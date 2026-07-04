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दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी: यमुनापार में ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, दो विदेशी नागरिकों समेत तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के यमुनापार इलाके में विदेशी नागरिकों के जरिए संचालित किए जा रहे ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. ईस्ट जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड (एएनएस) ने इस मामले में दो विदेशी नागरिकों और एक स्थानीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है.

पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार के अनुसार, नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान 30 जून को सूचना मिली कि सेनेगल का रहने वाला जॉन दिल्ली-नोएडा लिंक रोड स्थित स्टार सिटी मॉल के पास एमडीएमए की सप्लाई करने आने वाला है. सूचना पर एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड ने जाल बिछाया. पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन डिवाइडर से टकराने के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. तलाशी में उसके पास से 12.86 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई.

पूछताछ में जॉन ने खुलासा किया कि वह बुराड़ी निवासी दिवाकर को एमडीएमए सप्लाई करता था. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की मदद से अक्षरधाम रोड से दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से तीन ग्राम एमडीएमए और 30 ग्राम गांजा बरामद हुआ. जांच आगे बढ़ने पर जॉन ने बताया कि वह यह मादक पदार्थ नाइजीरिया निवासी सोलोमन से खरीदता था, जो न्यू अशोक नगर में रह रहा था. इसके बाद पुलिस ने क्राउन प्लाजा होटल रोड के पास जाल बिछाकर सोलोमन को भी गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से 5.23 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 21.09 ग्राम एमडीएमए (व्यावसायिक मात्रा), 30 ग्राम गांजा, तीन स्कूटी और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में बरामद मादक पदार्थों की कीमत करीब चार लाख रुपये बताई जा रही है. साथ ही पुलिस ने तीनों आरोपियों की स्कूटियां भी जब्त कर ली है, जिनका इस्तेमाल ड्रग्स की सप्लाई में किया जाता था.