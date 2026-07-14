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'पहले पुनर्वास, फिर हटाओ' की मांग, नगर निगम कार्यालय के बाहर फुटपाथ दुकानदारों का प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 के तहत किसी भी पंजीकृत या पात्र फुटपाथ दुकानदार को हटाने से पहले सर्वेक्षण, नोटिस और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए. उनका आरोप है कि नगर निगम इन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सीधे बेदखली की कार्रवाई कर रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर निगम की कार्रवाई स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण एवं सड़क विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के विपरीत है. प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने कहा कि वे वर्षों से शहर के विभिन्न हिस्सों में अपना छोटा-मोटा व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम लगातार अलग-अलग इलाकों में अभियान चलाकर सब्जी बाजार, ठेला, गुमटी और अन्य अस्थायी दुकानों को हटाने की कार्रवाई कर रही है. इससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

रांची: नगर निगम द्वारा शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ मंगलवार को फुटपाथ दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में पहुंचे रेहड़ी, ठेला, गुमटी और फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था और बिना पूर्व सूचना के उनके व्यवसाय स्थल से हटाया जा रहा है.

दुकानदारों ने मांग की कि नगर निगम पहले सभी फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे कर उन्हें विधिवत वेंडिंग जोन या व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराए. इसके बाद यदि आवश्यकता हो तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए. उनका कहना था कि बिना पुनर्वास के किसी भी गरीब दुकानदार को हटाना उसके परिवार की आजीविका छीनने जैसा है.

निगम कार्यालय के बाहर फुटपाथ दुकानदारों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

प्रदर्शन के दौरान कई दुकानदारों ने कहा कि वे नगर निगम की कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह चाहते हैं कि कार्रवाई कानून के दायरे में और मानवीय दृष्टिकोण के साथ हो. उनका कहना था कि शहर को व्यवस्थित बनाना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर गरीबों की आजीविका पर संकट खड़ा करना उचित नहीं है. फुटपाथ दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों के दुकानदार भी इस आंदोलन में शामिल होंगे और चरणबद्ध तरीके से विरोध जारी रहेगा. इधर, रांची नगर निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है. निगम का कहना है कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जे के कारण यातायात बाधित होता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

फुटपाथ दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

इसी उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में इंफोर्समेंट टीम नियमित अभियान चला रही है. हालांकि, प्रदर्शनकारी दुकानदारों का कहना है कि जब तक उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक उनका विरोध और आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि शहर के अंदर 50 हजार दुकानदार हैं. सरकार ने अभी तक दो हजार लोगों को भी बसाने का इंतजाम नहीं किया है. इसलिए पहले फुटपाथ दुकानदारों को बसाया जाए, फिर उन्हें उजाड़ने का काम किया जाए.

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