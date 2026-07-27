अवैध रूप से जयपुर में रह रहे विदेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट, वीजा खत्म होने पर भी रह रहे किराए पर
एफआरआरओ और एफआरओ (जयपुर शहर) की संयुक्त कार्रवाई.
Published : July 27, 2026 at 8:36 AM IST
जयपुर : वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी जयपुर में रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके मूल देश के लिए डिपोर्ट किया गया है. एफआरआरओ और एफआरओ (जयपुर शहर) ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 9 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया है. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से प्राप्त सूचना के आधार पर जुलाई में FRRO व FRO (जयपुर) कार्यालय ने कार्रवाई की तो सामने आया कि 9 विदेशी नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं. इन सभी को डिपोर्ट करवाया गया है.
निजी आवासों में किराए पर रह रहे थे : एफआरओ धर्मेंद्र सागर ने बताया कि सभी 9 विदेशी नागरिक अपने वीजा की वैध अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में अनधिकृत रूप से निवास कर रहे थे. इनमें पांच नागरिक थाईलैंड के थे. जबकि एक-एक नागरिक युगांडा, तंजानिया, नाइजीरिया और लाओस के हैं. जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कई विदेशी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद निजी आवासों में किराए पर रह रहे थे.
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विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट-वीजा का सत्यापन जरूरी : एफआरओ (जयपुर शहर) ने आमजन, मकान मालिकों, होटल, गेस्ट हाउस, होम-स्टे और अन्य आवास प्रदाताओं से अपील की है किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले उसके पासपोर्ट और वीजा की वैधता का सत्यापन अवश्य करें. विदेशी नागरिकों का नियमानुसार निर्धारित समयावधि में सी-फॉर्म (Form-III) ऑनलाइन भरना सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
वीजा खत्म होने पर आश्रय देना गैरकानूनी : उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स अधिनियम, 2025 के अंतर्गत वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद किसी विदेशी नागरिक को आश्रय देना, सी-फॉर्म (Fomr-III) प्रस्तुत नहीं करना गैरकानूनी है. ऐसे मामलों में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
ऐसे मामलों में आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई : उन्होंने साफ किया है कि एफआरआरओ और एफआरओ (जयपुर शहर) विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करवाने और अवैध रूप से यहां निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रखा जाएगा.
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