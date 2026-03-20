World Sparrow Day: विंध्याचल की शेरकोठी में 25 सालों से थमी नहीं गौरैया की चहचहाहट, जानिए पर्यावरण की क्यों है साथी
मिठ्ठू मिश्रा बताते हैं कि उनके घर में 1991 से गौरैया का सरंक्षण किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 4:51 PM IST
मिर्जापुर: हर साल 20 मार्च को गौरेया संरक्षण दिवस या विश्व गौरैया दिवस (World Sparrow Day) मनाया जाता है. गौरैया का संरक्षण करने के उद्देश्य से विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है. साल 2010 से आधिकारिक तौर पर विश्व गौरैया दिवस मनाना शुरू किया गया. इस क्रम में हम आपको मिर्जापुर में विंध्याचल की शेरकोठी के प्रकृति प्रेमी मिठूठ मिश्रा से मिलवाने रहे हैं, जिन्होंने घर को गौरैया का आशियाना बनाया है. उन्होंने घर में दर्जनों घोंसले बनाए हुए हैं. जहां दिनभर गौरैया की चहचहाट गूंजती रहती है. मिठूठ मिश्रा के घर सैकड़ों की संख्या में गौरैया देखे जा सकती हैं.
मिठ्ठू मिश्रा बताते हैं कि उनके घर में 1991 से गौरैया का सरंक्षण किया जा रहा है. इसमें उनके पिता का सबसे बड़ा योगदान रहा. आज घर के परिसर में जगह-जगह गौरैया का घोंसला बनाया गया है. 2010 में जब विश्व गौरैया दिवस मनाया गया तो मुझे लगा कि इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है. गौरैया वृक्षों के संवाहक है और प्रकृति के संरक्षण में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है. गौरैया ही है जो पीपल बरगद के फलों को खाती है. गौरैया नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन के पेड़ बरगद और पीपल नहीं रहेंगे. गौरैया सरक्षित नहीं होगी तो पीपल और बरगद के वृक्ष विप्लुत हो जाएंगे.
मिठ्ठू मिश्रा ने लोगों से अपील की कि गौरैया को बचाना होगा. इसके लिए हम सबको आगे आना होगा. गौरैया के बारे में बच्चों को पढ़ाना होगा. गौरैया के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा की जाए.
विश्व गौरैया दिवस का इतिहास: गौरैया की मनमोहक चहचहाहट परिचित और आरामदायक हो सकती है, लेकिन इन छोटे पक्षियों को दुनिया भर में लगातार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. विश्व गौरैया दिवस उनकी दुर्दशा की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है और उनकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है. आइए इस महत्वपूर्ण दिन के इतिहास के बार में जानें
- 2009: भारत के संरक्षणवादी डॉ. मोहम्मद दिलावर ने शहरी क्षेत्रों में गौरैया की आबादी में भारी गिरावट देखी. उनके गायब होने के बारे में चिंतित होकर, उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए एक समर्पित दिन की कल्पना की.
- 2010: फ्रांस में इको-सिस एक्शन फाउंडेशन के सहयोग से 20 मार्च को पहला विश्व गौरैया दिवस आयोजित किया गया. यह तिथि कई क्षेत्रों में पक्षियों की नवीनीकृत गतिविधि और आशावादी शुरुआत का समय दर्शाती है.
इंसानों के लिए गैरैया क्यों महत्वपूर्ण
- खाद्य श्रृंखला में संतुलन कायम करने में गरैया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
- हानिकारक कीटों को नष्ट कर गौरैया पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाती है.
- गौरैया अपने बच्चों को अल्फा और कटवर्म नामक कीड़े खिलाती है.
- अल्फा और कटवर्म कीट फसलों के लिए बेहद खतरनाक हैं.
- ये कीट फसलों की पत्तियों को नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है.
- इन सभी के अलावा गौरैया मानसून में दिखाई देने वाले कीड़ों को भी खाती है.
- गौरैया की संख्या कम होने के कारण कीट फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
- दूसरी ओर कीट नियंत्रण के लिए किसान महंगे कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं.
गौरैया के बारे में रोचक तथ्य
- नर और मादा गौरैया में अंतर होता है. मादा के पास धारियों वाली भूरी पीठ होती है, जबकि नर की पीठ लाल रंग की होती है और काले बिंब होते हैं. नर गौरैया का आकार मादा से थोड़ा बड़ा है.
- गौरैयों का झुण्ड में बस्तियों में रहता है.
- अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वे तेज गति से उड़ सकते हैं.
- नर गौरैया अपनी मादा समकक्षों को आकर्षित करने के लिए घोंसले का निर्माण करती है.
- घरेलू गौरैया (पैसेर डोमेस्टिकस) पासेरिडे परिवार की एक पक्षी है.
- घरेलू गौरैया शहरी या ग्रामीण परिवेश में रह सकती है, क्योंकि उनका इंसानों से गहरा संबंध है.
- वे जंगलों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों में ही नहीं, बल्कि व्यापक रूप से विविध आवासों और जलवायु में पाए जाते हैं.
- जंगली गौरैया की औसत जीवन प्रत्याशा 10 साल से कम और मुख्यतः 4 से 5 वर्ष के करीब होती है.
- घरेलू गौरैया की उड़ान सीधी होती है, जिसमें लगातार फड़फड़ाना और फिसलने की कोई अवधि नहीं होती है, औसतन 45.5 किमी/घंटा (28.3 मील प्रति घंटे) है.
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