उसके स्टाफ ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

पीड़ित पर्यटकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई. इसके बाद विदेशी टूरिस्ट्स ने मंडल चौकी में शरण ली. इसके बाद आनन फानन में उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. एक पर्यटक ने आरोप लगाया कि होमस्टे मालिक ने उनके करीब 8 लाख रुपये की नकदी और अन्य कीमती सामान भी चुरा लिए हैं. उन्होंने होमस्टे संचालक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है.

मामला विदेशी टूरिस्ट से जुड़ा होने के बाद बेहद गंभीर हो गया है. जिसे पुलिस गंभीरता से ले रही है. मामले में पुलिस ने पर्यटकों की शिकायत दर्ज कर ली है. घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं न केवल क्षेत्र की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि पर्यटन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं.

थाना अध्यक्ष उखीमठ मुकेश चौहान ने बताया मामला गाइड और होमस्टे संचालक के बीच का है. दोनों के बीच ही बहस हुई है. फिलहाल इस मामले में लोगों पक्षों को थाने बुलाया गया है. मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है.

चोपता उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक रमणीक पर्यटन स्थल है. हिमालय पर्वत की तलहटी पर बसे इस छोटे से हिल स्टेशन को छोटा स्विजरलैंड भी कहा जाता है. यह अपनी खूबसूरती, हरे खास के मैदान और बर्फबारी के लिए जाना जाता है. यहां बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. जिसमें विदेशी टूरिस्ट भी शामिल होते हैं. यहां आकर आप खूबसूरत हरे- बुग्यालों का दीदार करने के साथ ही ट्रैकिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं.

पढे़ं- चोपता-तुंगनाथ के खूबसूरत बुग्याल को 'रौंद' रहे लोग, मखमली घास के मैदान पर मंडराया खतरा!

पढे़ं- केदारघाटी में जबरदस्त बर्फबारी, चोपता-गोपेश्वर मंडल रोड बंद, केदारनाथ हाईवे पर गिर रहा मलबा

TAGGED:

रुद्रप्रयाग चोपता
चोपता में विदेशी टूरिस्ट
चोपता विदेशी टूरिस्ट मारपीट
CHOPTA FOREIGN TOURIST ASSAULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.