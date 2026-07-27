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अवैध रूप से जयपुर में रह रहे विदेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट, वीजा खत्म होने पर भी रह रहे किराए पर

जयपुर : वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी जयपुर में रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके मूल देश के लिए डिपोर्ट किया गया है. एफआरआरओ और एफआरओ (जयपुर शहर) ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 9 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया है. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से प्राप्त सूचना के आधार पर जुलाई में FRRO व FRO (जयपुर) कार्यालय ने कार्रवाई की तो सामने आया कि 9 विदेशी नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं. इन सभी को डिपोर्ट करवाया गया है.

निजी आवासों में किराए पर रह रहे थे : एफआरओ धर्मेंद्र सागर ने बताया कि सभी 9 विदेशी नागरिक अपने वीजा की वैध अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में अनधिकृत रूप से निवास कर रहे थे. इनमें पांच नागरिक थाईलैंड के थे. जबकि एक-एक नागरिक युगांडा, तंजानिया, नाइजीरिया और लाओस के हैं. जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कई विदेशी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद निजी आवासों में किराए पर रह रहे थे.

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विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट-वीजा का सत्यापन जरूरी : एफआरओ (जयपुर शहर) ने आमजन, मकान मालिकों, होटल, गेस्ट हाउस, होम-स्टे और अन्य आवास प्रदाताओं से अपील की है किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले उसके पासपोर्ट और वीजा की वैधता का सत्यापन अवश्य करें. विदेशी नागरिकों का नियमानुसार निर्धारित समयावधि में सी-फॉर्म (Form-III) ऑनलाइन भरना सुनिश्चित किया जाना चाहिए.