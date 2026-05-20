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काशी की पौराणिक पंचकोशी यात्रा पर निकलेंगे 8 देशों के विदेशी मेहमान

16 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट करेंगे काशी की पौराणिक पंचकोशी यात्रा का रिसर्च. यूरोपीय संघ का स्पेशल प्रोजेक्ट बीएचयू को मिला.

The Legendary Panchkoshi Pilgrimage
बनारस की पौराणिक पंचकोशी यात्रा पर निकलेंगे 8 देश के विदेशी मेहमान. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 12:56 PM IST

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वाराणसी: बनारस अपने धर्म और आस्था के उस पौराणिक व्यवहार के लिए जाना जाता है, जो विश्व भर में सनातन को मज़बूत करने का आधार है. बनारस में सिर्फ दर्शन पूजा ही नहीं, बल्कि यात्राओं का भी एक अलग ही स्वरूप है.

यहां होने वाली पंचकोशी यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पांच कोश में पैदल पूर्ण होती है, लेकिन अब यह यात्रा का यह अद्भुत स्वरूप और आनंद 8 देश के मेहमानों को भी मिलेगा, क्योंकि यूरोपीय संघ की ओर से धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट बीएचयू को मिल गया.

सेक्रेड ट्रैवल्स फॉर ग्रोथ: हायर एजुकेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू रिलीजियस टूरिज्म नामक इस परियोजना के तहत दुनिया के 8 देशों के 16 संस्थान और प्रतिनिधि मिलकर धार्मिक यात्राओं, उनकी परंपराओं और संरक्षण पर रिसर्च करेंगे.

प्रोजेक्ट से जुड़े प्रो प्रवीण राणा ने बताया कि हाल ही में उन्हें स्पेन और माल्टा जाने का मौका मिला था, जहां उन्होंने वहां की धार्मिक यात्राओं और तीर्थ परंपराओं को करीब से देखा और अनुभव किया.

उन्होंने बताया कि यूरोपीय देशों ने अपनी धार्मिक यात्राओं को बेहद व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया है. वहीं से प्रेरणा लेकर अब काशी की पंचकोशी यात्रा को अंतरराष्ट्रीय शोध और सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा बनाया जा रहा है.

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत सहित दुनिया भर की प्राचीन धार्मिक यात्राओं के महत्व को समझना, उन्हें संरक्षित करना और धार्मिक पर्यटन को सतत विकास से जोड़ना है.

ख़ासतौर पर काशी की ऐतिहासिक पंचकोशी यात्रा को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है, ज़ल्द ही विदेश से आये पर्यटकों को यह यात्रा कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि भारत लौटने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि काशी की पंचकोशी यात्रा भी विश्व स्तर पर पहचान बनाने की क्षमता रखती है. इस वर्ष अधिक मास होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक काशी पहुंच रहे हैं, ऐसे में यह सही समय है कि इस यात्रा की चुनौतियों और संभावनाओं का गहराई से अध्ययन किया जाए.

बीएचयू अपने छात्रों के साथ मिलकर पंचकोशी यात्रा पर एक विस्तृत सर्वे कराने जा रहा है. इस रिसर्च के तहत यह अध्ययन किया जाएगा कि धार्मिक स्थलों का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व क्या है.

यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस धार्मिक परंपरा को बेहतर तरीके से विकसित एवं संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

रिसर्च में यात्रा मार्ग की व्यवस्थाएं, सुविधाएं, साफ-सफाई, सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय लोगों की भागीदारी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाएगा. इसके बाद पूरी रिपोर्ट प्रशासन और शोध संस्थानों के साथ साझा की जाएगी ताकि भविष्य की योजनाओं में इसका उपयोग हो सके.

प्रोफेसर राणा ने बताया कि परियोजना से जुड़े विदेशी साझेदारों और शोधकर्ताओं को भी काशी आमंत्रित किया जा रहा है. लगभग 24 से 25 विदेशी प्रतिनिधियों के काशी आकर पंचकोशी यात्रा करने की योजना है.

इन प्रतिनिधियों को केवल काशी के घाट और गलियां ही नहीं दिखाई जाएंगी, बल्कि पंचकोशी यात्रा की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा से भी परिचित कराया जाएगा.

इस पहल का उद्देश्य यह है कि दुनिया के शोध संस्थान काशी की धार्मिक यात्राओं को समझें और भारतीय परंपराओं को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिले.

पंचकोशी यात्रा काशी की सबसे प्राचीन पवित्र परिक्रमाओं में से एक है. 25 कोस यानी यह यात्रा करीब 88 किलोमीटर की है, जो भक्त पैदल ही करते हैं. पंचकोशी यात्रा में पांच पड़ाव होते हैं और यह यात्रा 5 दिनों की होती है.

इस यात्रा का सीधा कनेक्शन महाभारत काल से जुड़ा हुआ भी है. इस यात्रा की शुरुआत मणिकर्णिका कुंड से होती है. यहां भक्त संकल्प कर यह यात्रा की शुरुआत करते हैं.

इस यात्रा का पहला पड़ाव कर्मदेश्वर महादेव होता है. इसके बाद भक्त दूसरे दिन शिवपुर में ठहरते हैं. तीसरा पड़ाव रामेश्वरम, चौथा भीमचंडी और आखरी पड़ाव कपिलधारा होता है. उसके बाद भक्त मणिकर्णिका कुंड पहुंच अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि यह यात्रा मोक्ष और वैभव देती है. यही वजह है कि पांडवों ने भी पंचकोशी यात्रा पूर्ण की थी और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिला था.

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