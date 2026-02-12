ETV Bharat / state

दिल्ली के दिलशाद गार्डन में अतिक्रमण के खिलाफ 'फुटपाथ फ्री मार्च', सड़क पर उतरे RWA के लोग

दिलशाद गार्डन में फुटपाथ पर अतिक्रमण के खिलाफ RWA सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की.

दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ मार्च
दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ मार्च (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. दिलशाद गार्डन में फुटपाथ पर अतिक्रमण के खिलाफ आरडब्ल्यूए के सैकड़ों लोगों ने 'फुटपाथ फ्री मार्च' निकाला. दिलशाद कॉलोनी से शुरू हुआ 'फुटपाथ फ्री मार्च शहर के एन, क्यू, डी, आर, एम, एल पॉकेट्स, जे एंड के ब्लॉक, दिलशाद गार्डन और मृगनी चौक सहित आसपास के कई इलाकों को कवर किया. इस दौरान करीब 28 आरडब्ल्यूए के सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया. आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और फुटपाथ को आम जनता के लिए सुरक्षित व सुगम बनाने की अपील की.

मार्च के दौरान लोगों के हाथों में बैनर और तख्तियां थीं, जिन पर फुटपाथ फ्री, सुरक्षित दिल्ली, फुटपाथ हमारा हक और पैदल चलना सुरक्षित बनाओ जैसे नारे लिखे थे. लोगों का कहना है कि दिल्ली जैसे महानगर में पहले ही ट्रैफिक का भारी दबाव है, ऐसे में फुटपाथों पर कब्जे से पैदल चलना और भी खतरनाक हो गया है.

अतिक्रमण के खिलाफ आरडब्ल्यूए का मार्च (ETV Bharat)

दिलशाद कॉलोनी रेसिडेंट वेलफेयर फेडरेशन के पदाधिकारी कपिल वर्मा और अरविंद द्विवेदी ने बताया कि फुटपाथ आम नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर उन्हें दुकानों के विस्तार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. उनका आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई अस्थायी साबित होती है और कुछ दिनों बाद फिर वही स्थिति बन जाती है.

फुटपाथ पर अतिक्रमण
फुटपाथ पर अतिक्रमण (ETV Bharat)

स्थानीय निवासियों के अनुसार सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को हो रही है. फुटपाथ बंद होने के कारण उन्हें मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. लोगों ने यह भी कहा कि भीड़भाड़ और अव्यवस्था के चलते चोरी और झपटमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं निकला तो दिल्ली के अन्य इलाकों तक मार्च निकाला जाएगा. उनका कहना है कि सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ राजधानी के हर नागरिक का अधिकार है.

आरडब्ल्यूए का प्रदर्शन
आरडब्ल्यूए का प्रदर्शन (ETV Bharat)

क्षेत्रीय पार्षद बहन प्रीति एवं चेयरपर्सन विशेष निर्माण समिति दिल्ली नगर निगम ने मार्च को समर्थन देते हुए आश्वासन दिया कि मामले को मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा. उन्होंने माना कि कुछ व्यापारियों, विशेषकर फर्नीचर कारोबारियों द्वारा फुटपाथों पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही हैं.

