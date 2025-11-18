ETV Bharat / state

Explainer : फोर्स का नक्सलियों के थिंक टैंक पर प्रहार, मिट्टी में मिले जयराम समेत माडवी हिड़मा,अब बचा आखिरी रास्ता

2010 दंतेवाड़ा हमला: 6 अप्रैल 2010 में ये हमला पैरामिलिट्री फोर्स पर हुआ देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला था. इसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे. 120 जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी 1000 नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. नक्सलियों ने जवानों के हथियार लूट लिए थे.

किन हमलों में था शामिल : 43 वर्षीय हिड़मा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक माडवी हिड़मा 2010 में दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में हुए हमले का मास्टरमाइंड रहा है. जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे. साल 2013 में दरभा घाटी में कांग्रेस के काफिले पर घातक हमला करने का भी आरोपी है. 2017 के बुर्कापाल हमला और 2021 के जोनागुड़ा मुठभेड़ जैसे कई बड़े नरसंहारों में मुख्य भूमिका में इसके शामिल होने का आरोप था. इन घातक हमलों में कांग्रेस के कई नेता और जवान शहीद हुए. दरभा घाटी हमले में तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही प्रदेश में खत्म हो गया था.

कौन था माड़वी हिड़मा : 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पुवर्ती इलाके में हिड़मा का जन्म हुआ था.माडवी हिड़मा का असली नाम संतोष था. PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख बना और सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा. यह सबसे घातक नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था. आपको बता दें कि हिडमा CPI (माओवादी) केंद्रीय समिति में बस्तर क्षेत्र का एकमात्र आदिवासी था.बीते 20 साल में उसने कम से कम 26 बड़े हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया. उसके सिर पर सरकार ने एक करोड़ रुपये का इनाम रखा था.

एकमात्र आदिवासी लीडर माडवी हिड़मा ढेर: 18 नवंबर 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली माडवी हिड़मा आंध्रप्रदेश के बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ ढेर हो गया है. माडवी हिड़मा नक्सली संगठन की रीढ़ माना जाता था. जब सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन तेज किया और हिड़मा को घेरने की कोशिश की तो वो दूसरे राज्यों में अपनी पनाह तलाशने लगा.इसी दौरान आंध्रप्रदेश पुलिस और फोर्स को हिड़मा के मूवमेंट की जानकारी मिली और ये सूचना पुख्ता थी.फोर्स ने माड़वी हिड़मा समेत 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया. इस मुठभेड़ में हिड़मा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे उर्फ राजक्का भी मारी गई है.

रायपुर/बस्तर : साल 2025 की बात करें तो ये साल नक्सलियों के लिए काल बनकर आया है. गृहमंत्री अमित शाह ने जब बस्तर में नक्सल खात्मे की डेडलाइन तय की थी,उसी समय ये तय हो गया था कि आने वाला समय नक्सली संगठनों के लिए कैसा रहेगा. भले ही उस समय नक्सलियों के टॉप लीडर्स ने इसे चुनावी शिगूफा सोचकर समय गुजरने का इंतजार किया हो,लेकिन वो ना तो चुनावी शिगूफा था और ना ही किसी किस्म का जुमला.पहले राज्य और फिर केंद्र में जैसे ही बीजेपी की सत्ता आई, वैसे ही नक्सल प्रभावित राज्यों में फोर्स का ऑपरेशन तेज कर दिया गया.जिसमें सबसे ज्यादा नक्सल दंश झेल रहा छत्तीसगढ़ भी शामिल था. आखिरकार साल की शुरुआत में ही एक करोड़ के इनामी नक्सली जयराम के ढेर होने के बाद ये तय हो गया कि यदि नक्सलियों ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता नहीं चुना तो फोर्स उन्हें दुनिया से विदा लेने का रास्ता जरुर दिखा देगी. आईए आपको बताते हैं साल 2025 में नक्सली के किन बड़े लीडर्स को फोर्स ने ढेर किया.

