सुकमा एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता, भारी मात्रा में नक्सलियों का डंप बरामद, कई हथियार भी मिले

सुकमा में नक्सलियों के अड्डे पर फोर्स का एक्शन, कई हथियार बरामद

Anti Naxal Operation In Sukma
सुकमा एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read
सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा में सुरक्षाबलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज गति से जारी है. नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बुधवार को फोर्स के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है. पालागुड़ा एरिया के जंगलों में नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाई थी. इस नक्सल डंप को फोर्स के जवानों ने रिकवर किया है. इस कार्रवाई में सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ 150 बटालियन की अहम भूमिका रही.

सर्चिंग अभियान के दौरान मिली सफलता

बुधवार को सुरक्षाबल के जवान पालागुड़ा इलाके में सर्चिंग अभियान पर निकली थी. इसी दौरान फोर्स को यह सफलता हासिल हुई है. सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अजय कुमार इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे. टीम ग्राम पालागुड़ा इत्तापारा एवं आसपास के घने जंगल-पहाड़ियों में सर्चिंग कर रही थी. इसी दौरान बुधवार सुबह 9:15 बजे जवानों को जंगल की ढलान पर नक्सलियों के डंप बरामद हुए.

नक्सलियों के डंप में क्या क्या मिला ?

इस डंप में सुरक्षाबलों को भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और विस्फोटक मिले हैं. नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इसे छिपा कर रखा था. फोर्स की बीडीएस टीम ने बड़ी बारीकी से नक्सलियों के डंप को एक एक कर बरामद किया.

नक्सलियों के डंप में मिले हथियार और विस्फोटकों की जानकारी

  • 5 सिंगल शॉट राइफल
  • 35 जिलेटिन रॉड्स
  • 7 बीजीएल हेड
  • 5 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर
  • 07 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर
  • 40 मीटर कॉर्डेक्स वायर
  • नक्सली साहित्य
  • अस्पताल संबंधी सामग्री
  • 1 मल्टीमीटर और 40 मीटर फ्लेक्सिबल वायर
  • सुकमा पुलिस का बयान, फोर्स पूरी तरह है चौकस

इस सफलता के बाद सुकमा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह डंप किसी बड़े नक्सल हमले की तैयारी को लेकर रखा गया था. सुरक्षा बलों के जवानों ने समय रहते नक्सली साजिश को विफल कर दिया. जवानों की सतर्कता से नक्सलियों की प्लानिंग पर पानी फिर गया है. यह नक्सली तंत्र पर बड़ा प्रहार है. सुकमा जिले में लगातार नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा.

हाल के दिनों में बरामद नक्सल डंप की जानकारी

हाल के दिनों में बस्तर और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर नक्सल डंप बरामद किए गए हैं. 9 नवंबर 2025 को बीजापुर के उसूर के पुजारी कांकेर से नक्सल डंप बरामद किया गया है. यहां जमीन के नीचे हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखा गया था. जिसमें बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल और कारतूस बरामद किए गए.

29 सितंबर 2025: अबूझमाड़ में नक्सलियों का आईईडी बरामद किया गया. पांच विस्फोटकों को फोर्स ने डिफ्यूज किया.

9 सितंबर 2025: नक्सल प्रभावित सुकमा के एलारमाडगु में नक्सल डंप बरामद किया गया. इसमें 42 लोहे की छड़ और 71 लकड़ी की छड़ से बने कुल 8 स्पाइक होल बरामद किए गए.

7 सितंबर 2025: बीजापुर के उसूर और गुंजेपर्ती के जंगलों में फोर्स ने नक्सलियों की लेथ मशीन, इलेक्ट्रिक जेनरेटर, वाटर पम्प और इलेक्ट्रिक कटर बरामद किए.

5 सितंबर 2025: गरियाबंद-धमतरी-नुआपाड़ा के बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने नक्सलियों का आईईडी, कॉर्डेक्स वायर और विस्फोटक को बरामद किया.

