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जिन बच्चों ने कभी रोशनी नहीं देखी, उनके जीवन में अब छाएगा उजाला !

अंध विद्यालय कानपुर में 105 बच्चों की आंख की जांच, 13 की होगी सर्जरी. ( ETV Bharat )

दरअसल, सोमवार को जिला प्रशासन के तत्वावधान में रोटरी क्लब ऑफ कानपुर सूर्या और जेसीआई के सहयोग से आयोजित इस नेत्र परीक्षण शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्रत्येक बच्चे की आंखों का गहन परीक्षण किया.

अंध विद्यालय कानपुर में 105 बच्चों की आंख की जांच, 13 की होगी सर्जरी. (ETV Bharat)

इनमें कक्षा एक के हर्ष, कक्षा दो के शिव शंकर और कक्षा चार के नैतिक व केशव दुबे जैसे कई अन्य बच्चे शामिल हैं.

कानपुर: जिन बच्चों ने कभी रोशनी नहीं देखी, उनके जीवन में अब उजाले की गुंजाइश बनी है. शहर के जवाहर नगर स्थित कानपुर अंध विद्यालय में लगे नेत्र शिविर में 105 दृष्टिबाधित बच्चों की जांच के दौरान 13 ऐसे बच्चे चिह्नित हुए, जिनकी आंखों की रोशनी सर्जरी से वापस लाई जा सकती है.

जन्मजात नेत्रहीनता के कारण अब तक दुनिया को न देख पाने वाले इन बच्चों के लिए यह निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण संभावना के रूप में सामने आया है.

दरअसल, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने जब यहां के बच्चों की गतिविधियां देखीं, तो एक पल के लिए वह भी हैरान रह गए.

डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह और अन्य. (सोर्स: मीडिया सेल, जिला प्रशासन)

डीएम बोले कि ऐसे बच्चों को चिह्नित कर उनका परीक्षण नहीं इलाज कराना होगा : कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा इस पहल का उद्देश्य केवल परीक्षण करना नहीं, बल्कि ऐसे बच्चों को चिह्नित कर उन्हें उपचार उपलब्ध कराना है, जिनकी उनकी आंखों की रोशनी वापस लाई जा सके.

उन्होंने कहा चिकित्सा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक संस्थाओं के समन्वय से यह एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है, जिसे सफल होने पर व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है. प्रशासन इस दिशा में हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेगा.

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन ने कहा जिले में कार्यभार ग्रहण करने के पहले ही दिन इस शिविर से जुड़ना उनके लिए महत्वपूर्ण अनुभव रहा. उन्होंने इस प्रयास को प्रभावी बताते हुए हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया.