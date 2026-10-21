नाबालिग का सौदा : दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कराया विवाह, पिता–मामा समेत 3 गिरफ्तार
जांच में सामने आया कि जब किशोरी की शादी उसकी इच्छा विरुद्ध तय की गई, तब उसकी उम्र 17 साल 8 महीने थी.
Published : October 21, 2026 at 3:12 PM IST
झालावाड़ : रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला जिले से सामने आया है. एक नाबालिग के पिता और उसके मामा ने बच्ची की शादी उससे दोगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी. इसके तहत कथित तौर पर 4 लाख रुपए पिता और मामा ने ले लिए. इस मामले में पुलिस ने पिता, मामा और कथित खरीदार को गिरफ्तार किया है.
युवक ने पुलिस को की शिकायत : पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि एक युवक द्वारा पुलिस को गोपनीय शिकायत दी गई थी. जिसमें उसने बताया कि एक युवती के द्वारा उसे सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर युवक की हत्या करने की बात पूछी गई. बाद में व्यक्ति की फोटो भेजकर हत्या करवाने की बात कही गई. युवक को संदेह हुआ कि फोटो में दिखाया गया व्यक्ति महिला का पति है. इस दौरान हत्या का मामला होने के चलते युवक ने पुलिस को डिजिटल साक्ष्य और चैट के स्क्रीनशॉट सौंपे.
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शादी के कार्ड भी नहीं छपवाए : एसपी ने बताया कि इस दौरान युवक अपनी ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहता था. जिसके बाद पुलिस ने खुद मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि जब किशोरी की शादी उसकी इच्छा विरुद्ध तय की गई, तब उसकी उम्र 17 साल 8 महीने थी. एसपी ने बताया कि पिता और मामा ने कथित तौर पर चार लाख रुपए लेकर किशोरी का विवाह करवा दिया. सौदे को छिपाने के लिए विवाह के निमंत्रण कार्ड तक नहीं छपवाए गए. शादी की आड़ में नाबालिग की खरीद-फरोख्त किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है.
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कथित स्टांप में लगाई शर्तें : शादी के बाद किशोरी कथित तौर पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से जूझती रही. परेशान होकर वह घर से निकल गई, लेकिन बाद में उसे फिर उसी व्यक्ति के पास भेज दिया गया. पुलिस जांच में एक स्टांप दस्तावेज भी सामने आया, जिसमें कथित तौर पर शर्त रखी गई थी कि किशोरी दोबारा बिना बताए कहीं जाती है या भागती है, तो उसके पिता को चार लाख रुपए देने होंगे. उसके आने-जाने और फोन रखने पर भी पाबंदियां लगाए जाने का आरोप है. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और जमीनी सूचना के आधार न्यायालय के समक्ष उसके बयान दर्ज कराए हैं. जांच के आधार पर मानव तस्करी, बाल विवाह और अन्य संबंधित गंभीर धाराएं जोड़कर कार्रवाई की जा रही है.
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