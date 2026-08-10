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नूंह में 27 साल से एक्यूप्रेशर से कांवड़ियों की थकान मिटा रहे हैं यामीन, सामाजिक सदभाव की पेश कर रहे अनूठी मिसाल

कौन हैं यामीनः नाम यामीन गांव झिमरावट उम्र करीब 64 वर्ष, काम कांवड़ियों की थकान पल भर में दूर करना. यह काम वह करीब 27 साल से करते आ रहे हैं. उसके मन में एक बार भी कभी नहीं आया कि वह मुसलमान होकर भोले के भक्त कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं.

नूंहः इन दिनों देश भर में कांवड़ यात्रा जारी है. नूंह जिले होकर भी बड़ी संख्या में कांवड़िये गुजरते हैं. कावड़ यात्रा में हिंदू-मुस्लिम भाईचारा ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहा है, जो अमन के चमन में नफरत के बीज बोने की बार-बार नापाक कोशिश कर रहे हैं. कावड़ यात्रा में आम हो या खास सभी अपने हिसाब से कांवड़ियों की सेवा करते हैं. इनमें सबसे अधिका चर्चा यामीन की हो रही है.

6 साल पह हो चुके हैं सेवानिवृत्तः कावड़ सेवा समिति नूंह की तरफ से अनाज मंडी नूंह में लगाए गए कांवड़ शिविर में मुस्लिम समाज के यामीन पुत्र सदीक निवासी झिमरावट पिछले करीब 27 सालों से अपनी सेवाएं कावड़ यात्रियों की थकान व पैदल चलने से शरीर में होने वाले दर्द को चुटकी भर में गायब कर रहे हैं एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ के पद पर वर्ष 2000 में स्वास्थ्य विभाग में चयनित हुए. यामीन तकरीबन 24 साल तक स्वास्थ्य विभाग में एकूप्रेशर के पद पर काम करते रहे. सिविल सर्जन कार्यालय नूंह में तैनात रहे यामीन पहले तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कांवड़ शिविर में अपनी सेवाएं देते रहे, लेकिन 6 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने अपने इस काम को जारी रखा.

सामाजिक सद्भाव हो रहा है प्रगाढ़ः फिलहाल यामीन कावड़ सेवा समिति नूंह की तरफ से अपने फर्ज को पूरी तरह से निशुल्क अंजाम दे रहे हैं. अनाज मंडी नूंह में प्रतिदिन एक हजार से अधिक कावड़ यात्रियों के घुटनों, पैरों, कंधों इत्यादि में होने वाले दर्द को यामीन चुटकी भर में गायब कर देते हैं. हरिद्वार से लेकर नूंह तक रास्ते में इस तरह की सुविधा किसी भी कांवड़ शिविर में नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए से नूंह-अलवर की तरफ जाने वाले कावड़ यात्री यामीन से अपना शरीर का दर्द गायब करवाते हैं. कावड़ यात्रियों को भी ना केवल यामीन की यह तकनीक बेहद पसंद है, बल्कि उनके इस कारनामे से हिंदू-मुस्लिम भाईचारा भी प्रगाढ़ हो रहा है.

'सेवा में धर्म-जाति आड़े नहीं आई': यामीन ने कहा कि "27 साल की सेवा में उन्हें कावड़ यात्रियों की थकान को दूर करने में कभी धर्म-जाति आड़े नहीं आई. हम सब इंसान हैं. हमारा पूजा, इबादत करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सभी को इंसानियत दिखाते हुए आपसी भाईचारा निभाने की तरफ अपना सराहनीय योगदान करना चाहिए."

क्या बोले कांवड़ियेः कावड़ यात्री जैकी और सुरेन्द्र का कहना है कि "इस तरह के कार्य हर इंसान को करना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बेहद मजबूत हो सके और हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब मिल सके."