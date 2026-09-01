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'For Sale in Punjab Only' 1.28 करोड़ का स्टॉक जब्त, कई राज्यों का कनेक्शन आया सामने

बांका : जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मद्यनिषेध विभाग और उत्पाद एवं मद्यनिषेध थाना बांका की टीम ने भलजोर चेकपोस्ट पर बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई वाहन जांच में 16 चक्का ट्रक से करीब 1.28 करोड़ रुपये मूल्य की 10,694.80 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

भलजोर चेकपोस्ट पर बड़ी कार्रवाई : मद्यनिषेध विभाग के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से एक 16 चक्का ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर भागलपुर की ओर ले जाई जा रही है. सूचना के बाद भलजोर चेकपोस्ट पर विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया गया. इसी दौरान हंसडीहा की ओर से आ रहे संदिग्ध 16 चक्का ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई.

धान की भूसी में छिपाई शराब : तलाशी के दौरान ट्रक में धान की भूसी के बोरों के नीचे शराब की बड़ी खेप छिपाकर रखी मिली. जांच करने पर अलग-अलग ब्रांड की कुल 1,214 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई. जब्त शराब की कुल मात्रा 10,694.800 लीटर बताई गई है. विभाग के मुताबिक, शराब के कार्टून पर 'For Sale in Punjab Only' अंकित था. बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपये है.

राजस्थान का ट्रक ड्राइवर अरेस्ट : कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक मोहन लाल (23 वर्ष) को गिरफ्तार किया. वह राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के नरसाली नडी गांव का रहने वाला बताया गया है. पुलिस ने उसके पास से एक सैमसंग 5G स्मार्टफोन भी जब्त किया है. जब्त ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 09 GE 6986 बताया गया है.

"प्रारंभिक जांच में शराब की खेप को झारखंड के रास्ते बिहार में लाकर भागलपुर की ओर ले जाने की बात सामने आई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे बिहार में किसके पास पहुंचाया जाना था. मामले में अंतरराज्यीय शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है."- रविंद्र कुमार सिंह, उत्पाद अधीक्षक

मद्यनिषेध कानून के तहत मामला दर्ज : इस संबंध में मद्यनिषेध थाना बांका कांड संख्या 415/26 दर्ज कर बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. गिरफ्तार चालक से पूछताछ के आधार पर तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.