2013 झीरम घाटी नरसंहार: झीरम नक्सली हमला 25 मई 2013 को घटा.उस वक्त कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा में पहुंची. उसी दौरान नक्सलियों ने कांग्रेस की इस यात्रा और काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. वाहन पर आईईडी ब्लास्ट किया गया. धमाके के कारण नेशनल हाईवे 30 में भारी गड्ढा हो गया. वहीं वाहन के परखच्चे उड़ गए.ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने काफिले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई. काफिले के दोनों ओर ऊपरी हिस्से में मौजूद सैकड़ों नक्सलियों ने कांग्रेसी नेता, सुरक्षाकर्मी और आम नागरिकों की हत्या कर दी. इस घटना में कांग्रेस के दिग्गज नेता मारे गए. जिनमें बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वीसी शुक्ल, दिनेश पटेल, उदय मुदलियार सहित कुल 27 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे. नक्सलियों ने कांग्रेस की एक पीढ़ी को ही खत्म कर दिया था.

2017 सुकमा के कोंटा में हमला : 20 मार्च 2017 को सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया गया. इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए. हमले के दौरान करीब 300 नक्सली शामिल थे. आपको बता दें कि माडवी हिड़मा को देश के सबसे कुख्यात नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था.

2021 सुकमा–बीजापुर हमला: सुरक्षाबल 3 अप्रैल 2021 को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर-1 के कमांडर माडवी हिड़मा को पकड़ने निकली थी. लेकिन मौके पर नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया. इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे. वहीं अप्रैल 2017 के बुर्कापाल हमले में सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए थे. इन हमलों का मास्टरमाइंड माडवी हिड़मा ही था.

हिड़मा की मां ने की थी अपील : दर्जनों नक्सली और हिंसक वारदातों का मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा की मां ने 10 नवंबर को बेटे से भावुक अपील भी की थी . नक्सली कमांडर की मां ने बेटे से अपील करते हुए कहा कि अब मेरी उम्र चैन के साथ जीने की है. इस उम्र में मैं आराम करना चाहती हूं. तुम घर लौट आओगे तो मैं चैन से जी सकूंगी. माडवी हिड़मा की मां पूवर्ती गांव में रहती है. पूर्वती गांव में अब नया पुलिस कैंप स्थापित हो गया है. मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है. गंभीर रुप से बीमार लोगों को बड़े अस्पताल यहां से भेजा जा रहा है. गांव की इस बदलती तस्वीर के साथ अब नक्सली कमांडर की मां भी बेटे से घर लौट आने की अपील की थी.लेकिन मां की अपील को भी माडवी हिड़मा ने नजर अंदाज कर दिया.

मैं बोली थी बेटा, घर पर ही रहकर कमाई करेंगे, खेतों में नांगर-कुली कर लेंगे, लेकिन जंगल मत जाना. पर वो नहीं माना. अब कौन खेत संभालेगा, कौन घर चलाएगा? हम क्या करेंगे? बेटा तुम हिंसा का रास्ता छोड़ दो और परिवार के साथ रहो. सभी भटके हुए युवा अपने घर लौट आएं: नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा की मां

पूवर्ती गांव में रहता है नक्सली हिड़मा का परिवार: माडवी हिड़मा की मां ने कहा था कि अगर बेटा घर लौट आएगा तो गांव वाले उसे पहले जैसा मान सम्मान देंगे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. उसे परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम भी मिलेगा. मेहनत मजदूरी से वो अपने परिवार का पेट पाल सकेगा. परिवार के साथ जीवन जी सकेगा.मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जंगलों में भटके. मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा बंदूक छोड़कर गांव लौट आए. खेतों में हल चलाए और उन्न उपजाए. हथियार छोड़ने के बाद परिवार और समाज में शांति आएगी.लेकिन मां की अपील भी हिड़मा को वापस घर नहीं ला सकी.

