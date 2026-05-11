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PLGA का गढ़ रहे सुकमा के गुंडराजगुड़ेम में पहली बार पहुंची बिजली, जले उम्मीद के बल्ब

आजादी के बाद पहली बार सुकमा के गुंडराजगुड़ेम गांव में बिजली पहुंची. पहली बार वहां के ग्रामीणों ने अपने गांव में लाइट देखी.

SUKMA
पहली बार गांव में पहुंची बिजली (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 10:22 AM IST

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सुकमा: बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब विकास की गति तेज कर दी गई है. सड़क, पानी, बिजली गांव गांव तक पहुंचाने पर काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में रविवार को सुकमा में जंगल के बीच बसे छोटे से गांव गुंडराजगुड़ेम में पहली बार बिजली पहुंची.

पहली बार गांव में पहुंची बिजली

सुकमा बीजापुर की सरहद पर स्थित गुंडराजगुड़ेम किसी समय में माओवादियों के PLGA बटालियन-1 का मजबूत गढ़ माना जाता था. यहां तक पहुंचना तो दूर, इस गांव का नाम सुनते ही लोग सहम जाया करते थे. जंगलों में बारूदी सुरंगें, हर कदम पर खतरा और रात होते ही गोलियों की गूंज इस इलाके की पहचान थी.लेकिन अब उसी गुंडराजगुड़ेम में पहली बार बिजली के बल्ब जले हैं. अंधेरे में डूबे गांव में जब रोशनी फैली, तो ग्रामीणों की आंखों में सिर्फ चमक नहीं, बल्कि वर्षों का दर्द और उम्मीद दोनों दिखाई दिए.

घरों में पहुंची लाइट

रविवार का दिन गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया. सुरक्षा बलों और प्रशासन के सतत प्रयासों के बाद ट्रांसफार्मर स्थापना और विद्युत लाइन विस्तार का काम पूरा और आजादी के बाद पहली बार गांव में बिजली पहुंची. जिस गांव में कभी माओवादी विकास कार्यों का विरोध करते थे, वहां अब बच्चे रोशनी में पढ़ाई करेंगे और घरों में पहली बार पंखे चलेंगे.

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आजादी के बाद गांव में पहली बार पहुंची बिजली (ETV Bharat Chhattisgarh)

यह वही इलाका है जहां सालों तक सड़क निर्माण, मोबाइल टॉवर, बिजली लाइन को नक्सली निशाना बनाते थे. काम करने वाले ठेकेदारों और मजदूरों को धमकियां दी जाती थी, मशीनें जलाई गईं और निर्माण कार्य रोक दिए गए. ग्रामीण भी भय के माहौल में जीने को मजबूर थे. सूरज ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे और सन्नाटे में डूब जाता था.

दुर्गम इलाकों में सुरक्षा कैंप

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हालात बदले. जिला पुलिस सुकमा और CRPF ने लगातार अभियान चलाकर इस इलाके में सुरक्षा का दायरा मजबूत किया.दुर्गम जंगलों और पहाड़ी रास्तों के बीच मानसून जैसी कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए. जवानों ने सिर्फ बंदूक से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने की भी कोशिश की. यही वजह रही कि अब धीरे-धीरे गांवों तक विकास पहुंचने लगा है.

चुनौतियों का सामना कर लाइन विस्तार का काम हुआ पूरा

गुंडराजगुड़ेम तक बिजली पहुंचाना आसान नहीं था. घने जंगल, उबड़-खाबड़ रास्ते और सुरक्षा चुनौतियों के बीच बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जोखिम उठाकर ट्रांसफार्मर और लाइन विस्तार का काम पूरा किया. कई बार टीमों को पैदल चलकर सामान पहुंचाना पड़ा. सुरक्षा बलों ने हर कदम पर सुरक्षा दी, तब जाकर यह सपना साकार हो पाया.

पहली बार लाइट पहुंचने पर गांव वालों ने किया स्वागत

जब गांव में पहली बार बिजली आई और घरों में बल्ब जले, तो पूरा माहौल भावुक हो उठा.बच्चों ने ताली बजाई, बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं और महिलाएं खुशी से मुस्कुरा उठीं.ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके गांव में भी एक दिन बिजली पहुंचेगी. वर्षों से लालटेन और ढिबरी के सहारे जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था.

ग्रामीणों का कहना है कि अब उनके बच्चों का भविष्य बदलेगा. रात में पढ़ाई संभव होगी, मोबाइल चार्ज हो सकेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा और गांव दुनिया से जुड़ सकेगा. अब तक किसी बीमार व्यक्ति को रात में अंधेरे के बीच कई किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता था, लेकिन बिजली आने से स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बदलाव की उम्मीद जगी है.

गुंडराजगुड़ेम में बिजली पहुंचना सिर्फ एक विकास कार्य नहीं, बल्कि उस बदलाव की कहानी है जिसमें बंदूक की जगह भरोसे ने ली है. कभी जहां माओवादी अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए विकास को रोकते थे, वहीं अब गांव के लोग खुद मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं. यह बदलाव बताता है कि जब सुरक्षा और विकास साथ चलते हैं, तो सबसे कठिन इलाकों में भी उम्मीद की रोशनी पहुंच सकती है.

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