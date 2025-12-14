ETV Bharat / state

मारवाड़ की धरती पर प्रवासी परिंदों का नया ठिकाना, जोधपुर में पहली बार नजर आए कॉमन क्रेन के झुंड

क्यों आते हैं ये प्रवासी परिंदे मारवाड़ में?: डॉ. गहलोत के अनुसार, डेमोइजेल और कॉमन क्रेन दोनों ही सारस परिवार की प्रजातियां हैं, जो यूरेशियन क्षेत्र के पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में प्रजनन करती हैं. सर्दियों में जब वहां तापमान गिरता है और भोजन की कमी होती है, तो ये पक्षी कर्क रेखा के आसपास के गर्म और शुष्क क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं. भारतीय उपमहाद्वीप, खासकर राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र, उनके लिए आदर्श होता है, क्योंकि यहां अनुकूल जलवायु, भरपूर भोजन (अनाज, कीड़े-मकोड़े) और सुरक्षित जलस्रोत उपलब्ध होते हैं.

जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी (जेएनवीयू) के वाइल्डलाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन सेंटर के निदेशक डॉ. हेमसिंह गहलोत कहते हैं कि इस सीजन में डेमोइजेल क्रेन की संख्या कम जरूर है, लेकिन कॉमन क्रेन का पहली बार जोधपुर क्षेत्र में आगमन भविष्य के लिए बहुत शुभ है, जब कोई नई वन्यजीव प्रजाति किसी क्षेत्र में आकर ठहरने लगते है, तो धीरे-धीरे वह उसका स्थायी या नियमित आशियाना बन जाता है. इससे जैव विविधता बढ़ती है और पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है.

जोधपुर: राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र सदियों से प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग रहा है. ठंड के मौसम में यूरेशिया के बर्फीले मैदानों से हजारों मील का सफर तय कर ये सुंदर परिंदे यहां आते हैं. फलोदी जिले के खींचन गांव तो डेमोइजेल क्रेन (स्थानीय भाषा में कुरजां) का विश्वविख्यात आश्रय स्थल है, जहां हर साल दस हजार से अधिक कुरजां का जमावड़ा लगता है, लेकिन इस प्रवास सीजन में मारवाड़ में एक दिलचस्प और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. जोधपुर शहर और उसके आसपास के जल भराव क्षेत्रों में इस बार डेमोइजेल क्रेन की संख्या काफी कम रही है, लेकिन पहली बार कॉमन क्रेन (ग्रस ग्रस) के झुंड बड़ी संख्या में नजर आए हैं.

डॉ. हेमसिंह गहलोत ने बताया कि जोधपुर के अलावा, बाड़मेर जिले के पचपदरा, पाली का सरदारसमंद जलाशय, जोधपुर के गुडा विश्नोईयां, खेजड़ली, सरेचा, शिकारगढ़, जाजीवाल, सतलाना और कई अन्य छोटे-बड़े तालाबों के किनारे ये परिंदे अक्सर दिखाई देते हैं. स्थानीय लोग और पक्षी प्रेमी इन जलस्रोतों की देखभाल करते हैं, जो इन प्रवासियों के लिए जीवनरेखा का काम करते हैं.

खींचन में बरकरार है कुरजां की रौनक: डॉ. गहलोत कहते हैं कि जोधपुर में डेमोइजेल क्रेन कम आई हैं, लेकिन फलोदी के पास खींचन गांव में इस बार भी कुरजां का मेले जैसा माहौल है. पिछले तीन महीनों से हजारों की संख्या में डेमोइजेल क्रेन यहां पहुंच रही हैं. गांव के तालाबों, खेतों और विशेष चुग्गा घरों में ये पक्षी सुबह-शाम दाना चुगते नजर आते हैं. इसे देखने के लिए देशी-विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं. रोजाना सैकड़ों लोग यहां पहुंचकर इन खूबसूरत परिंदों की तस्वीरें खींचते और उनका दीदार करते हैं.

बड़ी संख्या में लोग पक्षियों को देखने आते हैं (ETV Bharat Jodhpur)

कुरजां को दाना-पानी उपलब्ध कराने वाले स्थानीय सेवक सेवाराम माली बताते हैं कि इस बार भी हजारों कुरजां आई हुई हैं. हम लोग रोजाना उनके लिए बाजरा और अन्य अनाज का इंतजाम करते हैं. ये मार्च तक यहां रहेंगी और फिर वापस लौट जाएंगी. जल्द ही यहां कुरजां महोत्सव का आयोजन भी होगा, जो पर्यटकों को और आकर्षित करेगा. खींचन की यह परंपरा दशकों पुरानी है, जहां गांव वाले स्वेच्छा से इन पक्षियों की सेवा करते हैं.

कॉमन क्रेन से पर्यटन को मिलेगा नया आयाम: विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कॉमन क्रेन ने जोधपुर और आसपास के इलाकों को अपना नियमित ठिकाना बना लिया, तो यह राजस्थान के पर्यटन के लिए बड़ा वरदान साबित होगा. जोधपुर में कॉमन क्रेन का स्थायी आगमन होने से दो प्रमुख केंद्र विकसित हो जाएंगे. एक फलोदी में डेमोइजेल क्रेन और दूसरा जोधपुर में कॉमन क्रेन. इससे बर्ड वाचिंग, इको-टूरिज्म और वन्यजीव फोटोग्राफी को बढ़ावा मिलेगा.

जोधपुर में पहली बार नजर आए कॉमन क्रेन (ETV Bharat Jodhpur)

डेमोइजेल और कॉमन क्रेन में अंतर: ये दोनों प्रजातियां देखने में काफी समान लगती हैं, लेकिन कुछ खास पहचान चिह्नों से इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है. डेमोइजेल क्रेन को दुनिया की सबसे छोटी क्रेन माना जाता है. इसकी गर्दन पर काले रंग की पट्टी और पंखों पर सफेद पैटर्न होता है, जो इसे और आकर्षक बनाते हैं. वहीं, कॉमन क्रेन अपेक्षाकृत बड़ी होती है. इसकी गर्दन पर छोटा काला निशान होता है और पंखों में मुख्य रूप से काला पैटर्न दिखता है. दोनों ही हजारों किलोमीटर का सफर तय कर मारवाड़ पहुंचती हैं और अपनी लयबद्ध उड़ान तथा ग्रस ग्रस की आवाज से पहचानी जाती हैं.

