कानपुर में जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के मामले में मुख्य आरोपी आमिर जैदी गिरफ्तार

इन वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर आरोपी पिछले कई वर्षों से उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. सामाजिक लोक-लाज के भय से युवती ने लंबे समय तक यह प्रताड़ना झेली.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि यह सिलसिला तब शुरू हुआ, जब वह 16 वर्ष की थी. उसी के गांव के निवासी आमिर जैदी पुत्र हैदर अली ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और धोखे से उसके निजी वीडियो बना लिए.

कानपुर: कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक युवती को डरा-धमका कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने और उसका शारीरिक शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी आमिर जैदी को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके तीन अन्य साथियों की तलाश जारी है.

मामले में मोड़ तब आया जब फरवरी माह में युवती की शादी उसकी अपनी जाति के एक युवक से तय हो गई. शादी की जानकारी मिलते ही आमिर जैदी अपने साथियों सनी अब्बास, रिजवी और अख्तर अंसारी के साथ मिलकर युवती पर अपनी तय शादी तोड़ने और हिंदू धर्म छोड़कर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा. युवती के इनकार करने पर आरोपियों ने उसकी निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड करने और हिन्दू समान में अश्लील चिट्ठियां बांटने की धमकी दी.

साथ ही युवती के होने वाले पति को जान से मारने की धमकी दी गई. जब धमकी नहीं मानी, तो मेरी होने वाली ससुराल में जाकर आमिर जैदी, राजा उर्फ अख्तर अंसारी द्वारा ससुराल के मोहल्ले में मेरे परिवार के सदस्यों को बदनाम करने के लिए अश्लील चिट्ठी बांट दी. इसके बाद मेरे होने वाले पति को मिलने बुलाया कहा कि तुम्हारी जान जा सकती है, जिससे ससुराल वाले भी डरे हुए हैं.

एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव के अनुसार, युवती की शिकायत पर सुसंगत और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्य आरोपी आमिर जैदी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस की टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं और जल्द ही उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा.