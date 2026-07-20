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उत्तराखंड में पहली बार सुपरफूड किनोवा की खेती का प्रयोग, जानें किस जिले से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

भारत में किनोवा की थोक कीमत सामान्य गुणवत्ता के लिए लगभग 80 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक मिल सकती है

QUINOA SUPERFOOD CULTIVATION
उत्तराखंड में उगेगा किनोवा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 20, 2026 at 12:32 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 12:57 PM IST

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देहरादून: जलवायु परिवर्तन और पानी की बढ़ती कमी के बीच उत्तराखंड में खेती के नए विकल्पों पर काम शुरू हो गया है. इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग पहली बार राज्य में किनोवा की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है. सरकार का मानना है कि इससे राज्य के किसानों को नई फसल के रूप में बेहतर आमदनी का विकल्प मिलेगा. यही नहीं कम मेहनत और अधिक मांग की बदौलत इस पर किसानों को काम करना भी आसान होगा.

उत्तराखंड में पहली बार किनोवा की खेती का प्रयोग: जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और पानी की कमी के बीच उत्तराखंड में खेती के नए विकल्प तलाशने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है. ग्राम्य विकास विभाग पहली बार राज्य में किनोवा (Quinoa) की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है. यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले वर्षों में प्रदेश, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ एक ऐसी नकदी फसल का विकल्प मिलेगा, जो कम पानी, कम लागत और अपेक्षाकृत कम मेहनत में बेहतर आमदनी देने की क्षमता रखती है.

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उत्तराखंड में किनोवा की फसल उगाने की प्लानिंग है (ETV Bharat)

सुपरफूड बढ़ाएगा किसानों की आय: उत्तराखंड के पहाड़ लंबे समय से पलायन, घटती खेती और बदलते मौसम की मार झेल रहे हैं. ऐसे में ऐसी फसल की तलाश की जा रही थी, जो पहाड़ी परिस्थितियों में आसानी से उग सके और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार बने. इसी सोच के तहत ग्राम्य विकास विभाग ने किनोवा की खेती पर फोकस किया है. विभाग ने इस दिशा में व्यापक तैयारी और अध्ययन के बाद राज्य में करीब 100 एकड़ भूमि पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके लिए पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैंण क्षेत्र को चुना गया है.

किनोवा के बीज मंगवाए गए: फिलहाल इस परियोजना के लिए किनोवा के प्रमाणित बीज बाहर से मंगाए गए हैं. इन्हीं बीजों से पहली फसल तैयार की जाएगी. यदि प्रयोग सफल रहता है, तो भविष्य में राज्य में ही किनोवा का सीड बैंक विकसित करने की योजना है, ताकि किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सकें. विभाग पहले से ही विभिन्न मिलेट्स के लिए सीड बैंक तैयार करने पर काम कर रहा है. अब किनोवा को भी उसी दिशा में शामिल किया जाएगा.

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किनोवा मिलेट है (ETV Bharat)

ग्राम विकास विभाग के सचिव का बयान: ग्राम्य विकास विभाग के सचिव धीरज गर्ब्याल के अनुसार-

उत्तराखंड में सरकारी स्तर पर किनोवा की खेती का यह पहला प्रयास है. उन्होंने कहा कि यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो यह किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक नया माध्यम बनेगा और पहाड़ों में कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा.
-धीराज गर्ब्याल, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग-

क्या है किनोवा? किनोवा (Quinoa) दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर पेरू और बोलिविया की पारंपरिक फसल है. इसे दुनिया भर में सुपरफूड के रूप में पहचान मिली है. तकनीकी रूप से यह अनाज नहीं बल्कि एक छद्म-अनाज (Pseudo Cereal) है, लेकिन इसका उपयोग चावल, दलिया और अन्य अनाजों की तरह किया जाता है.

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पौड़ी के थलीसैंण में किनोवा को पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में उगाया जाएगा (ETV Bharat)

किनोवा की सबसे बड़ी विशेषता इसका उच्च पोषण मूल्य है. इसमें लगभग 14 से 16 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है. इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी नौ अमीनो एसिड मौजूद होते हैं. इसके अलावा इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह ग्लूटेन-फ्री होने के कारण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों और मधुमेह के मरीजों के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

किस ऊंचाई पर होती है बेहतर खेती: किनोवा की खेती समुद्र तल से लगभग 1,000 से 3,500 मीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक की जा सकती है. यही वजह है कि उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जिले इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं. यह फसल ठंडे और समशीतोष्ण मौसम में अच्छी होती है तथा कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देती है. जलवायु परिवर्तन और वर्षा की अनिश्चितता के दौर में यह किसानों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन सकती है.

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डॉक्टर किनोवा को बहुत फायदेमंद बता रहे हैं (ETV Bharat)

कम पानी और कम लागत में बेहतर उत्पादन: किनोवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती. जहां पारंपरिक फसलें लगातार पानी मांगती हैं, वहीं किनोवा सीमित पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकती है. इसकी खेती में कीट और रोगों का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे किसानों का खर्च घटता है. इसकी खेती का तरीका काफी हद तक मंडुवा जैसी फसलों से मिलता-जुलता है. इसलिए पहाड़ी किसानों को इसे अपनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी.

साल में तीन बार फसल लेने की संभावना: उत्तराखंड में मंडुवा जैसी पारंपरिक फसलें सामान्यतः वर्ष में एक बार ही ली जाती हैं, जबकि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में किनोवा की खेती साल में दो से तीन बार तक की जा सकती है. यही वजह है कि यह किसानों के लिए नियमित आय का बेहतर स्रोत बन सकती है. हालांकि किस क्षेत्र में वर्ष में कितनी फसलें ली जा सकेंगी, यह स्थानीय मौसम, तापमान और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

बाजार में किनोवा को मिल रही अच्छी कीमत: किनोवा की बाजार में अच्छी मांग है. वर्तमान में भारत में इसकी थोक कीमत सामान्य गुणवत्ता के लिए लगभग 80 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक मिल सकती है. ऑर्गेनिक और प्रीमियम गुणवत्ता वाला किनोवा 200 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक कीमत पर भी बिकता है. प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के बाद इसका मूल्य और बढ़ जाता है. स्वास्थ्य खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को इससे पारंपरिक अनाजों की तुलना में अधिक लाभ मिलने की संभावना है,

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फूड एक्सपर्ट किनोवा के गुण गिना रहे हैं (ETV Bharat)

हालांकि सरकारी स्तर पर यह पहला बड़ा प्रयास है, लेकिन कुछ प्रगतिशील किसान पहले भी सीमित स्तर पर किनोवा की खेती का प्रयोग कर चुके हैं. उनके अनुसार सबसे बड़ी समस्या गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता और तकनीकी मार्गदर्शन की कमी रही. इसी कारण यह फसल व्यापक स्तर पर किसानों तक नहीं पहुंच सकी.

प्रगतिशील किसान ने किया स्वागत: प्रगतिशील किसान सुधीर सुंदरियाल का कहना है कि-

सरकार द्वारा किनोवा की खेती को बढ़ावा देने का फैसला स्वागत योग्य है. उनके अनुसार यदि किसानों को अच्छे बीज, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराया जाए, तो यह फसल पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की तस्वीर बदल सकती है. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और युवाओं का खेती के प्रति रुझान भी बढ़ सकता है.
-सुधीर सुंदरियाल, प्रगतिशील किसान-

इस तरह होता है किनोवा का प्रयोग: देश और विदेश में स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है. किनोवा का उपयोग सलाद, दलिया, आटा, स्नैक्स, ब्रेड, बिस्कुट और कई हेल्थ फूड उत्पादों में किया जाता है. भारत के बड़े शहरों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है और निर्यात की भी अच्छी संभावनाएं हैं. यदि उत्तराखंड में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर शुरू होता है, तो किसानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का अवसर भी मिल सकता है.

जलवायु परिवर्तन के दौर में केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा. ऐसी फसलों को अपनाना समय की जरूरत है, जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दें, पोषण से भरपूर हों और बाजार में अच्छी कीमत दिला सकें. किनोवा इन सभी मानकों पर खरा उतरता दिखाई देता है.

थलीसैंण के पायलट प्रोजेक्ट पर टिका है भविष्य: यदि पौड़ी के थलीसैंण क्षेत्र में शुरू होने वाला यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो भविष्य में इसे अन्य पर्वतीय जिलों तक भी विस्तार दिया जा सकता है. इससे उत्तराखंड के किसानों को आय का नया स्रोत मिलेगा, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ों में खेती को फिर से लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.
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Last Updated : July 20, 2026 at 12:57 PM IST

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