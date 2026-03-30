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पिंक सिटी में 'गुलाबी हाथी' फोटोशूट पर बवाल, विदेशी कलाकार पर उठे सवाल, की जा रही जांच की बात

पिंक सिटी में हाल ही में हुआ एक अनोखा फोटोशूट विवादों में आ गया है. ट्रैवलिंग आर्ट फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा ने एक असली हाथी को चमकीले गुलाबी रंग में रंगकर फोटोशूट किया, जैसे ही इस फोटोशूट की तस्वीरें वायरल हुईं, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स को ये तस्वीरें बेहद क्रिएटिव और आकर्षक लगीं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इसे जानवरों के साथ गलत व्यवहार बताया. लोगों का कहना है कि सिर्फ तस्वीरों को खूबसूरत बनाने के लिए किसी बेजुबान जानवर को इस तरह रंगना सही नहीं है. कई लोगों ने सुझाव भी दिया कि ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए AI या एडिटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे जानवर को किसी तरह की परेशानी नहीं होती.

जयपुर : पिंक सिटी जयपुर में 'गुलाबी हाथी' का एक फोटोशूट बड़ा विवाद बन गया है. विदेशी फोटोग्राफर की ओर से असली हाथी को रंगकर किए गए इस शूट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक तरफ लोग इसे कला और क्रिएटिविटी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पशु क्रूरता को लेकर तीखी नाराजगी सामने आ रही है. अब मामला इतना बढ़ गया है कि इसकी जांच की बात भी कही जा रही है.

फोटोग्राफर ने 6 हफ्ते प्रोजेक्ट की तैयारी की : फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा का कहना है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 6 हफ्ते जयपुर में बिताए. शहर के रंग, यहां की संस्कृति और हर जगह दिखने वाले हाथियों से उन्हें ये आइडिया आया. उनका मकसद राजस्थान की पहचान को अपने आर्ट में दिखाना था. फोटोशूट के लिए सही लोकेशन, परमिशन और टीम जुटाना आसान नहीं था. कई हाथी फार्म्स पर जाकर लोगों को मनाना पड़ा. साथ ही मॉडल ढूंढने में भी काफी मुश्किलें आईं, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए लोग आसानी से तैयार नहीं हो रहे थे.

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हाथी की सुरक्षा पर दी सफाई : विवाद बढ़ने पर जूलिया ने सफाई देते हुए कहा कि हाथी को रंगने के लिए ऑर्गेनिक और लोकल पेंट का इस्तेमाल किया गया, जो त्योहारों में भी उपयोग होता है और जानवर के लिए सुरक्षित माना जाता है. फिलहाल, ये मामला कला और पशु कल्याण के बीच संतुलन की बहस को फिर से सामने ले आया है. वाइल्डलाइफ वार्डन अरुण प्रसाद ने कहा कि फिलहाल इस तरह के किसी फोटोशूट की आधिकारिक जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाई जाएगी.

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फरवरी में हो चुका है 'चंचल' का निधन : इस मामले में हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि विदेशी फोटोग्राफर के अनुरोध पर केवल 10 मिनट के लिए फोटोशूट किया गया था. 'चंचल' नाम की ये हथिनी करीब 65 साल की थी और उसे सवारी के काम में नहीं लिया जाता था. शूट के दौरान उस पर सिर्फ कच्चा गुलाल लगाया गया था, जिसे तुरंत पानी से साफ भी कर दिया गया. शादिक ने बताया कि फरवरी में चंचल का निधन हो चुका है और वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथियों को किसी भी तरह की तकलीफ हो.