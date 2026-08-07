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ब्रिक्स सम्मेलन के लिए उदयपुर पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि, राजस्थानी परंपरा के साथ हुआ स्वागत

इस सम्मेलन में ब्रिक्स और साझेदार देशों के करीब 15 वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिनिधि और राजनयिक हिस्सा लेंगे.

Foreign delegate welcomed upon arrival in Udaipur
उदयपुर पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि का किया स्वागत (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 6:06 PM IST

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उदयपुर: ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुखों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का शुक्रवार को उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया. इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस के प्रतिनिधि सबसे पहले लेकसिटी पहुंचे. महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर सभी मेहमानों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगा, माला पहनाकर, ढोल-नगाड़ों और लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया. मेहमानों के स्वागत और एयरपोर्ट की पूरी व्यवस्था पर्यटन विभाग ने संभाली. इसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने निभाई.

पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने कहा कि इस साल ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है. सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले देश के अलग-अलग शहरों में कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इसी क्रम में 8 अगस्त को उदयपुर के ताज फतेह प्रकाश पैलेस में ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुखों का सम्मेलन होगा. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में ब्रिक्स और साझेदार देशों के करीब 15 वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिनिधि और राजनयिक हिस्सा लेंगे.

ढोल-नगाड़ों की गूंज और कठपुतली शो से किया 'पावणों' का स्वागत (ETV Bharat Udaipur)

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Welcomed with Rajasthani traditions
राजस्थानी परंपरा के साथ हुआ स्वागत (ETV Bharat Udaipur)

बैठक में व्यापार, प्रतिस्पर्धा, आपसी सहयोग, नई तकनीक, शिक्षा, कौशल विकास, शोध, स्टार्टअप और वैश्विक साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी. 8 अगस्त को दिनभर सम्मेलन चलेगा. इसके बाद 9 अगस्त को सभी प्रतिनिधियों के लिए उदयपुर भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है. इस दौरान उन्हें सिटी पैलेस, जगमंदिर, सज्जनगढ़ (मानसून पैलेस) और फतेहसागर झील घुमाया जाएगा. इसके बाद सभी प्रतिनिधि उदयपुर से रवाना होंगे.

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FOREIGN DELEGATES WELCOMED
ब्रिक्स सम्मेलन 2026
BRICS SUMMIT 2026

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