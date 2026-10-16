PGI रोहतक का कमाल, झारखंड के मरीज को लगाया बिना तार वाला लीडलेस पेसमेकर, 45 मिनट में पूरी हुई प्रक्रिया
रोहतक पीजीआईएमएस के डॉक्टरों ने बिना तार वाला लीडलेस पेसमेकर लगाने की पूरी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक पूरा किया.
Published : October 16, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 6:20 PM IST
रोहतक: पीजीआईएमएस रोहतक के इतिहास में पहली बार एक 66 वर्षीय मरीज को बिना तार वाला लीडलेस पेसमेकर लगाया गया. हरियाणा के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह अपनी तरह का पहला मामला है. अभी तक यह अत्याधुनिक सुविधा केवल बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पतालों या महानगरों तक ही सीमित थी.
झारखंड का निवासी है मरीजः झारखंड निवासी 66 वर्षीय मरीज को सिक साइनस सिंड्रोम था. इस वजह से उसे 11 जुलाई 2026 को पारंपरिक पेसमेकर लगाया गया था. बाद में उसी पेसमेकर वाली पॉकेट में गंभीर इंफेक्शन हो गया. मरीज 7 अक्टूबर को पीजीआईएमएस की कार्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी में पहुंचा. उसे 10 दिन से लगातार बुखार था. पीईटी-सीटी स्कैन से इंफेक्शन की पुष्टि हुई. डॉक्टरों ने पहले आईवी एंटीबायोटिक देकर बुखार कंट्रोल किया, फिर संक्रमित पुराने पेसमेकर को पूरी तरह निकाल दिया. इसके बाद परिवार की सहमति से 14 अक्टूबर को लीडलेस पेसमेकर लगाने का फैसला किया.
क्या है पूरी प्रक्रियाः पीजीआईएमएस के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अश्वनी ने बताया कि "चूंकि मरीज को पहले ही पॉकेट इंफेक्शन हो चुका था. इसलिए दोबारा पॉकेट बनाना खतरनाक था. लीडलेस में पॉकेट ही नहीं बनती, इसलिए दोबारा इंफेक्शन का खतरा कम हो जाता है, सीने पर कोई बड़ा निशान या टांका नहीं आता, मरीज को रिकवरी भी जल्दी हो जाती है और वह अगले ही दिन चलने-फिरने लग सकता है. यह पूरी प्रक्रिया केवल 35 से 45 मिनट में लोकल एनेस्थीसिया में पूरी की गई. पैर की नस (फेमोरल वेन) के रास्ते एक पतली ट्यूब के जरिए इस छोटे से कैप्सूल को सीधे दिल के दाएं वेंट्रिकल में पहुंचाकर फिक्स कर दिया गया."
उत्तर भारत का सुपर-स्पेशियलिटी हब बनकर उभर रहा है पीजीआईएमएसः डॉ. अश्वनी के साथ टीम में डॉ. तुषार, डॉ. अमित, डॉ. गोपी कृष्णा, टेक्नीशियन अनुज, नर्सिग अधिकारी रेणु और नीलम ने सहयोग दिया. हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. एचके अग्रवाल ने इस सफलता पर हृदय रोग विभाग के डॉ. अश्वनी व उनकी टीम को बधाई दी और कहा कि यह केवल एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि हरियाणा के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की क्षमताओं का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि "सरकार का प्रयास है कि हरियाणा के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वही इलाज सरकारी अस्पताल में मिले, जिसके लिए पहले उसे लाखों रुपए खर्च कर दिल्ली-गुरूग्राम के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता था. आज पीजीआईएमएस रोहतक में कैथ लैब और लीडलेस पेसमेकर जैसी महंगी तकनीक उपलब्ध होना इसी का प्रमाण है. सरकार के सहयोग से पीजीआईएमएस अब केवल अस्पताल नहीं, बल्कि उत्तर भारत का सुपर-स्पेशियलिटी हब बनकर उभर रहा है."
स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफः वहीं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि "पीजीआईएमएस के कार्डियोलॉजी विभाग की यह सफलता पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए एक मिसाल है और भविष्य में इससे भी अधिक एडवांस तकनीक लेकर आएंगे, ताकि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को भी उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा मिले."