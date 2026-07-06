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भोपाल के इस घर में पैदा होते हैं फुटबॉल खिलाड़ी और कोच, तीन पीढ़ियों से जारी है जुनून

फुटबॉलर जेपी सिंह के परिवार से अब तक निकल चुके हैं 8 नेशनल खिलाड़ी, 4 स्टेट खिलाड़ी और कई कोच. संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट

Bhopal Footballer JP Singh family
भोपाल की फुटबॉलर फैमिली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 11:03 PM IST

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Updated : July 6, 2026 at 11:08 PM IST

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भोपाल: राजधानी के राजेंद्र नगर में एक ऐसा परिवार रहता है, जहां बच्चों के हाथों में बचपन से खिलौने नहीं, फुटबाल नजर आती है. तीन पीढ़ियों से इस खेल को समर्पित जेपी सिंह के परिवार से अब तक 8 नेशनल खिलाड़ी, 4 स्टेट खिलाड़ी और कई कोच निकल चुके हैं. हाल ही में उनकी बेटी शालिनी सिंह मध्य प्रदेश की पहली महिला एनआईएस फुटबॉल कोच बनी हैं. वर्षों से जेपी सिंह और उनका परिवार संघर्ष, समर्पण और खेल के प्रति जुनून की बदौलत भोपाल में फुटबाल की पहचान बनता जा रहा है.

पहलवानी का सपना टूटा, फुटबॉल ने बदल दी जिंदगी

जेपी सिंह ने बताया कि उन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में पहलवानी की थी, लेकिन एक हादसे में बायां हाथ चोटिल होने के बाद उनका पहलवान बनने का सपना अधूरा रह गया. इसके बाद हार मानने के बजाय उन्होंने फुटबॉल को अपनी नई मंजिल बनाया. भोपाल के ऐतिहासिक रेलवे ग्राउंड से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें नेशनल खिलाड़ी तक ले गया. जेपी सिंह के अनुसार साल 1988 में उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ खुद नहीं खेलेंगे, बल्कि नई पीढ़ी भी तैयार करेंगे. इसी सोच के साथ राजेंद्र नगर में स्टूडेंट स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की.

Bhopal Footballer JP Singh family
भोपाल की फुटबाल फैमिली (ETV Bharat)

एक परिवार, 8 नेशनल खिलाड़ी और कई कोच

जेपी सिंह की मेहनत धीरे-धीरे पूरे परिवार की पहचान बन गई. वर्ष 1990 में पीडब्ल्यूडी ने उनकी मांग पर मैदान को समतल कर फेंसिंग कराई, जिसके बाद यहां समर कैंप शुरू हुआ. मैदान घर के पास होने से परिवार के बच्चे भी खेल से जुड़ते चले गए. आज उनके परिवार से 8 नेशनल खिलाड़ी और 4 स्टेट खिलाड़ी निकल चुके हैं. उनका बेटा चार साल तक भोपाल यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम का कप्तान रहा. ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं, नेशनल चौंपियनशिप ट्राफी में भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका है. इसके अलावा परिवार के कई सदस्य आज कोचिंग के माध्यम से नई प्रतिभाओं को तैयार कर रहे हैं.

Bhopal Footballer JP Singh family
भोपाल की फुटबाल फैमिली (ETV Bharat)

बेटी शालिनी ने रचा नया इतिहास

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भोपाल की फुटबालर फैमिली (ETV Bharat)

घर के खेलमय माहौल का सबसे बड़ा असर जेपी सिंह की बेटी शालिनी पर पड़ा. शालिनी ने तीन बार सीनियर नेशनल महिला फुटबाल चौंपियनशिप में हिस्सा लिया और यूनिवर्सिटी स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद रेफरीशिप में हाथ आजमाया और हाल ही में कोलकाता से एनआईएस फुटबॉल कोचिंग डिप्लोमा पूरा किया. इस उपलब्धि के साथ वे मध्य प्रदेश की पहली महिला एनआईएस फुटबॉल कोच बन गई हैं. वर्तमान में वे केंद्र सरकार की खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत मैहर में फुटबाल कोच के रूप में सेवाएं दे रही हैं.

Bhopal Footballer JP Singh family
भोपाल के फुटबालर जेपी सिंह (ETV Bharat)

मैदान बचाने के लिए झेला संघर्ष, अब बनेगा मिनी स्टेडियम

जेपी सिंह बताते हैं "खिलाड़ियों के लिए मैदान बचाना उनके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष रहा. कई बार स्थानीय स्तर पर विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मैदान को खत्म नहीं होने दिया. असामाजिक तत्वों और अतिक्रमण से मैदान की सुरक्षा के लिए वे लगातार प्रशासन और शासन के संपर्क में रहे. आखिरकार न्यायालय के सहयोग और खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के प्रयासों से मैदान के विकास का रास्ता खुला. अब यहां आधुनिक सुविधाओं वाला मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों के साथ-साथ क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को भी बेहतर खेल और फिटनेस का माहौल मिलेगा."

पद नहीं, काम से आगे बढ़ेगा खेल

जेपी सिंह का मानना है कि खिलाड़ियों की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की कमी है. उनका कहना है कि भोपाल में 25 फुटबाल मैदान और करीब 17-18 एनआईएस कोच होने के बावजूद प्रतिभाओं को सही मंच नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने खेल संगठनों और पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि राजनीति और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर खिलाड़ियों के लिए काम करना होगा. उनके अनुसार जिस दिन खिलाड़ियों को नियमित प्रतियोगिताएं, बेहतर प्रशिक्षण और मजबूत व्यवस्था मिलेगी, उसी दिन मध्य प्रदेश से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबालर लगातार निकलेंगे.

Last Updated : July 6, 2026 at 11:08 PM IST

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