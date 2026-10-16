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PGI रोहतक का कमाल, झारखंड के मरीज को लगाया बिना तार वाला लीडलेस पेसमेकर, 45 मिनट में पूरी हुई प्रक्रिया

लीडलेस पेसमेकर के साथ खड़े पीजीआईएमएस रोहतक के डॉक्टरों की टीम ( ETV Bharat )

रोहतक: पीजीआईएमएस रोहतक के इतिहास में पहली बार एक 66 वर्षीय मरीज को बिना तार वाला लीडलेस पेसमेकर लगाया गया. हरियाणा के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह अपनी तरह का पहला मामला है. अभी तक यह अत्याधुनिक सुविधा केवल बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पतालों या महानगरों तक ही सीमित थी.

झारखंड का निवासी है मरीजः झारखंड निवासी 66 वर्षीय मरीज को सिक साइनस सिंड्रोम था. इस वजह से उसे 11 जुलाई 2026 को पारंपरिक पेसमेकर लगाया गया था. बाद में उसी पेसमेकर वाली पॉकेट में गंभीर इंफेक्शन हो गया. मरीज 7 अक्टूबर को पीजीआईएमएस की कार्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी में पहुंचा. उसे 10 दिन से लगातार बुखार था. पीईटी-सीटी स्कैन से इंफेक्शन की पुष्टि हुई. डॉक्टरों ने पहले आईवी एंटीबायोटिक देकर बुखार कंट्रोल किया, फिर संक्रमित पुराने पेसमेकर को पूरी तरह निकाल दिया. इसके बाद परिवार की सहमति से 14 अक्टूबर को लीडलेस पेसमेकर लगाने का फैसला किया.

क्या है पूरी प्रक्रियाः पीजीआईएमएस के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अश्वनी ने बताया कि "चूंकि मरीज को पहले ही पॉकेट इंफेक्शन हो चुका था. इसलिए दोबारा पॉकेट बनाना खतरनाक था. लीडलेस में पॉकेट ही नहीं बनती, इसलिए दोबारा इंफेक्शन का खतरा कम हो जाता है, सीने पर कोई बड़ा निशान या टांका नहीं आता, मरीज को रिकवरी भी जल्दी हो जाती है और वह अगले ही दिन चलने-फिरने लग सकता है. यह पूरी प्रक्रिया केवल 35 से 45 मिनट में लोकल एनेस्थीसिया में पूरी की गई. पैर की नस (फेमोरल वेन) के रास्ते एक पतली ट्यूब के जरिए इस छोटे से कैप्सूल को सीधे दिल के दाएं वेंट्रिकल में पहुंचाकर फिक्स कर दिया गया."