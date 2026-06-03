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हथियार सप्लायर की निशानदेही पर विदेशी पिस्टल बरामद; बरेली बवाल से जुड़े हैं तार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरेली बवाल में हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच लगातार जारी है.

हथियार सप्लायर की निशानदेही पर विदेशी पिस्टल बरामद.
हथियार सप्लायर की निशानदेही पर विदेशी पिस्टल बरामद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:13 AM IST

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बरेली: बरेली में बवाल के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों की सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार गफ्फार खां की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी बरामदगी की है. पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपी के बताए स्थान से एक थैले से विदेशी पिस्टल, दो अवैध तमंचे और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि गफ्फार पुत्र बुलंद खां निवासी ग्राम दरऊ, थाना किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर (उत्तराखंड) को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था. जांच में सामने आया था कि 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली बवाल के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों की सप्लाई में उसकी भूमिका रही थी. इसी मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया.

रिमांड अवधि में गफ्फार खां की निशानदेही पर नारायण नगला रोड स्थित एक बंद पड़े ईंट-भट्टे के पास छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए. बरामदगी में एक विदेशी पिस्टल 7.65 बोर, सात जिंदा कारतूस 7.65 बोर, दो अवैध देशी तमंचे 315 बोर और पांच जिंदा कारतूस 315 बोर शामिल हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरेली बवाल में हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच लगातार जारी है. गफ्फार खां की गिरफ्तारी और उसके द्वारा बताई गई जानकारी से जांच को नई दिशा मिली है.

बरामद हथियारों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है. इस प्रकरण में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस का दावा है कि अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका है.

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