सामान्य इंसान से नक्सली कमांडर बनने की कहानी: माडवी हिड़मा का नाम बस्तर की धरती पर भय और खौफ का पर्याय माना जाता था. 14 साल की उम्र में ही वह घर छोड़कर माओवादियों के ‘बाल संघम’ में शामिल हो गया. अपनी सूझबूझ और क्रूर रणनीति के कारण वह तेजी से संगठन में ऊपर बढ़ता चला गया. नक्सली कमांडरों ने उसकी रणनीतिक प्रतिभा को देखते हुए उसे बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना दिया. सूत्रों के अनुसार, माओवादियों की शीर्ष केंद्रीय समिति में अब माडवी हिड़मा को सदस्य बनाया गया और बटालियन नंबर-1 की जिम्मेदारी उसके ही गांव पूर्वती के बारसे देवा नामक माओवादी को दी गई है. दोनों बेहद चालाक और खूंखार नक्सली कमांडर माने जाते हैं.

2026 के संकल्प के साथ चल रही फोर्स : हिड़मा ने सालों तक बस्तर में सबसे घातक माओवादी ऑपरेशनों की अगुवाई की. हिड़मा की मौत को सुरक्षा एजेंसियां बस्तर में माओवादी नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी सफलता मान रही हैं. आपको बता दें कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प के साथ फोर्स आगे बढ़ रही है.उसी कड़ी में नक्सलियों को हथियार डालने के लिए कहा जा रहा है.पिछले दिनों कई नक्सलियों ने बस्तर में हथियार डाले.लेकिन ये इतना आसान नहीं था. क्योंकि नक्सलियों की सोच पर वार करना जरुरी था. इसी चोट के कारण अब नक्सली अपनी विचारधारा छोड़कर शांति के रास्ते पर चलना चाहते हैं.आईए आपको बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के बड़े लीडर कैसे ढेर हुए. नक्सली हिड़मा के मारे जाने की सूचना छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने दी. विजय शर्मा ने कहा कि आंध्रप्रदेश की पुलिस और स्पेशल फोर्स ने नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा समेत उसकी पत्नी और 4 अन्य साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया है.

पूवर्ती एक गांव है जहां के नक्सली हिड़मा और बारसे देवा थे.सभी लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं.हम सभी से अपील कर रहे हैं कि अब भी वो हिंसा का रास्ता छोड़कर हथियार को छोड़कर पुनर्वास करें.सरकार की ओर से हथियार छोड़कर पुनर्वास करने वालों का स्वागत किया जाएगा.हर किसी का मान सम्मान के साथ पुनर्वास में मदद की जाएगी - विजय शर्मा,गृहमंत्री

एएसपी पर हमला करने वाला माड़वी देवा भी हुआ ढेर : इससे पहले 16 नवंबर को सुकमा में सुरक्षा बलों एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी थी. भेज्जी में हुए एनकाउंटर में फोर्स ने तीन नक्सलियों को मार गिराया था. इसमें आईईडी विस्फोट एक्सपर्ट और स्नाइपर टीम का नक्सल लीडर माड़वी देवा शामिल था. माड़वी देवा वही नक्सली है जिसने जून 2025 में सुकमा में आईईडी विस्फोट किया था. इस ब्लास्ट में ASP आकांश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए थे. सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि माओवादी माड़वी देवा कोंटा एरिया कमेटी में जनमिलिशिया कमांडर के पद पर तैनात था. वह नक्सलियों की स्नाइपर टीम को लीड करता था. माड़वी देवा पर कुल 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था.इस नक्सल मुठभेड़ में दो अन्य नक्सल कमांड भी मारे गए हैं. इनमें पोडियम गंगी जो एरिया CNM कमांडर थी. उसके ऊपर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था. इसके अलावा इस एनकाउंटर में नक्सली सोड़ी गंगी में भी मारी गई है. वह एरिया कमेटी सदस्य थी. उसके ऊपर भी पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था.दोनों महिला माओवादी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थीं और कई नक्सली घटनाओं में शामिल थीं.

