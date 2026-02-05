ETV Bharat / state

पहली बार चंडीगढ़ में नेत्रहीन महिलाओं का त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट, 7-8 फरवरी को होगा आयोजन

7-8 फरवरी को पहली बार चंडीगढ़ में नेत्रहीन महिलाओं का त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जायेगा.

Triangular Cricket Tournament 2026
चंडीगढ़ में नेत्रहीन महिलाओं का त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ः पहली बार नेत्रहीन महिलाओं का त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 चंडीगढ़ में आयोजित किया जायेगा. यह टूर्नामेंट 7 और 8 फरवरी को सेक्टर-26 स्थित जीएमएसएसएस (टिम्बर मार्केट के पास) में खेला जाएगा. पहली बार चंडीगढ़ में यह आयोजन हो रहा है. आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स (चंडीगढ़) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, सेक्टर-26 भी सहयोग कर रहा है.

जिया करेंगी कप्तानीः क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स इन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सुखबीर सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर-10 में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन से संबंधित जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता चंडीगढ़ में अपनी तरह की पहली पहल है. टूर्नामेंट में चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की टीमें हिस्सा लेंगी. सभी टीमें क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स इन इंडिया से जुड़ी हुई हैं. चंडीगढ़ टीम की कप्तानी जिया करेंगी.

चंडीगढ़ में त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट (Etv Bharat)

मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 7 फरवरी को सुबह 10:30 बजे होगा. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह शामिल होंगे. आयोजकों ने शहर के खेल प्रेमियों, छात्रों और आम लोगों से अपील की है कि वे मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं और इस खास पहल का हिस्सा बनें.

खेल टीमवर्क और नेतृत्व की क्षमता आती हैः प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के स्टेट डायरेक्टर पुनीत छाबड़ा भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन नेत्रहीन महिलाओं को खेल के जरिए आगे बढ़ने का मंच देते हैं. इस टूर्नामेंट का मकसद नेत्रहीन महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें खेल के जरिए अपनी पहचान बनाने का मौका देना और समाज में बराबरी की भावना को मजबूत करना है. उन्होंने बताया कि खेल न केवल फिटनेस बढ़ाता है, बल्कि टीमवर्क और नेतृत्व जैसे गुण भी विकसित करता है.

ये भी पढ़ें-नेत्रहीन छात्रों का कमाल, सीबीएसई परीक्षा में शानदार प्रदर्शन, डिजिटल ब्रेल से पढ़ाई कर हासिल की प्रथम श्रेणी

TAGGED:

BLIND CRICKET MATCH
नेत्रहीन महिलाओं के लिए क्रिकेट
त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2026
CABI
TRIANGULAR CRICKET TOURNAMENT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.