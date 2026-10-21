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नाबालिग का सौदा : दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कराया विवाह, पिता–मामा समेत 3 गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source - Jahalwar Police )

झालावाड़ : रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला जिले से सामने आया है. एक नाबालिग के पिता और उसके मामा ने बच्ची की शादी उससे दोगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी. इसके तहत कथित तौर पर 4 लाख रुपए पिता और मामा ने ले लिए. इस मामले में पुलिस ने पिता, मामा और कथित खरीदार को गिरफ्तार किया है.