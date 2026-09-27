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कानपुर ZOO में पहली बार जन्मे दुर्लभ गैंगेटिक घड़ियाल, परवरिश भी अनोखी

गैंगेटिक घड़ियाल प्राणी उद्यान के नए सदस्य, पढ़िए समीर दीक्षित की रिपोर्ट...

Etv Bharatकानपुर जू के नए मेहमान
कानपुर जू के नए मेहमान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 7:50 PM IST

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कानपुर: कानपुर का प्राणी उद्यान इन दिनों नए सदस्यों की आमद से गुलजार है. जू के ये सदस्य भी काफी खास हैं. ये हैं दुर्लभ गैंगेटिक घड़ियाल. यहां इनके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है. अपने बाड़े में करीब तीन माह की आयु पूरी करने के बाद इन्हें अस्पताल एरिया में बाथिंग टब में शिफ्ट किया गया है और इनकी इंटेंसिव केयर जारी है. जू के प्रशासनिक अफसरों का दावा है कि इस तरह से गैंगेटिक घड़ियालों का संरक्षण अभी तक देश में कहीं नहीं किया गया है. अफसर चाहते हैं कि ये जू के इन अनोखे मेहमानों को देखने के लिए लोगों की अच्छी-खासी भीड़ उमड़े. इस रिपोर्ट में गैंगेटिक घड़ियालों की खासियत और कानपुर जू में उनके संरक्षण के बारे में पढ़िए...

पढ़िए दुर्लभ गैंगेटिक घड़ियाल पर रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

कानपुर जू के डॉ. नासिर बताते हैं, 2014 में हमने मादा घड़ियाल का संरक्षण शुरू कर दिया था. 12 साल बाद पहली बार जू के अंदर चमत्कार देखने को मिला. एक साथ नौ शावकों ने बाड़े में जन्म लिया, तभी ये ठान लिया गया कि अब इन्हें बाथ टब में पालपोस कर बड़ा किया जाएगा. इसके बाद इनका अपना घर इन्हें दिया जाएगा.

दुर्लभ प्रजाति
दुर्लभ प्रजाति (Photo Credit; ETV Bharat)

60-70 दिनों तक चली हैचलिंग: डॉक्टर नासिर बताते हैं, करीब तीन माह पहले जब हम बाड़ों का निरीक्षण कर रहे थे तो पाया कि मादा घड़ियाल ने बाड़े में बालू का ढेर लगा दिया था. इससे हमें आभास हुआ कि जल्द ही बाड़े में शावक दिखेंगे. उन्होंने बताया कि मादा घड़ियाल बालू के ढेर में अपने अंडे सहेजती है. यह पूरी प्रक्रिया 60 से 70 दिनों तक संचालित रहती है. जिसे वन्यजीवों की दुनिया में हैचलिंग कहा जाता है. फिर जब नन्हें घड़ियालों ने जन्म लिया तो हमने करीब तीन माह इन्हें मां के पास रहने दिया. हालांकि, वहां लगातार ये डर सता रहा था कि इन पर चील, कौव्वे या बाज अटैक कर सकते हैं. वहीं, इनका लंबा संरक्षण हो और ये खुद अपनी गतिविधियां जारी रखें, इसके लिए इनकी अद्भुत ढंग से परवरिश का फैसला किया गया.

क्या है खासियत?
क्या है खासियत? (Photo Credit; ETV Bharat)

मांगुर समेत अन्य मछलियां बनीं पसंदीदा भोजन: डॉ. नासिर ने बताया कि नन्हें शावकों को अस्पताल एरिया में लाया गया. जहां ये दिन में बाथ टब के अंदर रहते हुए धूप सेंकते हैं. वहीं, मांगुर समेत अन्य मछलियों को इन्होंने अपना पसंदीदा भोजन बना लि है. बताया, जब ये मां के पास थे तो इनका स्वभाव रिजर्व था. यहां आते ही सभी ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दीं हैं. पूरे बाथ टब में चक्कर लगाने के साथ ही ये टब से बाहर आने की कोशिश करते भी दिखते हैं. वहीं, उन्होंने ग्रोथ को लेकर बताया कि इनकी हाइट बढ़ गई. वजन भी बढ़ा हुआ दिखने लगा है. फिर निदेशक व अन्य अफसरों से संवाद करके फैसला किया गया कि अब आगामी चार से पांच माह तक ये अस्पताल एरिया में ही सुरक्षित रहेंगे.

जानिए जू के बारे में
जानिए जू के बारे में (Photo Credit; ETV Bharat)

नाक पर बन जाता घड़ा: जू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान के मुताबिक, गैंगेटिक घड़ियाल की ये विशेषता होती है कि वह दिखते तो मगरमच्छ की तरह हैं पर, उनके आगे मुंह का जो सिरा होता है वह लंबा होता है. इसी तरह नर घड़ियालों की नाक पर एक घड़े के आकार की आकृति दिखाई देती है. जब यह पानी से बाहर आते हैं तो एक झुंड में होते हैं और इन्हें पानी वाले स्थानों के किनारों पर आकर धूप सेंकना बहुत पसंद होता है. इनका मुख्य आहार मछलियां है. जबकि इनकी औसत आयु 30 साल तक होती है. अगर इनकी लंबाई की बात करें तो नर 16 से 20 फीट और मादा 11.5 से 15 फीट तक लंबी होती है. इनके दांत बेहद नुकीले होते हैं, जो पानी के अंदर पूरी फुर्ति के साथ मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं. इनका स्वभाव अटैक करने वाला होता है.

कानपुर जू में 100 से अधिक प्रजातियों के 1000 से अधिक वन्यजीव हैं. हालांकि, गैंगेटिक घड़ियाल पहली बार जन्मे हैं. इसलिए हमने फैसला किया है, इनका बेहतर ढंग से हम संरक्षण करेंगे. अगर ये बच जाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनकी संख्या और अधिक बढ़ेगी. जू के बेहतर माहौल में इनका जन्म लेना, एक अच्छा संकेत है. कई अन्य वन्यजीवों के शावकों ने भी जन्म लिया है पर ये सभी दुर्लभ प्रजाति के हैं. इनके बेहतर प्रबंधन में हम किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. -कन्हैया पटेल, जू निदेशक

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