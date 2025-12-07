ETV Bharat / state

रेल कर्मचारियों की समस्याओं का पहली बार कैंप लगाकर किया जाएगा समाधान, जानें डेढ़ माह तक किन स्टेशनों पर होगा काम

लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पेंशन से लेकर मृतक कर्मचारियों की कई तरह की अन्य समस्याओं का समाधान करने की रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू की है. इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. 12 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक रेलवे प्रशासन की तरफ से अलग-अलग स्टेशनों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के मेडिकल कार्ड बनाने, एचआरएमएस माडयूल पर सर्विस रिक्वेस्ट और परिवाद निस्तारण के लिए मण्डल के विभिन्न स्टेशनों पर संबंधित कार्मिक विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों की उपस्थिति में कैम्प लगेंगे.

रेल कर्मचारियों की दूर होगी परेशानी: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह बताते हैं कि 12 दिसम्बर को सहायक मण्डल इंजीनियर कार्यालय बहराइच, 13 दिसम्बर को लोको शेड कार्यालय, गोण्डा, 19 दिसम्बर को सहायक मण्डल इंजीनियर मैलानी, 20 दिसम्बर को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पीवे कार्यालय लखीमपुर, 26 दिसम्बर को सहायक मण्डल इंजीनियर कार्यालय सीतापुर, 27 दिसम्बर को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पी.वे कार्यालय बिसवां, तीन जनवरी को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पी.वे कार्यालय जरवल रोड पर कैंप लगाया जाएगा.

सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप लगेगा: इसके अलावा 9 जनवरी को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय लखनऊ जंक्शन, 10 जनवरी को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पीवे, कार्यालय ऐशबाग, 16 जनवरी को सहायक मण्डल इंजीनियर/पश्चिम कार्यालय गोरखपुर, 17 जनवरी को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पीवे, कार्यालय आनन्दनगर, 23 जनवरी को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय खलीलाबाद और दिनांक 24 जनवरी को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पीवे, कार्यालय बस्ती सहित सभी स्थानों पर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक कैम्प संचालित किया जाएगा.