ETV Bharat / state

छुट्टी का दिन होने के चलते ट्रेड फेयर में लोगों की उमड़ी भीड़, विदेशी पवेलियन बना पहली पसंद

आईआईटीएफ में रविवार को लोगों ने विदेशी पवेलियन का रुख किया और विदेश के उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई. पढ़ें पूरी खबर..

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सबसे बड़ा पवेलियन थाईलैंड का बनाया गया
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सबसे बड़ा पवेलियन थाईलैंड का बनाया गया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 16, 2025 at 7:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के तीसरे दिन रविवार को दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी. हॉल नंबर एक के ग्राउंड फ्लोर पर बना विदेशी पवेलियन लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां पर सबसे बड़ा पवेलियन थाईलैंड का बनाया गया है, जिसमें 15 से ज्यादा दुकानें हैं. इसके अलावा यहां दुबई, ईरान, कोरिया और तिब्बत की भी दुकानें लगाई गई हैं. यहां पर थाईलैंड के कपड़े, ईरान के ड्राई फ्रूट्स, तिब्बत का हैंडीक्राफ्ट, ईरान का शहद और केसर, ट्यूनीशिया का हैंडीक्राफ्ट व चीनी मिट्टी के बर्तन और कोरिया की ज्वेलरी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. विदेशी पवेलियन में लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

वहीं, दुकानदार भी कह रहे हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. उन्होंने कहा कि छुट्टी का दिन होने की वजह से अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है. सबसे ज्यादा भीड़ थाईलैंड, ईरान और दुबई की स्टाल पर देखी जा रही है. लोग अपने परिवार के साथ और छोटे बड़े हर तरह के बच्चों को लेकर के ट्रेड फेयर में पहुंचे हैं. बच्चे भी छुट्टी का दिन होने के चलते जमकर मस्ती कर रहे हैं.

8 साल से आ रहे ट्रेड फेयर में: दुबई से आकर सूट की दुकान लगाने वाले नसीम ने बताया कि उनके पास सूट की हर तरह के कपड़े की वैरायटी हो उपलब्ध है. वह 8 साल से ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लगा रहे हैं, अच्छी बिक्री हो रही है. उनको ग्राहकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं ट्यूनीशिया से आए स्टॉल संचालक ने बताया कि उनके पास सिरेमिक से बने चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और लोग इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं.

विदेशी पवेलियन पर लोगों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

शहद से लेकर साज सज्जा के सामान भी उपलब्ध: वहीं, ईरान के ड्राई फ्रूट्स को भी लोग पसंद कर रहे हैं. ड्राई फ्रूट का रेट 2000 से लेकर 5000 रुपये किलो तक है. इसके अलावा लोग यहां पर ईरान का शहद और केसर भी काफी पसंद कर रहे है. एक ग्राम केसर का रेट 500 रुपये तो वहीं एक किलो ईरानी शहद का रेट दो-तीन हजार रुपये है. इसके अलावा तिब्बत के हैंडीक्राफ्ट में लेडिज पर्स, जेंट्स पर्स, बैग और घर की साज सज्जा के सामान भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.

तिब्बत को मिले तीन स्टॉल: उधर कोरिया के स्टॉल पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की गई है. दिल्ली में रहने वाले तिब्बती स्टॉल के संचालक ने बताया कि हमको तिब्बती चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आईटीपीओ हर साल एक स्टॉल देता था, इस साल हमको तीन स्टॉल दिए गए हैं. पिछले 11 साल से हम यहां पर अपना स्टॉल लगा रहे हैं, इस बार तीन स्टॉल मिले हैं तो लोगों का और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. तीनों स्टॉल पर हमने मुख्य रूप से अपने हैंडीक्राफ्ट्स को ही प्रदर्शित किया है. हमें हर साल की तरह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस बार और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है.

रविवार को ट्रेड फेयर में जमकर उमड़े लोग
रविवार को ट्रेड फेयर में जमकर उमड़े लोग (ETV Bharat)

इतने रिस्पॉन्स की नहीं थी उम्मीद: थाईलैंड की वूलन लेडीज कुर्ती की भी डिमांड: थाईलैंड से यहां पर लेडिज वूलन कुर्ती का स्टोर लगाने वाली शिमोना ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इतनी हमने उम्मीद नहीं की थी कि लोग हमारे आइटम को इतना पसंद करेंगे. यह मेरा ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाने का आठवां साल है. मैंने यहां मुंबई में रहकर पढ़ाई की है तो मैं यहां के लोगों की पसंद को समझती हूं. उस हिसाब से मैंने यहां कलेक्शन पेश किए हैं.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 'नमो रन' को दिखाई हरी झंडी, कहा- हर खिलाड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण

गाजियाबाद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मातृ मृत्यु कम करने के लिए नई मुहिम शुरू

TAGGED:

INDIA INTERNATIONAL TRADE FAIR 2025
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025
BHARAT MANDAPAM
IITF 2025 DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.