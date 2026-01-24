नक्सलियों का होगा मार्च क्लोजिंग, झारखंड पुलिस ने कसी कमर!
झारखंड पुलिस के इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ है कि भारी संख्या में नक्सलियों को एक साथ एक ऑपरेशन में मार गिराया गया है.
Published : January 24, 2026 at 7:51 PM IST
रांचीः झारखंड के इतिहास में पुलिस ने पहली बार 22 जनवरी को एक साथ 17 नक्सलियों को मार गिराया. यह कारनामा झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों ने वैसे स्थान पर किया जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. सारंडा में हुए इस सफल ऑपरेशन के बाद अब यह माना जाने लगा है कि 31 मार्च तक झारखंड से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा. सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के अफसर भी यह दावा कर रहे हैं.
मार्च 2026 है डेडलाइन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया करने की डेडलाइन मार्च 2026 रखा है. साल 2026 के पहले ही महीने में जिस तरह से झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों के अभियान में एक साथ 17 नक्सली मारे गए उसे देखते हुए नक्सलियों का मार्च क्लोजिंग तय माना जा रहा है. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य नक्सलियों के खिलाफ हर दिन सफलता हासिल कर रहे हैं.
इसी श्रेणी में अब झारखंड भी शामिल हो गया है. झारखंड भी केंद्रीय बलों की सहायता से नक्सलों के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहा है, नक्सलियों के एकमात्र गढ़ सारंडा फतेह करने की लगभग करीब पहुंच चुका है. जिस दिन सारंडा फतेह हुआ उसे दिन झारखंड से भी नक्सलियों का अंत हो जाएगा. क्योंकि झारखंड के बाकी जिलों में नक्सलियों में अब उतना दम ही नहीं रहा कि वह पुलिस से मुकाबला कर सके.
17 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद सारंडा पर विशेष फोकस शुरू
करीब 3 साल से झारखंड पुलिस केंद्रीय बलों के साथ सारंडा के बीहड़ो में जंग जैसे हालातों का सामना कर रही है, सारंडा की लड़ाई लंबी खींचती जा रही थी. इस दौरान नक्सलियों के द्वारा किए जा रहे हैं विस्फोटों की वजह से जवान, ग्रामीण और जानवर भी हताहत हो रहे. लेकिन 22 जनवरी 2025 को केंद्रीय बलों के साथ झारखंड पुलिस ने पूरा समीकरण ही पलट दिया.
किरीबुरू थाना अंतर्गत इस अभियान में 209 कोबरा, झारखंड जगुआर, CRPF और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने शीर्ष माओवादी अनल उर्फ पतिराम मांझी के सशस्त्र दस्ते के साथ गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे से कई दौर की मुठभेड़ हुई. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी की. लेकिन जवानों ने आत्मरक्षा में प्रभावी जवाब दिया. मुठभेड़ के दौरान 17 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, साथ ही भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा झारखंड नक्सल मुक्त करने की तारीख भी अब बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है. ऐसे में झारखंड की डीजीपी तदशा मिश्रा ने भी नक्सलियों की सफाई के लिए कमर कस लिया है. एक साथ 17 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराने वाले जांबाज जवानों से मिलने के लिए शनिवार को खुद डीजीपी चाईबासा पहुंची. सारंडा से अब बाकी बचे हुए नक्सलियों की सफाए के लिए विशेष रणनीति के तहत इसी सफ्ताह डीजीपी खुद चाईबासा पहुंचीं. चाईबासा में झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ सारंडा की लड़ाई को मजबूती के साथ जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है.
निकलने का ओडिशा एक मात्र रास्ता
झारखंड का कोल्हान एकमात्र ऐसाी जगह है जहां नक्सलियों का सबसे बड़ा गुट डेरा डाले हुए था, जिसमे तीन एक-एक करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर भी थे. लेकिन 22 जनवरी को एक करोड़ का इनामी अनल, 25 लाख के इनामी अनमोल सहित 17 मार गिराए गए. अब कोल्हान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, असीम मंडल (दोनो पर एक करोड़ का इनाम) मोछु, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए जमा है.
