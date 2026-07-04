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दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी: यमुनापार में ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, दो विदेशी नागरिकों समेत तीन गिरफ्तार

विदेशी नागरिक चला रहे थे यमुनापार में ड्रग्स का नेटवर्क, दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश

यमुनापार में ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़
यमुनापार में ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 4, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के यमुनापार इलाके में विदेशी नागरिकों के जरिए संचालित किए जा रहे ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. ईस्ट जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड (एएनएस) ने इस मामले में दो विदेशी नागरिकों और एक स्थानीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है.

पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार के अनुसार, नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान 30 जून को सूचना मिली कि सेनेगल का रहने वाला जॉन दिल्ली-नोएडा लिंक रोड स्थित स्टार सिटी मॉल के पास एमडीएमए की सप्लाई करने आने वाला है. सूचना पर एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड ने जाल बिछाया. पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन डिवाइडर से टकराने के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. तलाशी में उसके पास से 12.86 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई.

पूछताछ में जॉन ने खुलासा किया कि वह बुराड़ी निवासी दिवाकर को एमडीएमए सप्लाई करता था. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की मदद से अक्षरधाम रोड से दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से तीन ग्राम एमडीएमए और 30 ग्राम गांजा बरामद हुआ. जांच आगे बढ़ने पर जॉन ने बताया कि वह यह मादक पदार्थ नाइजीरिया निवासी सोलोमन से खरीदता था, जो न्यू अशोक नगर में रह रहा था. इसके बाद पुलिस ने क्राउन प्लाजा होटल रोड के पास जाल बिछाकर सोलोमन को भी गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से 5.23 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 21.09 ग्राम एमडीएमए (व्यावसायिक मात्रा), 30 ग्राम गांजा, तीन स्कूटी और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में बरामद मादक पदार्थों की कीमत करीब चार लाख रुपये बताई जा रही है. साथ ही पुलिस ने तीनों आरोपियों की स्कूटियां भी जब्त कर ली है, जिनका इस्तेमाल ड्रग्स की सप्लाई में किया जाता था.

पूछताछ में सामने आया कि स्थानीय आरोपी दिवाकर पहले खुद एमडीएमए का सेवन करता था. इसी दौरान उसकी पहचान जॉन से हुई और बाद में अधिक मुनाफे के लालच में वह थोक में ड्रग्स लेकर आगे बेचने लगा. वहीं, दोनों विदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट और वीजा से जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सके. पुलिस अब उनके दस्तावेजों की भी जांच कर रही है. पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई से यमुनापार में सक्रिय एक संगठित ड्रग्स सप्लाई चेन को ध्वस्त किया गया है. फिलहाल, पुलिस पूरे नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियों, अन्य तस्करों तथा खरीदारों की पहचान करने में जुटी है.

ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स का जाल फैलाने वाले इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा

दिल्ली-एनसीआर और नोएडा-ग्रेटर नोएडा की हाई प्रोफाइल सोसाइटियों में ड्रग्स का जाल फैलाने वाले एक बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट को ध्वस्त करने में पुलिस को कामयाबी मिली है. थाना बीटा-2 पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियाई नागरिक समेत तीन शातिर ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए तस्करों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंथेटिक ड्रग्स (MDMA), कैश और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं.

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