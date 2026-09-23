ETV Bharat / state

एलोवेरा जूस के नाम पर कूरियर से गुजरात भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब, भिवानी सीआईए ने दो तस्करों को दबोचा

एलोवेरा जूस के नाम पर कूरियर से गुजरात भेजने की कोशिश में अंग्रेजी शराब पकड़ाई है. भिवानी सीआईए ने दो तस्करों को दबोचा है.

Foreign liquor was being sent to Gujarat via courier under the guise of aloe vera juice Bhiwani CIA
एलोवेरा जूस के नाम पर कूरियर से गुजरात भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2026 at 10:37 PM IST

|

Updated : September 23, 2026 at 10:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: ड्राई स्टेट गुजरात में शराब तस्करी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. तस्कर कूरियर के जरिए एलोवेरा जूस के पैकेट बताकर अहमदाबाद अंग्रेजी शराब की खेप भेज रहे थे. भिवानी पुलिस की सीआईए स्टाफ-2 ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी को अदालत ने जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे को एक दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है.

शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन : भिवानी पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के निर्देशानुसार अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए स्टाफ-2 के उप निरीक्षक अजय की टीम ने पकड़ी है. आरोपियों की पहचान हनुमान गेट (भिवानी) निवासी कमल और गांव हुई (चरखी दादरी) निवासी सुनील के रूप में हुई है. कमल को सेक्टर-13 और सुनील को लोहारू चौक से काबू किया गया. मामला तोशाम बाईपास स्थित एक निजी डिलीवरी (कूरियर) कार्यालय से जुड़ा है.

एलोवेरा जूस की जगह अंग्रेजी शराब : कूरियर कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज मनमोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कार्यालय में अहमदाबाद (गुजरात) भेजने के लिए छह सीलबंद पैकेट पहुंचे थे, जिन पर हुडा सेक्टर-13 का पता दर्ज था. पैकेटों पर कूरियर स्टीकर में अंदर 'एलोवेरा जूस' होना दर्शाया गया था. संदेह होने पर जब कर्मचारियों ने पैकेट खोले तो अंदर से रेड लेबल मार्का अंग्रेजी शराब की बोतलें निकलीं.

मुनाफे के लालच में गुजरात भेजते थे : सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी पैकेटों की जांच की, जिसमें कुल 27 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई. इस संबंध में थाना शहर भिवानी में आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे मोटे मुनाफे के लालच में कूरियर के जरिए शराब को गुजरात भेजते थे. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सुनील के खिलाफ राजस्थान के जयपुर में भी आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अदालत से आरोपी सुनील को एक दिन के रिमांड पर लिया गया है. रिमांड के दौरान उससे यह पता लगाया जाएगा कि शराब कहां से खरीदी जाती थी और गुजरात में इसकी डिलीवरी कौन लेता था. इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - कैथल में बेडरूम में फर्श के नीचे टंकी में छिपा रखा था 500 लीटर लाहन, पुलिस ने बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार

ये भी पढ़ें - हरियाणा में डायल 112 पुलिसकर्मियों का कारनामा, सरपंच से शराब के लिए मांगे 800 रुपए

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद में शराब नहीं देने पर ठेके पर हमला, 15-16 हमलावरों ने 2 सेल्समैनों को पीटा

Last Updated : September 23, 2026 at 10:43 PM IST

TAGGED:

ALOE VERA JUICE LIQUOR
BHIWANI CIA
LIQUOR VIA COURIER
एलोवेरा जूस के नाम पर शराब
ALOE VERA JUICE LIQUOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.