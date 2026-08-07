ETV Bharat / state

ब्रिक्स सम्मेलन के लिए उदयपुर पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि, राजस्थानी परंपरा के साथ हुआ स्वागत

उदयपुर: ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुखों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का शुक्रवार को उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया. इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस के प्रतिनिधि सबसे पहले लेकसिटी पहुंचे. महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर सभी मेहमानों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगा, माला पहनाकर, ढोल-नगाड़ों और लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया. मेहमानों के स्वागत और एयरपोर्ट की पूरी व्यवस्था पर्यटन विभाग ने संभाली. इसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने निभाई.

पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने कहा कि इस साल ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है. सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले देश के अलग-अलग शहरों में कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इसी क्रम में 8 अगस्त को उदयपुर के ताज फतेह प्रकाश पैलेस में ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुखों का सम्मेलन होगा. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में ब्रिक्स और साझेदार देशों के करीब 15 वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिनिधि और राजनयिक हिस्सा लेंगे.