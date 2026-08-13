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जब BHU के जीन वैज्ञानिक को विदेशी प्रोफेसर ने 'हिंदुत्व का तोता' बता दिया; जानें पूरा मामला

आनुवंशिकी न तो किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करती है और न ही विरोध. यह सिर्फ डेटा की भाषा बोलती है.

जब BHU के जीन वैज्ञानिक को विदेशी प्रोफेसर 'हिंदुत्व का तोता' बता दिया.
जब BHU के जीन वैज्ञानिक को विदेशी प्रोफेसर 'हिंदुत्व का तोता' बता दिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 11:00 AM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के तरफ से डीएनए की कहानी के साथ ही विज्ञान और विचारधारा के टकराव का जीवंत उदाहरण देखने को मिला. यूनिवर्सिटी के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौब ने 1.4 बिलियन लोग, 10,000 जेनेटिक आइलैंड्स: द स्टोरी ऑफ इंडियन डीएनए विषय पर बोलते हुए विद्यार्थियों को 2007-08 की एक घटना सुनाई. उस समय वह एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू में प्रोफेसर टूमस किवीसिल्ड के निर्देशन में शोध कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि 2007 के अंत में प्रकाशित उनके एक शोध पत्र ने डीएनए साक्ष्यों के आधार पर आर्य आक्रमण सिद्धांत को चुनौती दी थी. पत्र में भारतीय आबादी की जाति-जनजाति निरंतरता और दक्षिण एशिया में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय आनुवंशिक विविधता पर जोर दिया गया था. जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध संस्कृत प्रोफेसर माइकल वितजेल को इस पत्र में कोई वैज्ञानिक खामी नहीं मिली, तो उन्होंने व्यक्तिगत हमला बोल दिया.

प्रो. चौबे ने बताया की जब पेपर में कुछ गलत नहीं मिला तो उन्होंने मुझे ‘पैरट ऑफ हिन्दुत्व कह दिया. यह गेस्ट लेक्चर प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह के आयोजन में इतिहास विभाग मे आयोजित हुआ, जिसका शीर्षक था, 1.4 अरब लोगों की कहानी और भारत के 10,000 जेनेटिक द्वीप था.

प्रो. चौबे ने छात्रों को बताया कि भारत की आनुवंशिक विविधता कितनी गहरी और प्राचीन है. कैसे आधुनिक डीएनए अध्ययन पुरानी औपनिवेशिक व्याख्याओं को फिर से जांचने का मौका दे रहे हैं. उन्होंने अपनी शोध यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वह उस समय टार्टू में किवीसिल्ड के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे. 2007 का वह पेपर भारतीय आबादी की आनुवंशिक संरचना पर एक मील का पत्थर था.

इसमें मिटोकोन्ड्रियल डीएनए और Y-क्रोमोजोम आंकड़ों के आधार पर दिखाया गया था कि दक्षिण एशिया की अधिकांश आनुवंशिक रेखाएं बहुत पुरानी हैं और भाषाई बदलाव हमेशा बड़े पैमाने पर आनुवंशिक मिश्रण का संकेत नहीं देते. माइकल वितजेल, जो आर्य प्रवास, आक्रमण संबंधी भाषाई और ऐतिहासिक व्याख्याओं के प्रमुख समर्थक रहे हैं, ने उस समय इंडो-यूरेशियन रिसर्च ग्रुप पर इस पेपर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने लेखक को ब्राह्मण जेनेटिसिस्ट कहकर और फिर हिंदुत्व का तोता कहकर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी. प्रो. चौबे ने कहा कि जब वैज्ञानिक तर्क कमजोर पड़ गए, तो आरोप व्यक्तिगत हो गए. यह घटना विज्ञान के क्षेत्र में विचारधारात्मक दबाव का एक क्लासिक उदाहरण बन गई है. प्रो. चौबे ने व्याख्यान में जोर दिया कि आनुवंशिकी न तो किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करती है और न ही विरोध. यह सिर्फ डेटा की भाषा बोलती है.

भारत की आबादी जेनेटिक आइलैंड्स की तरह अलग-अलग समूहों में बंटी हुई है, फिर भी साझा प्राचीन जड़ें रखती हैं. यह कहानी आक्रमण या प्रवास की सरल कथाओं से कहीं अधिक जटिल है.

इतिहास विभाग के छात्रों के सामने प्रो. चौबे ने इस पुरानी घटना को याद दिलाते हुए कहा कि विज्ञान को व्यक्तिगत आक्रमण या राजनीतिक लेबल लगाने से नहीं, बल्कि साक्ष्यों से आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने युवा शोधार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे डेटा पर भरोसा रखें, भले ही वह स्थापित कथाओं को चुनौती दे.

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