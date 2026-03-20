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World Sparrow Day: विंध्याचल की शेरकोठी में 25 सालों से थमी नहीं गौरैया की चहचहाहट, जानिए पर्यावरण की क्यों है साथी

मिर्जापुर: हर साल 20 मार्च को गौरेया संरक्षण दिवस या विश्व गौरैया दिवस (World Sparrow Day) मनाया जाता है. गौरैया का संरक्षण करने के उद्देश्य से विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है. साल 2010 से आधिकारिक तौर पर विश्व गौरैया दिवस मनाना शुरू किया गया. इस क्रम में हम आपको मिर्जापुर में विंध्याचल की शेरकोठी के प्रकृति प्रेमी मिठूठ मिश्रा से मिलवाने रहे हैं, जिन्होंने घर को गौरैया का आशियाना बनाया है. उन्होंने घर में दर्जनों घोंसले बनाए हुए हैं. जहां दिनभर गौरैया की चहचहाट गूंजती रहती है. मिठूठ मिश्रा के घर सैकड़ों की संख्या में गौरैया देखे जा सकती हैं.

मिठ्ठू मिश्रा बताते हैं कि उनके घर में 1991 से गौरैया का सरंक्षण किया जा रहा है. इसमें उनके पिता का सबसे बड़ा योगदान रहा. आज घर के परिसर में जगह-जगह गौरैया का घोंसला बनाया गया है. 2010 में जब विश्व गौरैया दिवस मनाया गया तो मुझे लगा कि इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है. गौरैया वृक्षों के संवाहक है और प्रकृति के संरक्षण में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है. गौरैया ही है जो पीपल बरगद के फलों को खाती है. गौरैया नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन के पेड़ बरगद और पीपल नहीं रहेंगे. गौरैया सरक्षित नहीं होगी तो पीपल और बरगद के वृक्ष विप्लुत हो जाएंगे.