ETV Bharat / state

उदयपुर में विदेशी पर्यटक पर स्ट्रीट डॉग का हमला, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

उदयपुर: शहर में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या अब गंभीर रूप लेती जा रही है. ताजा मामला शहर के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक विदेशी पर्यटक श्वान के हमले का शिकार हो गया. इस घटना ने न केवल स्थानीय व्यवस्था बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछोला झील के पास गुरुवार सुबह करीब 7 बजे अंबावगढ़ स्थित ब्रह्मा निवास के बाहर सिंगापुर निवासी पर्यटक सुंदर पांडे मार्टिन टहल रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए एक स्ट्रीट डॉग ने उनके बाएं पैर पर काट लिया. इससे उनका पैर लहूलुहान हो गया.

सुंदर ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. यहां एंटी-रेबीज वैक्सीन, ड्रेसिंग और दवाइयों के साथ प्राथमिक उपचार किया गया. घटना के बाद मार्टिन ने कहा कि इस हमले से उनकी यात्रा में खलल पड़ा है और वे मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं. इस मामले में उनके प्रतिनिधि जेन ई. टैन ने प्रशासन के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.

पढ़ें: अस्पताल के पीछे नवजात के शव को मुंह में लेकर दौड़ता दिखा स्ट्रीट डॉग, मामले की जांच में जुटी पुलिस