हिमाचल में पहली बार आज प्रवेश करेंगे छत्रधारी चालदा महासू महाराज, भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी

इतिहास में पहली बार चालदा महासू महाराज आज हिमाचल में प्रवेश करेंगे. इसे लेकर भक्तों में काफी उत्साह है.

हिमाचल में पहली बार आज प्रवेश करेंगे छत्रधारी चालदा महासू महाराज
हिमाचल में पहली बार आज प्रवेश करेंगे छत्रधारी चालदा महासू महाराज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 9:48 AM IST

Updated : December 13, 2025 at 9:58 AM IST

सिरमौर: इतिहास में पहली बार छत्रधारी चालदा महासू महाराज पहुंच रहे है. उनकी ऐतिहासिक पैदल यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रही है. उत्तराखंड से होते हुए यह दिव्य यात्रा हिमाचल प्रदेश की सीमा के बिलकुल निकट पहुंच चुकी है, जहां भक्तों में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को महाराज का रात्रि ठहराव सावड़ा में बुरायला जगथान की बागड़ी में हुआ. यह स्थल हिमाचल की सीमा से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं में विशेष उत्सुकता का वातावरण है. उनके स्वागत में लाखों लोगों के जुटने का अनुमान है.

आज छत्रधारी चालदा महासू महाराज हिमाचल में प्रवेश करेंगे. दरअसल यात्रा के आगामी चरण में आज यानी 13 दिसंबर का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन रहेगा. चालदा महासू महाराज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे. इस अवसर पर द्राबिल गांव को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है, जहां महाराज का रात्रि विश्राम होगा. गांव में साफ–सफाई, प्रकाश व्यवस्था और स्वागत की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में इस दिव्य आगमन को लेकर विशेष श्रद्धा और उत्साह देखने को मिल रहा है. 14 दिसंबर को राम-सीता के वनवास से अयोध्या लौटने जैसी छवि को पुनर्जीवित करते हुए पश्मी गांव को लाइटों से सजाया गया है. हजारों श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं. पश्मी गांव में महासू महाराज के आगमन को लेकर तैयारियां अभूतपूर्व स्तर पर की गई हैं. पूरे गांव को भगवान राम के अयोध्या आगमन की तर्ज पर रोशनियों और मनमोहक फूलों से सजाया गया है.

चालदा महासू महाराज के स्वागत में जुटेंगे हजारों लोग
चालदा महासू महाराज के स्वागत में जुटेंगे हजारों लोग (ETV Bharat)

500 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल

जानकारी के अनुसार पश्मी मंदिर और पूरे मार्ग को लगभग 500 क्विंटल फूलों (गेंदे और गुलाब) से सजाया गया है. इससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का अद्भुत माहौल बन गया है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिलाई से पश्मी तक की सड़क को विशेष रूप से साफ किया गया है और गाता से पश्मी तक रोशनी के 500 बल्ब लगाए गए हैं. पश्मी मंदिर समिति ने 25 अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था कर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए बेहतर इंतज़ाम किए हैं.

भव्य भंडारा भी होगा यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण

यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 14 दिसंबर का भव्य भंडारा होगा, जिसके लिए तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं. गांव चायना के पंडित जीत शर्मा ने बताया कि इस भंडारे में 80,000 श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है. इस विशाल आयोजन के लिए बड़े स्तर का रसोई सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें 65 बड़े डब्बे (4 कड़े वाले), 150 स्टील बाल्टियां, 65 टब, 40 पलटे, 40 चावल छननियां, 10 चाय केतलियां, 30 गैस भट्टियां और 10 बड़ी कढ़ाइयां उपयोग में लाई जा रही हैं. इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए 120 रसोइये भोजन पकाने में जुटेंगे, जबकि विभिन्न गांव से 600 स्वयंसेवकों की टीम भोजन परोसने की जिम्मेदारी संभालेगी.

आवश्यक वस्तुओं का निरंतर दान

धार्मिक आस्था और सामाजिक सहयोग का यह संगम शिलाई क्षेत्र में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है. शिलाई के विभिन्न क्षेत्रों से दानी सज्जनों द्वारा धन, भोजन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं का निरंतर दान दिया जा रहा है. यह आयोजन न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि समाजिक एकता और जन–भावना की अनुपम मिसाल भी है.

कौन हैं चालदा महासू महाराज

महासू देवता वास्तव में चार भाई हैं - बासिक, पावसिक, बोल्डा (बोथा), और चालदा महासू. इसमे चालदा महाराज सबसे छोटे हैं. चालदा महासू महाराज की मुख्य मान्यता यह है कि ये पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं. लोगों की समस्याएं सुनते हैं. न्याय दिलाते हैं और अपराधियों को दंडित करते हैं, जिसके कारण लोग न्यायालय जाने के बजाय इनके दरबार में जाते हैं. लिहाजा इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी माना जाता है. बताते है कि उत्तराखंड के जौनसार-बावर और हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, सोलन जैसे क्षेत्रों में इनकी गहरी आस्था है, जहां इन्हें 'महाशिव छत्रधारी' के रूप में भी पूजा जाता है.

