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त्योहारों पर 'खाकी' मुस्तैद, ड्रोन-सीसीटीवी से निगरानी, अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस

संवेदनशील इलाकों में पुलिस जाब्ता तैनात: जयपुर के एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने बताया कि अगले पांच-छह दिन लगातार त्योहारों हैं. आज नवरात्रि स्थापना के साथ ही आमेर की शिला माता में मेला शुरू हो गया है. आने वाले दिनों में ईद, चेटीचंड, गणगौर और रामनवमी मनाई जाएगी. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है. त्योहारों पर जुलुस और शोभायात्राएं निकलेंगी. जिनके लिए भी पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है. जगह-जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभय कमांड सेंटर से निगरानी रखी जा रही है.

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर में आज से त्योहार और पर्वों की धूम शुरू हो गई है. नवरात्रि स्थापना के साथ ही देवी मंदिरों में भीड़ उमड़ने लगी है. आगामी दिनों में ईद, गणगौर और रामनवमी मनाई जाएगी. इसके मद्देनजर शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है. छीना-झपटी जैसी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. वहीं, जुलुस और शोभायात्राओं में भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. इस दौरान, ड्रोन सीसीटीवी के जरिए अभय कमांड सेंटर से भीड़भाड़ में अशांति फैलाने वाले तत्वों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और ड्रोन से सर्वे करवाया है. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी खाकी की नजर है. ऐसे शरारती तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा.

सादा वर्दी में तैनात होंगी पुलिस टीम: उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों का ड्रोन से सर्वे करवाया गया है. शोभायात्राओं के रूट का भी सर्वे किया गया है. आयोजकों के साथ लगातार बातचीत चल रही है. उन्होंने बताया कि त्योहारों पर चैन, पर्स और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वर्दीधारी पुलिस के अलावा सादा वस्त्रों में भी पुलिस की टीम तैनात की जाएगी. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने बताया, ईद के मौके पर बड़ी नमाज ईदगाह में होगी. उसे लेकर पर्याप्त तैयारी है. इस मौके पर जाप्ता तैनात करने की तैयारी कर ली गई है. इन इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है. आयोजकों से भी बातचीत की गई है. ईद की नमाज और अन्य शोभायात्राओं के दौरान ट्रैफिक को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभय कमांड सेंटर से निगरानी रखी जाएगी.

भ्रामक जानकारी फैलाने वालों की खैर नहीं: उन्होंने बताया कि ईद के मौके पर शहर में अलग-अलग मस्जिदों में भी नमाज होगी. इस संबंध में सभी थानों की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं. थानाधिकारियों को भी लोगों से बैठक कर समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि त्योहारों के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक सूचनाएं और अफवाह फैलाई जाती है. इसे लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है. वे बोले, जो लोग भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाने का काम करते हैं. उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस इसे लेकर मुस्तैद है, जो लोग भ्रामक पोस्ट या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट करते हैं. उन्हें आइडेंटिफाई कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस की साइबर टीम ऐसे कंटेंट को काउंटर करेगी. उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.