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काशी की पौराणिक पंचकोशी यात्रा पर निकलेंगे 8 देशों के विदेशी मेहमान

बनारस की पौराणिक पंचकोशी यात्रा पर निकलेंगे 8 देश के विदेशी मेहमान. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: बनारस अपने धर्म और आस्था के उस पौराणिक व्यवहार के लिए जाना जाता है, जो विश्व भर में सनातन को मज़बूत करने का आधार है. बनारस में सिर्फ दर्शन पूजा ही नहीं, बल्कि यात्राओं का भी एक अलग ही स्वरूप है.

यहां होने वाली पंचकोशी यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पांच कोश में पैदल पूर्ण होती है, लेकिन अब यह यात्रा का यह अद्भुत स्वरूप और आनंद 8 देश के मेहमानों को भी मिलेगा, क्योंकि यूरोपीय संघ की ओर से धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट बीएचयू को मिल गया.

सेक्रेड ट्रैवल्स फॉर ग्रोथ: हायर एजुकेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू रिलीजियस टूरिज्म नामक इस परियोजना के तहत दुनिया के 8 देशों के 16 संस्थान और प्रतिनिधि मिलकर धार्मिक यात्राओं, उनकी परंपराओं और संरक्षण पर रिसर्च करेंगे.

प्रोजेक्ट से जुड़े प्रो प्रवीण राणा ने बताया कि हाल ही में उन्हें स्पेन और माल्टा जाने का मौका मिला था, जहां उन्होंने वहां की धार्मिक यात्राओं और तीर्थ परंपराओं को करीब से देखा और अनुभव किया.

उन्होंने बताया कि यूरोपीय देशों ने अपनी धार्मिक यात्राओं को बेहद व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया है. वहीं से प्रेरणा लेकर अब काशी की पंचकोशी यात्रा को अंतरराष्ट्रीय शोध और सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा बनाया जा रहा है.

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत सहित दुनिया भर की प्राचीन धार्मिक यात्राओं के महत्व को समझना, उन्हें संरक्षित करना और धार्मिक पर्यटन को सतत विकास से जोड़ना है.

ख़ासतौर पर काशी की ऐतिहासिक पंचकोशी यात्रा को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है, ज़ल्द ही विदेश से आये पर्यटकों को यह यात्रा कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि भारत लौटने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि काशी की पंचकोशी यात्रा भी विश्व स्तर पर पहचान बनाने की क्षमता रखती है. इस वर्ष अधिक मास होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक काशी पहुंच रहे हैं, ऐसे में यह सही समय है कि इस यात्रा की चुनौतियों और संभावनाओं का गहराई से अध्ययन किया जाए.

बीएचयू अपने छात्रों के साथ मिलकर पंचकोशी यात्रा पर एक विस्तृत सर्वे कराने जा रहा है. इस रिसर्च के तहत यह अध्ययन किया जाएगा कि धार्मिक स्थलों का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व क्या है.