दिवाली पर दौड़ रही अनारक्षित स्पेशल गाड़ियां, यूपी-बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत
रेलवे यात्री भार को देखते अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. इनमें सोगरिया-मथुरा, अहमदाबाद-राजगीर व उधना-मधुबनी शामिल है.
Published : November 4, 2026 at 1:13 PM IST
कोटा: रेलवे दिवाली पर बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अनरिजवर्ड स्पेशल ट्रेन चला रहा है. इसमें कोटा से चलने वाली एवं गुजरने वाली कई ट्रेन शामिल है. इनसे उत्तर प्रदेश और बिहार की यात्रा सुलभ होगी.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि सोगरिया से मथुरा के बीच रोजाना सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. कोटा से मथुरा के बीच बड़ी संख्या में यात्री ट्रैवल करते हैं. अभी जनरल कोच में काफी भीड़ है. इसके अलावा अन्य डिविजनों की भी अनरिजवर्ड स्पेशल कोटा से गुजर रही है. इन सबसे कोटा रीजन के यात्रियों को इस ट्रेन से फायदा मिल जाएगा.
पढ़ें: दिवाली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, सूरत से हल्द्वानी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा में रुकेगी
सोगरिया-मथुरा ट्रेन: ट्रेन नंबर 02921 सोगरिया-मथुरा स्पेशल ट्रेन 6 से 20 नवंबर तक रोजाना सुबह 8:30 बजे सोगरिया से रवाना होगी. दोपहर 2:05 बजे मथुरा पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 02922 मथुरा-सोगरिया स्पेशल मथुरा से शाम 5:10 बजे रवाना होकर रात 10:50 बजे सोगरिया पहुंचेगी. इंदरगढ़, सुमेरगंज मंडी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, श्री महावीरजी, हिंडौन सिटी, बयाना एवं भरतपुर में ठहराव होगा. इस ट्रेन में 10 जनरल कोच हैं.
#ADIUpdates अहमदाबाद–राजगीर के बीच अनारक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन #TrainUpdates #WesternRailway https://t.co/gSnw66DhqS— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) November 4, 2026
अहमदाबाद-राजगीर अनरिजवर्ड स्पेशल: ट्रेन नंबर 09441 अहमदाबाद से राजगीर के बीच अनरिजवर्ड स्पेशल 4 और 11 नवंबर को रवाना होगी. अहमदाबाद से बुधवार रात 11:55 बजे रवाना होगी. गुरुवार को कोटा पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09442 राजगीर-अहमदाबाद अनरिजवर्ड स्पेशल 6 और 13 नवंबर को चलेगी, जो शुक्रवार सुबह 9:55 बजे राजगीर से रवाना होगी. अगले दिन कोटा पहुंचेगी. आते जाते समय ट्रेन 23 स्टेशनों पर रुकेगी. गोधरा, दाहोद, रतलाम, रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर, हिंडौन सिटी, ईदगाह (आगरा), सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आरा दानापुर, पटना, बिहार शरीफ और नालंदा में ठहराव होगा.
पढ़ें:यात्रीगण ध्यान दें! भगत की कोठी-बांद्रा स्पेशल ट्रेन के चार फेरे बढ़ाए, दिल्ली के बड़े स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग पर रोक
उधना-मधुबनी अनरिजवर्ड स्पेशल: ट्रेन नंबर 09151 उधना-मधुबनी अनरिजवर्ड स्पेशल बुधवार सुबह 8:00 बजे उधना से रवाना हुई. शाम 6:55 बजे कोटा पहुंचेगी. शुक्रवार तड़के 4:30 मधुबनी पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09152 मधुबनी-उधना अनरिजवर्ड स्पेशल ट्रेन शुक्रवार 6 नवंबर को रवाना होगी. यह ट्रेन शनिवार शाम 4:54 बजे कोटा और रविवार तड़के 3 बजे उधना पहुंचेगी. यह अप-डाउन में 26 स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, प्रयागराज, ईदगाह (आगरा), सवाई माधोपुर, रतलाम, गोधरा व वडोदरा प्रमुख है.
पढ़ें: दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर घर जाना हुआ आसान, कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा शेड्यूल
पढ़ें:अच्छी खबर : कोटा से पानीपत के बीच स्पेशल ट्रेन की घोषणा, बांद्रा-गोरखपुर व सोगरिया-मथुरा अनरिजवर्ड स्पेशल भी
पढ़ें: पूजा की छुट्टियों में घर जाना होगा आसानः आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए ड्रोन और CCTV से निगरानी करेगा रेलवे