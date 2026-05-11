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बगोदर में फुटपाथ माफिया राज, सरकारी जमीन पर जागीरदारी

गिरिडीह में फुटपाथ पर माफिया राज कायम है. लोगों से दुकान लगवाकर हर महीने किराए के तौर पर मोटी रकम वसूली जाती है.

MAFIA RULE ON FOOTPATHS IN GIRIRDIH
दुकानदारों से बात करते सीओ प्रवीण कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 4:01 PM IST

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बगोदर, गिरिडीहः इसरी हादसे के बाद जब रविवार को प्रशासन बगोदर में अतिक्रमण पर डंडा चलाने निकला, तो फुटपाथ से 'वसूली राज' की परतें खुलती चली गईं. माल महाराज का, मिर्जा खेले होली, बगोदर की सड़कों पर यह कहावत सिर्फ कहावत नहीं कड़वा सच है.

लिखित शिकायत की मांग

सरिया रोड पर सीओ प्रवीण कुमार और थाना प्रभारी राजेश कुमार जब फुटपाथी दुकानदारों से पूछताछ कर रहे थे, तभी एक कपड़ा विक्रेता ने वह सच उगल दिया जिसे सब जानते थे पर बोलता कोई नहीं था, फुटपाथ पर दुकान लगाने के बदले किराया देना पड़ता है साहब. दुकानदार ने किराया वसूलने वालों के नाम तक गिना दिए. सीओ और थाना प्रभारी दोनों हैरान रह गए. अधिकारियों ने लिखित शिकायत की मांग की है और आगे से फुटपाथ पर दुकान न लगाने की चेतावनी भी दी है.

दुकानदार से बात करते सीओ प्रवीण कुमार (Etv Bharat)

दुकानदार हजारों रुपया किराया देते हैं

बगोदर में रोड किनारे सरकारी जमीन पर दुकान लगाने का रेट 1000 से 5000 रुपए महीना है. यह पैसा सरकारी खजाने में नहीं, 'दावेदारों' की जेब में जाता है. हैरानी की बात तो यह है कि सरकारी मार्केट कॉम्प्लेक्स में आवंटित दुकान के किराये से फुटपाथ का किराया कई गुना अधिक है. पुराना जीटी रोड हो या सरिया रोड, जिसके घर के आगे जमीन, वह उसकी जागीर बन गई है और वहां दुकान लगाने पर किराया देना पड़ता है.

माफियाओं की बिना रोक-टोक कमाई जारी है

दूसरी ओर जिस सरकारी जमीन पर बाप-दादा की दुकान थी और उसके एवज में वैसे लोगों को मॉर्केट कॉम्प्लेक्स में दुकान भी आवंटित कर दी गई है, बावजूद इसके उक्त जमीन पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी का हक चलता आ रहा है. भले मार्केट कॉम्प्लेक्स में शेड और दुकान मिल गई हो, मगर सड़क वाली जगह नहीं छोड़ेंगे. खुद दुकान नहीं लगाई तो दूसरे से किराया वसूलने का खेल यहां चल रहा है. बस स्टैंड परिसर में लोहे की गुमटी लगाओ, किराये पर चढ़ाओ, बिना परमिट, बिना रोक-टोक कमाई जारी है.

'सड़क किनारे सरकारी जमीन पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने कुछ लोगों पर किराया वसूली करने का आरोप लगाया है. इसकी मौखिक शिकायत की गई है. मैंने लिखित शिकायत की मांग की है. लिखित शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.' प्रवीण कुमार, सीओ.

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फुटपाथ पर दुकानदारों से अवैध वसूली
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