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एशिया कप खेलकर चीन से रांची लौटी दिव्यानी लिंडा, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

रांचीः राजधानी रांची की प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चीन से लौट आई हैं. राजधानी पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया. दिव्यानी की उपलब्धि को लेकर खेल प्रेमियों, ग्रामीणों और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला. पूरे एयरपोर्ट परिसर में दिव्यानी लिंडा जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा.

स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के दर्जनों बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे. बच्चों ने फूल-माला पहनाकर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दिव्यानी का स्वागत किया. इस स्वागत के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. कई खेल प्रेमियों ने दिव्यानी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया.

बच्चों के साथ फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा (ETV Bharat)

दिव्यानी लिंडा रांची की इकलौती महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया कप में खेलकर पूरे झारखंड और देश का नाम रोशन किया है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और लगन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मुकाम हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि को ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा माना जा रहा है.

रांची एयरपोर्ट से सीधे दिव्यानी अपने गांव और प्रशिक्षण मैदान पहुंचीं, जहां छोटे बच्चों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. बच्चों ने उन्हें माला पहनाई और उनके सम्मान में जोरदार नारे लगाए. गांव में भी उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. ग्रामीणों ने कहा कि दिव्यानी ने यह साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है.