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इस भयानक हादसे के बाद 400 साल से बूंदी राजपरिवार नहीं मनाता गणगौर, षड्यंत्र रच हाथी को किया था मदहोश

गणगौर पूजन करती महिलाएं ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: राजस्थान को त्योहारों की धरती कहा जाता है. यहां हर पर्व पूरे उल्लास और परंपरा के साथ मनाया जाता है. लेकिन बूंदी में एक ऐसा लोकपर्व है, जिसकी चमक एक दर्दनाक हादसे के बाद आज तक फीकी पड़ी हुई है. हम बात कर रहे हैं गणगौर की, जिसे बूंदी राजपरिवार आज भी पूरे स्वरूप में नहीं मनाता. करीब 300 से 400 साल पहले हुई एक घटना ने इस परंपरा को बदलकर रख दिया. आज भी यह पर्व सीमित दायरे में ही मनाया जाता है. वहीं, बूंदी के राजपुरोहित परिवार से जुड़ी महिलाएं बीते 200 वर्षों से अधिक समय से राजपुरोहित हवेली में गणगौर की पूजा-अर्चना करती चली आ रही हैं. राजपरिवार के कई सदस्यों की मृत्यु: इतिहासकार पुरुषोत्तम पारीक के अनुसार, अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसी बूंदी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, रियासतकाल में गणगौर का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था. 17वीं शताब्दी में महाराव बुद्धसिंह के समय जैतसागर झील में गणगौर उत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ. बताया जाता है कि समारोह के दौरान एक मदमस्त हाथी ने गणगौर की सवारी कर रही नाव को पलट दिया. इस हादसे में महाराव के भाई जोधसिंह सहित राजपरिवार के कई सदस्यों की मृत्यु हो गई. इस घटना के बाद बूंदी रियासत में गणगौर पर्व को अशुभ मान लिया गया और राजपरिवार ने इसे मनाना बंद कर दिया. धीरे-धीरे इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ा और यह पर्व सीमित दायरे में सिमट गया. तभी से 'हाड़ो ले डूब्यो गणगौर' जैसी लोकोक्ति प्रचलित हो गई, जो इस घटना की याद दिलाती है. पढ़ें: उदयपुर में गणगौर पर अनोखी परंपरा: 'डाकण' की भयानक झांकी, जो दूर करती है नकारात्मकता एवं बुराई