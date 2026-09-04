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यूपीआईटीएस में पहली बार ‘एक जनपद एक व्यंजन’ के विशेष फूड कोर्ट नोएडा में दिखेगा काशी का जलवा

वाराणसी की ख़ास पहचान उसके व्यंजन. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: धर्म नगरी काशी अपनी समृद्ध परंपराओं के साथ-साथ खानपान के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. वर्तमान समय में सरकार ने काशी के पारंपरिक स्वाद को ओडीओसी के माध्यम से देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की पहल की है. इसी के तहत ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 (यूपीआईटीएस) में पहली बार ‘एक जनपद एक व्यंजन’ के लिए विशेष फूड कोर्ट तैयार किया जा रहा है. इसमें उत्तर प्रदेश के जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई जाएगी. वाराणसी की मिठाई. (ईटीवी भारत) काशी के पारंपरिक स्वाद को मिलेगी वैश्विक पहचान बता दें कि, बनारसी पान, लौंगलता की मिठास और तिरंगा बर्फी का चयन ट्रेड शो के लिए किया गया है. ‘एक जनपद एक व्यंजन’ के माध्यम से काशी के इन स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. काशी के यह पारंपरिक स्वाद जब विदेश तक पहुंचेंगे, तो यह केवल व्यापार के विस्तार की कहानी नहीं होगी, बल्कि काशी की विशिष्ट खानपान संस्कृति की भी पहचान बढ़ेगी. ओडीओसी योजना के तहत कारीगरों का चयन इस बारे में उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि, वाराणसी से इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए ओडीओपी योजना के तहत चार लोगों का चयन किया गया है. इनमें तिरंगा बर्फी के दो, बनारसी पान का एक और लौंगलता का एक उद्यमी शामिल है. चयनित चारों उद्यमी एक सहयोगी के साथ अपने पारंपरिक उत्पादों के साथ ट्रेड शो में पहुंचेंगे.