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काशी में गंगा किनारे नमो घाट पर पहली बार होगा सेना के लड़ाकू विमानों का जबरदस्त एयर शो

बनारस में पहली बार होगा सेना के लड़ाकू विमानों का एयर शो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: नमो घाट पर इस साल अक्टूबर महीने में भारतीय वायु सेना की ओर से भव्य एयर शो आयोजित किए जाने की तैयारी है. इस एयर शो में वायु सेना के कई लड़ाकू विमान और एरोबेटिक टीम अपने शानदार हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी. एयर शो को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें की जा रही हैं. सुरक्षा व्यवस्था, विमान संचालन, दर्शकों की सुविधा और ट्रैफिक प्रबंधन समेत विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है. वाराणसी एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता. (Video Credit; ETV Bharat) वाराणसी एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के साथ 2-3 बार बैठक हो चुकी है. उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में एयर शो प्रस्तावित है और इसके लिए एयरपोर्ट पर विशेष तैयारियां की जाएंगी. एयर शो में भाग लेने वाले अधिकतर विमानों के ठहराव, ईंधन भरने और उड़ान संचालन की व्यवस्था वाराणसी एयरपोर्ट से की जाएगी.