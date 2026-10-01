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पहली बार 'घना' की अपनी आवाज, दुनिया को सुनाई देगा केवलादेव का एंथम

एंथम का मुख्य विचार 'Where the World Gathers' यानी 'जहां दुनिया मिलती है' रखा गया है.

Keoladeo National Park
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 4:51 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर: भरतपुर की पहचान और दुनिया के प्रमुख पक्षी अभयारण्यों में शामिल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अब सिर्फ हजारों स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की तस्वीरों, चहचहाहट और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी एक खास आवाज और पहचान के साथ भी दुनिया तक पहुंचेगा. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर पहली बार विशेष एंथम तैयार किया गया है, जो घना में आने वाले हजारों पक्षियों और यहां मिलने वाली अद्भुत जैव विविधता को समर्पित है. प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ सिनेमेटोग्राफर नल्ला मुत्थु ने इसे तैयार किया है. नल्ला मुत्थु इससे पहले चर्चित टाइगर एंथम के जरिए बाघों की दुनिया को स्वर और दृश्य दे चुके हैं. अब उन्होंने केवलादेव के पक्षी संसार को केंद्र में रखकर यह विशेष एंथम तैयार किया है.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक चेतन कुमार बी वी ने बताया कि शुरुआत में केवलादेव पर एक लिरिकल वीडियो बनाने की योजना थी, लेकिन काम आगे बढ़ने के साथ इसे एंथम का रूप दिया गया. इसका उद्देश्य केवल एक गीत या वीडियो तैयार करना नहीं, बल्कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक, पारिस्थितिक और पर्यटन संबंधी पहचान को एक भावनात्मक तरीके से दुनिया के सामने रखना है.

केवलादेव एंथम होगा जल्द रिलीज... (ETV Bharat Bharatpur)

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'जहां दुनिया मिलती है' है एंथम की थीम: उन्होंने बताया कि एंथम का मुख्य विचार 'Where the World Gathers' यानी 'जहां दुनिया मिलती है' रखा गया है. इसकी वजह केवलादेव में दिखाई देने वाली पक्षियों की विविधता ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से यहां पहुंचने वाला प्रकृति प्रेमी भी है. अलग-अलग देशों से हजारों प्रवासी पक्षी हर साल घना पहुंचते हैं. इनके साथ ही वैज्ञानिक, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, पक्षी विशेषज्ञ, पर्यटक और प्रकृति प्रेमी भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से केवलादेव आते हैं. इस तरह एंथम केवल पक्षियों को दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि केवलादेव को ऐसी जगह के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां अलग-अलग देशों से पक्षी, वैज्ञानिक, फोटोग्राफर और पर्यटक एक साथ प्रकृति से जुड़ते हैं.

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विश्व धरोहर की पहचान को भी आवाज: निदेशक चेतन कुमार बी वी ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट होने के साथ एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है. ऐसे में एंथम के जरिए इस क्षेत्र की पारिस्थितिक महत्ता को भी सामने लाने का प्रयास किया गया है. वीडियो में केवलादेव की खूबसूरती और पक्षियों की दुनिया के साथ यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि घना सिर्फ पर्यटन का स्थान नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्राकृतिक और पारिस्थितिक विरासत है. एंथम के जरिए केवलादेव से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने की भी कोशिश की गई है. खास तौर पर भरतपुर के लोगों के लिए घना केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि शहर की पहचान और गौरव से जुड़ा हुआ है. इसी भाव को एंथम में भी स्थान दिया गया है.

फिल्में पहले भी बनीं, लेकिन पहली बार एंथम: उन्होंने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर पहले भी कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं. देश-दुनिया के वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और फिल्ममेकर घना की पक्षी दुनिया को कैमरे में कैद करते रहे हैं, लेकिन किसी विश्व धरोहर स्थल को केंद्र में रखकर उसे एक एंथम के रूप में सेलिब्रेट करने का यह पहला प्रयास बताया जा रहा है. एंथम में केवलादेव की प्राकृतिक सुंदरता, हजारों पक्षियों की मौजूदगी, प्रवासी पक्षियों का सफर और यहां आने वाले प्रकृति प्रेमियों की दुनिया को एक साथ पिरोया गया है. इसका उद्देश्य ऐसा दृश्य और भावनात्मक अनुभव तैयार करना है, जिससे देश-दुनिया के लोग केवलादेव को नए नजरिए से देख सकें.

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2 अक्टूबर को होगा लॉन्च: निदेशक ने बताया कि केवलादेव का यह एंथम आगामी 2 अक्टूबर को नेशनल वाइल्डलाइफ वीक के दौरान जारी किए जाने की तैयारी है. यह वन विभाग और पर्यटन विभाग का संयुक्त प्रोजेक्ट है. दोनों विभागों के स्तर पर एंथम को अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक साथ लोगों तक पहुंचाने की योजना है. विभाग की कोशिश है कि एंथम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोग केवलादेव की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ इसके पारिस्थितिक महत्व और वैश्विक पहचान को भी समझें. इसके जरिए देश-दुनिया के पर्यटकों को केवलादेव की ओर आकर्षित करने और भरतपुर के इस विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य की पहचान को और व्यापक स्तर पर पहुंचाने की भी कोशिश होगी.

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