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एलोवेरा जूस के नाम पर कूरियर से गुजरात भेजी जा रही थी अंग्रेजी शराब, भिवानी सीआईए ने दो तस्करों को दबोचा

भिवानी: ड्राई स्टेट गुजरात में शराब तस्करी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. तस्कर कूरियर के जरिए एलोवेरा जूस के पैकेट बताकर अहमदाबाद अंग्रेजी शराब की खेप भेज रहे थे. भिवानी पुलिस की सीआईए स्टाफ-2 ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी को अदालत ने जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे को एक दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है.

शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन : भिवानी पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के निर्देशानुसार अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए स्टाफ-2 के उप निरीक्षक अजय की टीम ने पकड़ी है. आरोपियों की पहचान हनुमान गेट (भिवानी) निवासी कमल और गांव हुई (चरखी दादरी) निवासी सुनील के रूप में हुई है. कमल को सेक्टर-13 और सुनील को लोहारू चौक से काबू किया गया. मामला तोशाम बाईपास स्थित एक निजी डिलीवरी (कूरियर) कार्यालय से जुड़ा है.

एलोवेरा जूस की जगह अंग्रेजी शराब : कूरियर कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज मनमोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कार्यालय में अहमदाबाद (गुजरात) भेजने के लिए छह सीलबंद पैकेट पहुंचे थे, जिन पर हुडा सेक्टर-13 का पता दर्ज था. पैकेटों पर कूरियर स्टीकर में अंदर 'एलोवेरा जूस' होना दर्शाया गया था. संदेह होने पर जब कर्मचारियों ने पैकेट खोले तो अंदर से रेड लेबल मार्का अंग्रेजी शराब की बोतलें निकलीं.

मुनाफे के लालच में गुजरात भेजते थे : सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी पैकेटों की जांच की, जिसमें कुल 27 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई. इस संबंध में थाना शहर भिवानी में आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे मोटे मुनाफे के लालच में कूरियर के जरिए शराब को गुजरात भेजते थे. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सुनील के खिलाफ राजस्थान के जयपुर में भी आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अदालत से आरोपी सुनील को एक दिन के रिमांड पर लिया गया है. रिमांड के दौरान उससे यह पता लगाया जाएगा कि शराब कहां से खरीदी जाती थी और गुजरात में इसकी डिलीवरी कौन लेता था. इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.