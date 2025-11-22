ETV Bharat / state

वाराणसी में बुजुर्गों को लेकर पहली बार दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आज से, 6 देशों के 450 एक्सपर्ट होंगे शामिल

60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 22 नवंबर से किया जाएगा.

दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में दी जानकारी.
दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में दी जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 7:42 AM IST

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं और असिस्टिव टेक्नालॉजी को लेकर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 22 नवंबर (शनिवार) से किया जाएगा. जिसमें वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, जेरिएट्रिक फिजियोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, AI आधारित रिहैब मॉडल एडल्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस जैसे उभरते विषय पर मंथन किया जाएगा.

इंडियन एसोसिएशन का असिस्टिव टेक्नोलॉजिस्ट और फिजियोथैरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा काशीकोन 2025 का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केएन उडुपा ऑडिटोरियम में दो दिवसीय 22-23 नवंबर को किया जाएगा. इसमें स्विट्जरलैंड के जेनेवा एवं यूएसए सहित आधा दर्जन से अधिक देशों के करीब 450 एक्सपर्ट शामिल होंगे. इसमें WHO, ICR, ICMR, जैसे संस्थाएं शामिल होगी.

इंडियन एसोसिएशन का अस्सिटिव टेक्नोलॉजिस्ट और फिजियोथैरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री डॉक्टर प्रकाश मेहरा ने बताया कि 60 साल से ऊपर के लोगों को जो समस्या है, जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही है, उसको लेकर हम लोग पहली बार BHU में केएन उडुपा ऑडिटोरियम में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं.

उन्होंने बताया, इसमें AI आधारित रिहैब मॉडल तथा एडल्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस, VR आधारित फॉल- प्रिवेंशन ट्रेनिंग, बायोनिक एवं मेयो इलेक्ट्रिक हाथों की नवीन तकनीकी, पार्किंसन केयर, महिला संबंधित स्वास्थ्य, कोर पेल्विक फ्लोर संबंध शोल्डर मैनेजमेंट एवं सेकंड होम जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

VARANASI NEWS
INTERNATIONAL CONFERENCE ELDERLY
UP NEWS
बुजुर्गों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
VARANASI NEWS