वहीं दूसरी तरफ लगभग 15000 जवान सारंडा की घेराबंदी करके बैठे हुए हैं. इस घेराबंदी को तोड़ना नक्सलियों के लिए बेहद मुश्किल है. ऐसे में नक्सलियो का यह दस्ता ओडिशा पर नजर जमाये हुए है. नक्सलियों के दो उद्देश्य हैं या तो वे सुरक्षित सारंडा से निकलकर ओडिशा भाग जाएं या फिर इतने विस्फोटक और हथियार जमा कर लें कि वह दोबारा सुरक्षा बलों से मुकाबला की स्थिति में आ जाए. ओडिशा में विस्फोटकों से भरा ट्रक लूटने के पीछे भी नक्सलियों की यही मंशा थी.
15 हजार से ज्यादा जवान घुसे जंगलों में, ओडिशा पुलिस भी अलर्ट
वहीं दूसरी तरफ सारंडा में झारखंड के नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अभियान भी शुरू कर दिया गया है ताकि 17 नक्सलियों के मारे जाने से उपजे माहौल का फायदा उठाया जा सके. नई रणनीति के तहत सारंडा फतेह के लिए झारखंड आर्म्ड फोर्स (गोरखा बटालियन) की पांच कंपनियों के साथ साथ झारखंड जगुआर की सभी कंपनियों को सारंडा भेज दिया है. इसके अलावा अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 15 डीएसपी सहित कई आईपीएस को भेजा गया है. सारंडा में चाईबासा पुलिस, कोबरा झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जैप मिलकर अभियान चला रही है.
रसद पर पूरी तरह से ब्रेक!
वर्तमान समय की बात करें तो झारखंड में नक्सलवाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. सारंडा में भले ही दो एक करोड़ के इनामी सहित लगभग 45 को कुख्यात नक्सली छुपे हुए हैं. लेकिन आमने-सामने की लड़ाई करने की ताकत नक्सलियों के पास अब नहीं बची है. पुलिस ने न सिर्फ उन्हें जंगल में घेर लिया है बल्कि उनकी रसद भी पूरी तरह से बंद करवा दी है. नए कैडर तक नक्सलियों को नहीं मिल रहे है. संगठन में नए कैडरों के नही आने की एक बड़ी वजह रसद भी है. जंगलों और बीहड़ों में रहकर पुलिस से मुकाबला करने की कोशिश में लगे नक्सलियों के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई है.
आमतौर पर हम पुलिस की सफलता का आकलन उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए, एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों के अलावा छापेमारी में बरामद असलहे और गोला बारूद को लेकर करते हैं. यह सही है कि किसी भी संगठन के अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद बड़ी संख्या में अगर पुलिस जब्त कर ले तो संगठन कमजोर हो जाता है लेकिन सच्चाई यह भी है कि अगर संगठन के बीच अनाज, कपड़े और मेडिसिन की कमी हो जाए तो ये उनके लिए बड़ी मुसीबत है. झारखंड पुलिस के तरफ से नक्सलियों के मजबूत गढ़ माने जाने वाले कई स्थानों पर उनकी रसद को ही रोक दिया गया है. जो रोजमर्रा के सामान नक्सलियों ने बंकर में छुपाकर रखा था वह भी पुलिस की नजर में आ गए और पुलिस ने उन बंकरों को ध्वस्त कर दिया. ये सारी वे प्रमुख वजहें है जिसके कारण नक्सली अब शांति वार्ता के लिए आगे आने लगे है.
अब केवल सारंडा में बचे है बड़े नक्सली
आईजी सीआरपीएफ साकेत सिंह ने बताया झारखंड के कई घोर नक्सलवाद प्रभावित जिला अब शांति की ओर बढ़ रहे हैं. बोकारो, गिरिडीह, रांची, धनबाद, पलामू, लातेहार, सरायकेला, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा और हजारीबाग जैसे जिलों में माओवादी गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं. आईजी सीआरपीएफ के अनुसार, पूरे राज्य में अब केवल 75 माओवादी सक्रिय हैं, जिनमें 45 इनामी हैं. इनमें से 65 माओवादी सारंडा क्षेत्र में केंद्रित थे. 65 में से 17 एक ही दिन एनकाउंटर में मारे गए है. ऐसे में अब 40 से 45 की संख्या ही सारंडा में बची है. आईजी सीआरपीएफ के अनुसार हम अपने डेडलाइन तक नक्सलियों को खत्म करने के प्रयास में है और उम्मीद है हम इस पर सफल भी होंगे.
