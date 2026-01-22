ETV Bharat / state

पहली बार 4 किसानों के बेटों का एक साथ सरकारी नौकरी में चयन, गांव में खुशी का माहौल

जैसलमेर: जिले के लाठी कस्बे में चार किसानों के बेटों एक साथ पहली बार सरकारी नौकरी के लिए चयनित हुए हैं. इससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है. भाजपा नेत्री सुनीता भाटी के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय पीपाजी मंदिर परिसर में चारों किसान के बेटों का स्वागत समारोह आयोजित कर जोरदार स्वागत किया. गांव के लोग इस समारोह को अन्य युवाओं को शिक्षा और मेहनत की ओर प्रेरित करने का अवसर मान रहे हैं, ताकि वे भी सफलता की राह पर कदम बढ़ा सकें.

बता दें कि दो दिन पहले अलग-अलग परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए. जिसमें लाठी कस्बा निवासी तेजपाल पुत्र घमाराम भील का केन्द्रीय औद्योगिक पुलिस फोर्स, कन्यालाल पुत्र लेखूराम नायक का सीमा सुरक्षा बल, रुपाराम पुत्र धर्माराम नायक का केंद्रीय रिजर्व पुलिस, प्रदीप पुत्र तनसुख देवड़ा का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयन हुआ है. चारों किसान के बेटों ने कहा कि उन्होंने अपने काम के साथ-साथ पढ़ाई पर भी काफी ध्यान दिया. समारोह में पहुंचे भाजपा नेत्री सुनीता भाटी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशनसिंह भाटी,जेठूसिंह चौहान, नेमीचंद दर्जी, लूणकरण सेन, प्रयागसिंह, विक्रम दर्जी सहित अन्य लोगों ने चारों किसान के बेटों को बधाई दी और कहा कि यह उपलब्धि पूरे गांव और क्षेत्र के लिए प्रेरणा है.