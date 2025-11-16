ETV Bharat / state

छुट्टी का दिन होने के चलते ट्रेड फेयर में लोगों की उमड़ी भीड़, विदेशी पवेलियन बना पहली पसंद

नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के तीसरे दिन रविवार को दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी. हॉल नंबर एक के ग्राउंड फ्लोर पर बना विदेशी पवेलियन लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां पर सबसे बड़ा पवेलियन थाईलैंड का बनाया गया है, जिसमें 15 से ज्यादा दुकानें हैं. इसके अलावा यहां दुबई, ईरान, कोरिया और तिब्बत की भी दुकानें लगाई गई हैं. यहां पर थाईलैंड के कपड़े, ईरान के ड्राई फ्रूट्स, तिब्बत का हैंडीक्राफ्ट, ईरान का शहद और केसर, ट्यूनीशिया का हैंडीक्राफ्ट व चीनी मिट्टी के बर्तन और कोरिया की ज्वेलरी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. विदेशी पवेलियन में लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

वहीं, दुकानदार भी कह रहे हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. उन्होंने कहा कि छुट्टी का दिन होने की वजह से अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है. सबसे ज्यादा भीड़ थाईलैंड, ईरान और दुबई की स्टाल पर देखी जा रही है. लोग अपने परिवार के साथ और छोटे बड़े हर तरह के बच्चों को लेकर के ट्रेड फेयर में पहुंचे हैं. बच्चे भी छुट्टी का दिन होने के चलते जमकर मस्ती कर रहे हैं.

8 साल से आ रहे ट्रेड फेयर में: दुबई से आकर सूट की दुकान लगाने वाले नसीम ने बताया कि उनके पास सूट की हर तरह के कपड़े की वैरायटी हो उपलब्ध है. वह 8 साल से ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लगा रहे हैं, अच्छी बिक्री हो रही है. उनको ग्राहकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं ट्यूनीशिया से आए स्टॉल संचालक ने बताया कि उनके पास सिरेमिक से बने चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और लोग इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं.

विदेशी पवेलियन पर लोगों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

शहद से लेकर साज सज्जा के सामान भी उपलब्ध: वहीं, ईरान के ड्राई फ्रूट्स को भी लोग पसंद कर रहे हैं. ड्राई फ्रूट का रेट 2000 से लेकर 5000 रुपये किलो तक है. इसके अलावा लोग यहां पर ईरान का शहद और केसर भी काफी पसंद कर रहे है. एक ग्राम केसर का रेट 500 रुपये तो वहीं एक किलो ईरानी शहद का रेट दो-तीन हजार रुपये है. इसके अलावा तिब्बत के हैंडीक्राफ्ट में लेडिज पर्स, जेंट्स पर्स, बैग और घर की साज सज्जा के सामान भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.