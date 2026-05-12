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ACJM कोर्ट ने नगर निगम व यूआईटी की संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश, यह है मामला

अधिवक्ता तरूण सैनी ने बताया कि वर्ष 2023 में सुंदरलाल बनाम यूआईटी प्रकरण में न्यायालय एसीजेएम संख्या तीन ने खांचा भूमि के अलॉटमेंट के आदेश सुंदरलाल सैनी के पक्ष में दिए थे. यूआईटी की ओर से न्यायालय के आदेशों की पालना के बजाय करीब ढाई साल तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान यूआईटी की ओर से जवाब पेश किया गया कि यह खांचा भूमि पूर्व में नगर निगम को हस्तातंरित कर दी गई है.

अलवरः एसीजेएम न्यायालय संख्या तीन ने यूआईटी के एक मामले में खांचा भूमि अलॉटमेंट के आदेशों की पालना नहीं करने और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करने के आरोप में यूआईटी व नगर निगम की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं. यूआईटी ने खांचा भूमि आवंटन मामले में न्यायालय के आदेश के बाद भी ढाई साल तक कोई कार्रवाई नहीं की.

इस खांचा भूमि खसरा नंबर 1207 का म्यूटेशन यूआईटी से नगर निगम के नाम दर्ज कराने की बात कही. बाद में न्यायालय ने नगर निगम को प्रकरण में कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इस पर नगर निगम ने दस्तावेज मांगे, लेकिन यूआईटी ने प्रकरण के दस्तावेज नहीं दिए. इस पर न्यायालय ने यूआईटी को खसरा नंबर 1207 को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए. न्यायालय के आदेश बावजूद यूआईटी ने अन्य खसरा नंबरों से एफआईआर दर्ज करा गुमराह करने का प्रयास किया.

अधिवक्ता तरूण सैनी ने बताया कि न्यायालय ने इस प्रकरण में पिछले दिनों यूआईटी सचिव को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए. न्यायालय ने नगर निगम को खांचा भूमि के अलॉटमेंट की कार्रवाई के लिए कई पत्र लिखे, लेकिन नगर निगम की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने बताया कि न्यायालय ने प्रकरण में जिला कलेक्टर अलवर को भी नगर निगम व यूआईटी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए, लेकिन जिला कलेक्टर की ओर से भी कार्रवाई नहीं की गई. इस पर न्यायालय एसीजेएम संख्या 3 ने न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं होने और गुमराह करने के प्रयास के आरोप में नगर निगम व यूआईटी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए.