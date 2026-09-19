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जोधपुर नगर निगम मेयर चुनाव : भाजपा ने प्रसन्नचंद मेहता को उतारा मैदान में, कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को बनाया प्रत्याशी

जोधपुर: जोधपुर नगर निगम के महापौर पद के लिए भाजपा की ओर से पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और जोधपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रसन्नचंद मेहता ने नामांकन भरा है. मेहता के नाम पर सहमति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बनी, इसके बाद सीएम ने वीडियो कॉल कर उनसे बात की. इधर, कांग्रेस ने भी अंतिम समय पर अपनी रणनीति बदल दी. पार्टी ने हाईब्रीड फार्मूला अपनाया, जिसके तहत पार्षद बने बिना ही महापौर बना जा सकता है. इसके तहत कांग्रेस के कद्दावर नेता और जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी को मेहता के सामने उतार दिया. अब यह मुकाबला बेहद रोचक होगा. नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने शहर में नगर निगम के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाने की बात कही है. सोलंकी ने कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, इसलिए वे प्रत्याशी बने हैं.

पहले वार्ड में होना था मुकाबला, अब महापौर के लिए होगा: मेहता ने वार्ड संख्या 82 से कांग्रेस के अरविंद परिहार को 486 के अंतर से हराया था. पहले अरविंद परिहार की जगह कांग्रेस राजेंद्र सिंह सोलंकी को यहां प्रत्याशी बना रही थी. बाद में सोलंकी के खास परिहार को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन शायद मुकाबला तय था, जिसके चलते अब महापौर के पद के लिए आमने-सामने आ गए.