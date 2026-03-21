इस भयानक हादसे के बाद 400 साल से बूंदी राजपरिवार नहीं मनाता गणगौर, षड्यंत्र रच हाथी को किया था मदहोश
बूंदी का राजपुरोहित परिवार 200 साल से गणगौर का पर्व मनाता आ रहा है. हालांकि उत्सव केवल दो दिन ही मनाया जाता है.
Published : March 21, 2026 at 5:39 PM IST
बूंदी: राजस्थान को त्योहारों की धरती कहा जाता है. यहां हर पर्व पूरे उल्लास और परंपरा के साथ मनाया जाता है. लेकिन बूंदी में एक ऐसा लोकपर्व है, जिसकी चमक एक दर्दनाक हादसे के बाद आज तक फीकी पड़ी हुई है. हम बात कर रहे हैं गणगौर की, जिसे बूंदी राजपरिवार आज भी पूरे स्वरूप में नहीं मनाता. करीब 300 से 400 साल पहले हुई एक घटना ने इस परंपरा को बदलकर रख दिया. आज भी यह पर्व सीमित दायरे में ही मनाया जाता है. वहीं, बूंदी के राजपुरोहित परिवार से जुड़ी महिलाएं बीते 200 वर्षों से अधिक समय से राजपुरोहित हवेली में गणगौर की पूजा-अर्चना करती चली आ रही हैं.
राजपरिवार के कई सदस्यों की मृत्यु: इतिहासकार पुरुषोत्तम पारीक के अनुसार, अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसी बूंदी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, रियासतकाल में गणगौर का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था. 17वीं शताब्दी में महाराव बुद्धसिंह के समय जैतसागर झील में गणगौर उत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ. बताया जाता है कि समारोह के दौरान एक मदमस्त हाथी ने गणगौर की सवारी कर रही नाव को पलट दिया. इस हादसे में महाराव के भाई जोधसिंह सहित राजपरिवार के कई सदस्यों की मृत्यु हो गई. इस घटना के बाद बूंदी रियासत में गणगौर पर्व को अशुभ मान लिया गया और राजपरिवार ने इसे मनाना बंद कर दिया. धीरे-धीरे इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ा और यह पर्व सीमित दायरे में सिमट गया. तभी से 'हाड़ो ले डूब्यो गणगौर' जैसी लोकोक्ति प्रचलित हो गई, जो इस घटना की याद दिलाती है.
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पुराना उत्साह कभी वापस नहीं लौटा: इतिहासकारों के अनुसार, उस समय विरोधियों द्वारा षड्यंत्र रचकर हाथी को मदहोश किया गया था, जिसके बाद उसने नाव को पलट दिया. इस हादसे के बाद राजपरिवार में यह मान्यता बन गई कि जब तक गणगौर पर राजपुत्र का जन्म नहीं होगा, तब तक यह उत्सव पूर्व की तरह नहीं मनाया जाएगा. हालांकि वर्ष 1893 में ईश्वरीसिंह के जन्म के बाद गणगौर उत्सव को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई, लेकिन वह पुराना उत्साह कभी वापस नहीं लौट सका. वर्तमान में भी बूंदी में गणगौर का उत्सव सीमित रूप से ही मनाया जाता है. आज भी सुहागिन महिलाएं अपने घरों में गणगौर की पूजा करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं. शहर में दिनभर पूजन के बाद शाम को 'टूंट्या' और फिर गणगौर का विसर्जन किया जाता है.
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200 साल से परंपरा निभा रहा राजपुरोहित परिवार: राजपुरोहित परिवार से जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि उनके घर में 200 साल पुरानी गणगौर स्थापित है. यहां आज भी परंपरा निभाई जाती है, हालांकि उत्सव केवल दो दिनों तक ही सीमित रहता है. गणगौर के अवसर पर महिलाएं पूजा के लिए एकत्रित होती हैं और पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करती हैं. इस प्रकार, बूंदी में गणगौर का पर्व आज भी श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जाता है.