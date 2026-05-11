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बगोदर में फुटपाथ माफिया राज, सरकारी जमीन पर जागीरदारी

बगोदर, गिरिडीहः इसरी हादसे के बाद जब रविवार को प्रशासन बगोदर में अतिक्रमण पर डंडा चलाने निकला, तो फुटपाथ से 'वसूली राज' की परतें खुलती चली गईं. माल महाराज का, मिर्जा खेले होली, बगोदर की सड़कों पर यह कहावत सिर्फ कहावत नहीं कड़वा सच है.

लिखित शिकायत की मांग

सरिया रोड पर सीओ प्रवीण कुमार और थाना प्रभारी राजेश कुमार जब फुटपाथी दुकानदारों से पूछताछ कर रहे थे, तभी एक कपड़ा विक्रेता ने वह सच उगल दिया जिसे सब जानते थे पर बोलता कोई नहीं था, फुटपाथ पर दुकान लगाने के बदले किराया देना पड़ता है साहब. दुकानदार ने किराया वसूलने वालों के नाम तक गिना दिए. सीओ और थाना प्रभारी दोनों हैरान रह गए. अधिकारियों ने लिखित शिकायत की मांग की है और आगे से फुटपाथ पर दुकान न लगाने की चेतावनी भी दी है.

दुकानदार से बात करते सीओ प्रवीण कुमार (Etv Bharat)

दुकानदार हजारों रुपया किराया देते हैं

बगोदर में रोड किनारे सरकारी जमीन पर दुकान लगाने का रेट 1000 से 5000 रुपए महीना है. यह पैसा सरकारी खजाने में नहीं, 'दावेदारों' की जेब में जाता है. हैरानी की बात तो यह है कि सरकारी मार्केट कॉम्प्लेक्स में आवंटित दुकान के किराये से फुटपाथ का किराया कई गुना अधिक है. पुराना जीटी रोड हो या सरिया रोड, जिसके घर के आगे जमीन, वह उसकी जागीर बन गई है और वहां दुकान लगाने पर किराया देना पड़ता है.