अबूझमाड़ में राजू दादा और कोसा दादा का खेल खत्म : 22 सितंबर को अबूझमाड़ के जंगल में सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति के सदस्य राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी का एनकाउंटर हुआ था.दोनों पर 40-40 लाख का इनाम था. नारायणपुर एसपी के मुताबिक दोनों माओवादी नेता तेलंगाना के करीमनगर के रहने वाले थे. नक्सल कमांडर राजू दादा की उम्र 63 और कोसा दादा की 67 साल की थी. मारे गए दोनों नक्सल कमांडर राजू दादा और कोसा दादा का दंडकारण्य क्षेत्र में बड़ा रोल था. इन दोनों ने इस क्षेत्र में कई हिंसक वारदात को अंजाम दिया है. आज जवानों ने इनका खात्मा कर नक्सलियों की टॉप लीडरशिप को बड़ी चोट पहुंचाई है.

एक करोड़ का इनामी नक्सली बालाकृष्ण हुआ ढेर : 11 सितंबर को राजाडेरा मटाल पहाड़ी में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों को जान से मारने और हथियार लूटने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग की. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ में कुल 10 नक्सली मारे गए हैं. जिसमें एक करोड़ का इनामी नक्सली बालकृष्ण उर्फ मनोज, बालन्ना भी था . इसके अलावा 4 करोड़ 22 लाख के अन्य नक्सली भी इस एनकाउंटर में जवानों की गोलियों का शिकार हुए.

कौन था बालाकृष्ण : कालाहांडी-कंधमाल-बौद्ध-नयागढ़ (केकेबीएन) माओवादी समूह के नेता मॉडेम बालकृष्ण का जन्म तेलंगाना के वारंगल में हुआ था. वारंगल जिले में जन्मे मनोज ने 1981 से 1983 तक हैदराबाद के मलकपेट जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की.आंदोलन के प्रमुख कमांडरों में से एक माने जाने वाला मनोज उर्फ ​​मॉडेम बालकृष्ण, जिसे बलन्ना, रामचंदर और भास्कर के नाम से भी जाना जाता है, 1980 के दशक में हथियार उठाया.15 फरवरी, 2008 को ओडिशा के नयागढ़ शहर पर हुए एक हमले में नक्सलियों ने 13 पुलिस अधिकारियों सहित 14 लोगों की हत्या कर दी.दस साल से ज्यादा समय तक ओडिशा राज्य समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के अलावा, वह आंध्र ओडिशा बार्डर स्पेशल जोनल कमेटी (AOBSZC) में भी सक्रिय रहा, जो 2000 के दशक की शुरुआत से ही बड़े नक्सली हमलों की जिम्मेदार था.

साल 2008 में ग्रेहाउंड फोर्स पर किया था हमला: नयागढ़ हमले के चार महीने बाद 29 जून, 2008 को बालीमेला जलाशय नाव हमले के आयोजन और उसे अंजाम देने में उनकी अहम भूमिका थी, जिसके परिणामस्वरूप जलमार्गों पर अपनी तरह के पहले घात लगाकर किए गए हमले में आंध्र प्रदेश पुलिस के 37 ग्रेहाउंड कमांडो मारे गए थे.

बसवा राजू की मौत से मिली बड़ी सफलता : 21 मई 2025 अबूझमाड़ के जंगल में हुए एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया. इलाके की सर्चिंग के बाद 26 बॉडी और हथियार भी बरामद कर लिया है. इस मुठभेड़ नक्सलियों को नक्सली कमांडर बसवा राजू भी मारा गया, जिस पर 1 करोड़ का इनाम है. बताया जाता है कि बसवा राजू, नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू उर्फ गग़न्ना उर्फ प्रकाश के नाम से भी जाना जाता था. उसने बीटेक की पढ़ाई की है. मेडिसन के बारे में वो अच्छी खासी जानकारी रखता था. बसवा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापेट गांव का रहने वाला था.बसवा राजू एक खूंखार नक्सली था. वो सीपीआई (माओवादी) का सुप्रीम कमांडर था. उसे नक्सल संगठन का थिंक टैंक भी कहा जाता था. 2018 में नक्सली लीडर गणपति ने अपना पोस्ट थोड़ दिया था. उसकी जगह राजू ने ले ली. बसवा राजू ने जवानों पर कई अटैक प्लान किए. वो कई जवानों की शहादत का जिम्मेदार है. वो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले का रहने वाला था. स्टूडेंट लाइफ से ही उसने वामपंथी गतिविधियों में शामिल होने शुरू कर दिया था. रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन (RSU) का सदस्य रहा. धीरे-धीरे वो सीपीआई (माओवादी) के महासचिव की पोस्ट तक पहुंचा. NIA के साथ-साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस की मोस्ट वांडेट लिस्ट में भी वो शामिल था.

