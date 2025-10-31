ETV Bharat / state

पुष्कर पशु मेला 2025: विदेशी सैलानियों के साथ खेला सतोलिया और एक टांग पर दौड़े स्थानीय युवा...

मेला ग्राउंड पर सतोलिया, लंगड़ी टांग और गिल्ली डंडा में स्थानीय युवाओं का दबदबा रहा. विदेशी पर्यटकों ने पूरा जोर लगाया.

Satoliya's adventure at the fair
मेले में सतोलिया का रोमांच (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 5:08 PM IST

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला 2025 में परंपरागत खेल मुकाबलों का रोमांच परवान चढ़ने लगा है. पशुपालन और पर्यटन विभाग की सतरंगी लोक कलाओं को देशी विदेशी सैलानी पास से महसूस करते दिखे. विदेशी सैलानियों ने सतोलिया और लंगड़ी टांग सरीखे पारंपरिक खेलों का लुत्फ उठाया. मेला ग्राउंड पर सतोलिया, लंगड़ी टांग और गिल्ली डंडा में स्थानीय युवाओं का दबदबा रहा. विदेशी पर्यटकों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन स्थानीय पर पार नहीं पड़ी. इसके बावजूद विदेशी पर्यटक रोमांच से भरे नजर आए.

पुष्कर के मेला ग्राउंड में शुक्रवार को पशुपालन विभाग की खेलकूद प्रतियोगिताओं ने लुभाया. कई विदेशी पर्यटकों के लिए भारतीय पारंपरिक खेल देखना और खेलना पहला अनुभव रहा. मेले में वर्षों से पारंपरिक खेल हो रहे हैं.​ सतोलिया व लंगड़ी टांग मुकाबले आकर्षक का केंद्र रही. बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे. कोई स्थानीय युवकों का हौसला बढ़ा रहा था तो कोई विदेशियों का जोश बढ़ाता नजर आया.

Enthusiasm shown in lame leg race
लंगड़ी टांग दौड़ में दिखा जोश (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025: जयपुर घाट पर महाआरती में शामिल हुए पर्यटक

पशुपालन विभाग के अधिकारी और मेले में खेलकूद प्रभारी डॉ. कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि लंगड़ी टांग (महिला) में 11 प्रतिभागी थे. इनमें आठ विदेशी और तीन स्थानीय महिलाएं थी. स्थानीय ने लंगड़ी टांग प्रतियोगिता जीती. इसमें प्रथम नागौर की पिंकू और द्वितीय पुष्कर की प्रगति रही.

Participants receiving awards
पुरस्कार प्राप्त करते प्रतिभागी (ETV Bharat Ajmer)

सतोलिया 7 विदेशी और 7 स्थानीय पर्यटकों के बीच रोचक मुकाबला हुआ. स्थानीय टीम ने 1-0 से सतोलिया प्रतियोगिता जीती. गिल्ली डंडा में आठ विदेशी और इतने ही स्थानीय युवाओं की टीम ने भाग लिया.इसमें स्थानीय टीम ने विदेशी टीम को 26-02 से शिकस्त दी. विजेताओं को पुरस्कार दिए गए. सभी प्रतिभागियों को पशुपालन विभाग ने प्रमाण पत्र दिए.

ENJOY TRADITIONAL GAMES IN FAIR
अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर पशु मेला
पारंपरिक खेलों का रोमांच
LOCAL YOUTH DOMINATE GILLI DANDA
PUSHKAR CATTLE FAIR 2025

