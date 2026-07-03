डॉक्टरों की पहली पसंद, 74 साल का बेमिसाल स्वाद बाबा कचौरी, जहां हर कौर में है परंपरा, भरोसा और बीकानेर की पहचान
पीबीएम अस्पताल के सामने सात दशक बाद भी पांचवीं पीढ़ी उसी स्वाद और गुणवत्ता से बना रही है कचौरी. स्थानीय डॉक्टरों की पहली पसंद.
Published : July 3, 2026 at 8:09 PM IST
बीकानेर: दुनियाभर में भुजिया, रसगुल्ले और नमकीन के लिए मशहूर बीकानेर शहर की खानपान संस्कृति में कुछ ऐसे स्वाद भी हैं, जो दशकों से लोगों की जुबान पर चढ़े हैं. इनमें एक है पीबीएम अस्पताल के सामने स्थित 'बाबा कचौरी'. करीब 74 वर्ष पुरानी यह दुकान सिर्फ कचौरी बेचने की जगह नहीं, बल्कि बीकानेर की खाद्य विरासत का उदाहरण है. यहां स्वाद के साथ परंपरा, गुणवत्ता और भरोसा भी परोसा जाता है. आजादी के कुछ वर्षों बाद शुरू हुई इस दुकान ने कई पीढ़ियां देखीं. महंगाई बढ़ी, दौर बदला, खाने की आदतें बदलीं, लेकिन इस दुकान की पहचान नहीं बदली. एक समय था, जब एक आने में एक कचौरी मिलती थी, यानी एक रुपए में 16 कचौरियां. आज कीमतें बदल चुकी हैं और 10 रुपए में तीन कचौरियां मिलती हैं, लेकिन स्वाद आज भी वैसा ही है, जैसा दशकों पहले था.
पांच पीढ़ियां बाद भी स्वाद वही: दुकान संचालक राकेश ने बताया कि इस व्यवसाय की शुरुआत उनके पड़दादा ने की थी. इसके बाद दादा, पिता और अब परिवार की पांचवीं पीढ़ी इस विरासत को आगे बढ़ा रही है. उनका कहना था, ग्राहकों का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है. इसलिए स्वाद, गुणवत्ता और साफ-सफाई से कभी समझौता नहीं किया गया.
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इसलिए कहलाती है 'मेडिकेटेड कचौरी': पीबीएम अस्पताल के सामने होने के कारण यह दुकान वर्षों पहले डॉक्टरों की पसंद बनी. यहां बनने वाली कचौरी में मसालों और तेल का संतुलन ऐसा रखा कि इसे खाने के बाद भारीपन महसूस नहीं होता. धीरे-धीरे डॉक्टर इसे मजाकिया अंदाज में 'मेडिकेटेड कचौरी' कहने लगे और यही नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया. आज भी अस्पताल आने वाले डॉक्टर, इंटर्न, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल छात्र यहां नाश्ता करना पसंद करते हैं.
गुणवत्ता से समझौता नहीं: दुकानदार किशनलाल सांखी ने बताया कि पिता ने करीब 55 वर्ष पहले इस दुकान को नई पहचान दी. दुकान की सबसे बड़ी खासियत इसकी गुणवत्ता है. एक बार जिस तेल में कचौरियां तलते हैं, उस तेल का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता. मसाला भी बाजार से तैयार नहीं आता, बल्कि दाल और पारंपरिक मसालों को मिलाकर घर पर तैयार करते हैं. यही कारण है कि वर्षों बाद भी स्वाद में कोई बदलाव नहीं आया.
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दिन में चार बार ताजा कचौरी: दुकान पर हमेशा ताजा कचौरियां ही ग्राहकों को परोसी जाती है. बढ़ती मांग के चलते दिन में चार बार कचौरी बनाई जाती है. सुबह 9 बजे, 11, दोपहर 2 और शाम 4 बजे नया बैच तैयार होता है. हर बार करीब 1000 कचौरियां बनाई जाती हैं. कुछ ही समय में बिक जाती हैं. कई बार ग्राहकों को अगली खेप का इंतजार करना पड़ता है.
डॉक्टरों से शुरू पहचान, अब विदेशों तक पहुंचा स्वाद: किशनलाल ने बताया कि शुरू में पीबीएम अस्पताल के डॉक्टर यहां नियमित रूप से नाश्ता करने आते थे. उन्हें कचौरी का हल्का स्वाद और गुणवत्ता इतनी पसंद आई कि यह धीरे-धीरे पूरे मेडिकल समुदाय की पसंद बन गई. यहां के मेडिकल छात्र जब देश और विदेश के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचे तो वे भी इस स्वाद को नहीं भूल पाए. आज भी विदेशों में रहने वाले कई डॉक्टर और पूर्व छात्र बीकानेर आने पर यहां जरूर पहुंचते हैं, जबकि कई लोग विशेष रूप से कचौरियां पैक कराकर साथ ले जाते हैं.
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स्वाद का मुकाबला नहीं : पीबीएम अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ सुरेंद्र बताते हैं कि अस्पताल में काम करने वाले अधिकांश डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी वर्षों से यहां की कचौरी खाते आ रहे हैं. उनका कहना है, इस स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है. बड़ी बात यह है कि यहां गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसलिए लोग बेझिझक खाते हैं और दूसरों को भी इसकी सलाह देते हैं.
बाबा कचौरी पर एक नजर
- आजादी के बाद शुरू हुई करीब 74 साल पुरानी दुकान
- कभी एक आने में एक कचौरी, यानी एक रुपए में मिलती थीं 16 कचौरियां
- आज 10 रुपए में मिलती हैं तीन कचौरियां
- पीबीएम अस्पताल के सामने स्थित दुकान
- बाबा कचौरी और मेडिकेटेड कचौरी के नाम से प्रसिद्ध
- पांचवीं पीढ़ी संभाल रही है कारोबार
- देश-विदेश तक पहुंचा स्वाद
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