21 जनवरी 2025 को जयराम ढेर : गरियाबंद में सुरक्षाबलों ने साल की शुरुआत में ही बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया. गरियाबंद ओडिशा बॉर्डर पर भालूडिग्गी के जंगलों में फोर्स ने जयराम समेत कई नक्सलियों को घेरा.भालू डिग्गी इलाके में नक्सलियों के बनाए एक अस्थाई कैंप में जयराम छिपा था. इस बात की जानकारी पुलिस और सुरक्षाबलों को मिली. छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस बार ओडिशा पुलिस को भी साथ लिया. भालू डिग्गी पहाड़ को दोनों ओर से दोनों राज्यों की पुलिस ने घेराबंदी की. दोनों राज्यों के अर्धसैनिक बल पहाड़ के दोनों हिस्सों पर तैनात थे. एनकाउंटर के बाद फोर्स आगे बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आ गया जब जयराम और उसकी छोटी सी टुकड़ी पूरी तरीके से सुरक्षा बलों और पुलिस से घिर गए. नक्सलियों ने पूरी कोशिश की कि जयराम को सुरक्षित निकाला जाए.लेकिन जिस तरह से घेराबंदी की गई थी,उससे बचना नामुमकिन था. आखिरकार पुलिस के आगे नक्सलियों की टुकड़ी का सफाया हो गया.

लाल आतंक की बाधा हटाकर बनेगा विकास का रास्ता : छत्तीसगढ़ राज्य बनने से लेकर अब तक बस्तर के विकास में सबसे बड़े बाधा नक्सली बनते आए हैं.लेकिन जब समय का पहिया घूमा तो रास्ते की रुकावट को दूर करने के विकल्प तलाशे गए.छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार बनी उसका पहला उद्देश्य नक्सली घटनाओं को रोकने का ही रहा है.लेकिन 25 साल बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो सरकार ने ना सिर्फ नक्सलियों को हथियार डालने के लिए नियद नेल्लानार जैसी योजना को अमल में लाया,बल्कि नक्सलियों के खिलाफ फोर्स की कार्रवाई जारी रखी.जिसका नतीजा ये हुआ कि नक्सल इलाकों में एक के बाद एक कैंप खुलते गए.

जैसे ही धुर नक्सल इलाकों में कैंप खुले वैसे ही आसपास के गांवों की तस्वीर बदली. दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर के दुर्गम इलाकों में कैंप खुलने से विकास की बयार बही.जिसका परिणाम ये हुआ कि ग्रामीणों ने भी नक्सलियों की सटीक सूचना फोर्स तक पहुंचाई.जिसका नतीजा आज सभी के सामने है.आज नक्सलियों का सबसे बड़ा ब्रेन माना जाने वाला नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा भी ढेर हो चुका है.ऐसे में जो नक्सल संगठन चलाने और जिंदा रखने की तैयारियों में जुटे थे उनके प्लानिंग को गहरा आघात लगा है.आने वाले समय में हो सकता है कि हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों का एक बड़ा वर्ग अपने हथियार डाल दे.क्योंकि जो रास्ता सरकार ने शांति के लिए बनाया है,उस पर अब खूनी हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.