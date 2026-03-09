ETV Bharat / state

पहली बार युवाओं को नागरी प्रचारिणी सभा में मिलेगा पेड इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जानिए

अगर आप भी हैं साहित्य और हिंदी रचनाओं के प्रेमी तो नागरिक प्रचारिणी सभा में मिलेगा आपको बड़ा मौका ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: अगर आप भी साहित्य और हिंदी रचनाओं के साथ ही किताबों से प्रेम करते हैं, तो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है. यह मौका नागरी प्रचारिणी सभा देने जा रहा है. पहली बार युवाओं को सीखने और नागरी प्रचारिणी सभा को मजबूती देने के लिए यहां विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है. सभा में होने वाले कई नए कामों के लिए युवाओं की एक बेहतर टीम तैयार की जा रही है. यह टीम न सिर्फ युवाओं को उनके साहित्य और हिंदी रचनाओं के प्रेम के प्रति और ज्यादा गंभीर करेगी, बल्कि सभा की स्मृतियां और यादों को भी संजोने के साथ सुरक्षित करने का काम करेगी, जिसके लिए सभा को जाना जाता है. नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल (Video Credit; ETV Bharat) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली बार होने जा रहा है. जब युवाओं को सभा में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. जो बेहतर होंगे, उन्हें यहां आगे काम भी करने का मौका दिया जाएगा. इस बारे में नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल का कहना है कि नागरी प्रचारिणी सभा अपने पुनर्स्थापना के दौर से गुजर रही है. बहुत लंबे वक्त तक यहां पर चीजें मैनेज नहीं थी लेकिन, अब यहां पर रखी 3 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों के पन्नों के साथ ही सैकड़ो की संख्या में पुराने साहित्य की किताबों के साथ ही 5000 से ज्यादा बड़ी और समृद्ध पुरानी विरासतों को नए सिरे से टैगिंग करने के साथ कैटलॉगिंग का काम शुरू किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पहले ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम इन सारी चीजों को सुरक्षित, संरक्षित करने के लिए इनका digitalization कर रहे हैं. इसके लिए भी हमें बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की जरूरत है, इस वजह से हम अब नागरी प्रचारिणी सभा में युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं.