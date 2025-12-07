ETV Bharat / state

रेल कर्मचारियों की समस्याओं का पहली बार कैंप लगाकर किया जाएगा समाधान, जानें डेढ़ माह तक किन स्टेशनों पर होगा काम

चीफ पीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कार्यरत कर्मचारी को कैंप में बताए गये दस्तावेजों के साथ आना होगा.

Photo Credit: ETV Bharat
कार्मिक विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों की उपस्थिति में कैम्प लगेंगे. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पेंशन से लेकर मृतक कर्मचारियों की कई तरह की अन्य समस्याओं का समाधान करने की रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू की है. इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. 12 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक रेलवे प्रशासन की तरफ से अलग-अलग स्टेशनों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के मेडिकल कार्ड बनाने, एचआरएमएस माडयूल पर सर्विस रिक्वेस्ट और परिवाद निस्तारण के लिए मण्डल के विभिन्न स्टेशनों पर संबंधित कार्मिक विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों की उपस्थिति में कैम्प लगेंगे.

रेल कर्मचारियों की दूर होगी परेशानी: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह बताते हैं कि 12 दिसम्बर को सहायक मण्डल इंजीनियर कार्यालय बहराइच, 13 दिसम्बर को लोको शेड कार्यालय, गोण्डा, 19 दिसम्बर को सहायक मण्डल इंजीनियर मैलानी, 20 दिसम्बर को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पीवे कार्यालय लखीमपुर, 26 दिसम्बर को सहायक मण्डल इंजीनियर कार्यालय सीतापुर, 27 दिसम्बर को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पी.वे कार्यालय बिसवां, तीन जनवरी को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पी.वे कार्यालय जरवल रोड पर कैंप लगाया जाएगा.

सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप लगेगा: इसके अलावा 9 जनवरी को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय लखनऊ जंक्शन, 10 जनवरी को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पीवे, कार्यालय ऐशबाग, 16 जनवरी को सहायक मण्डल इंजीनियर/पश्चिम कार्यालय गोरखपुर, 17 जनवरी को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पीवे, कार्यालय आनन्दनगर, 23 जनवरी को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय खलीलाबाद और दिनांक 24 जनवरी को सीनियर सेक्शन इंजीनियर/पीवे, कार्यालय बस्ती सहित सभी स्थानों पर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक कैम्प संचालित किया जाएगा.

उम्मीद कार्ड के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज: चीफ पीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कार्यरत कर्मचारी को ’’UMID कार्ड’’ बनवाने के लिए स्वयं का परिचय पत्र, मेडिकल कार्ड, पर्यवेक्षक से सत्यापित पास घोषणा पत्र, स्वयं और आश्रितों की फोटो, जन्म तिथि साक्ष्य के लिए आधार कार्ड/विद्यालय की तरफ से जारी प्रमाण पत्र और जिस मोबाइल नम्बर पर उम्मीद कार्ड रजिस्टर कराना हो, उस मोबाइल सहित उपस्थित होना होगा.

रिटायर्ड और मृतक कर्मचारियों के परिजनों की भी समस्याएं होंगी खत्म: सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मियों के आश्रित ’’सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना’’ (RELHS) मेडिकल कार्ड, सातवें वेतन आयोग का संशोधित पीपीओ, बैंक की तरफ से जारी नवीनतम पेंशन स्लिप/पासबुक (नवीनतम प्रविष्टि सहित), अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, अपनी और आश्रितों की फोटो, जन्म तिथि साक्ष्य के लिए आधार कार्ड/विद्यालय की तरफ से जारी प्रमाण पत्र और जिस मोबाइल नम्बर पर उम्मीद कार्ड रजिस्टर कराना हो, उस मोबाइल सहित पहुंचना है.

यह भी पढ़ें- कलयुग की मीराबाई; बदायूं की पिंकी शर्मा ने बांके बिहारी को बनाया जीवन साथी, पूरे विधि-विधान से हुई शादी

TAGGED:

FOR THE FIRST TIME
PROBLEMS OF RAILWAY EMPLOYEES
PROBLEMS WILL BE RESOLVED BY CAMPS
PROBLEMS OF RAILWAY EMPLOYEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.