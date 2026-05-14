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एशिया कप खेलकर चीन से रांची लौटी दिव्यानी लिंडा, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

एशिया कप खेलकर फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा रांची लौट आई हैं.

Footballer Divyani Linda returns to Ranchi after playing in Asia Cup
फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा का स्वागत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची की प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चीन से लौट आई हैं. राजधानी पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया. दिव्यानी की उपलब्धि को लेकर खेल प्रेमियों, ग्रामीणों और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला. पूरे एयरपोर्ट परिसर में दिव्यानी लिंडा जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा.

स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के दर्जनों बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे. बच्चों ने फूल-माला पहनाकर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दिव्यानी का स्वागत किया. इस स्वागत के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. कई खेल प्रेमियों ने दिव्यानी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया.

Footballer Divyani Linda returns to Ranchi after playing in Asia Cup
बच्चों के साथ फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा (ETV Bharat)

दिव्यानी लिंडा रांची की इकलौती महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया कप में खेलकर पूरे झारखंड और देश का नाम रोशन किया है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और लगन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मुकाम हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि को ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा माना जा रहा है.

रांची एयरपोर्ट से सीधे दिव्यानी अपने गांव और प्रशिक्षण मैदान पहुंचीं, जहां छोटे बच्चों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. बच्चों ने उन्हें माला पहनाई और उनके सम्मान में जोरदार नारे लगाए. गांव में भी उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. ग्रामीणों ने कहा कि दिव्यानी ने यह साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है.

इस अवसर पर समाजसेवी जगदीश सिंह जग्गू, पंचायत समिति सदस्य रश्मि तिर्की, एंजेल गार्डन स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र उरांव, 22 पड़हा अध्यक्ष बाबूलाल महली और स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के संस्थापक सह कोच अनवरूल हक उर्फ बबलू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे.

वहीं Veterans Organization of Jharkhand की ओर से भी दिव्यानी लिंडा को सम्मानित किया गया. इस दौरान संगठन के अध्यक्ष मुकेश कुमार, सचिन, एमपी सिंह और प्रवक्ता संजीत सिंह (Ex Army) उपस्थित रहे. सभी ने दिव्यानी की उपलब्धि को झारखंड के लिए गर्व का क्षण बताया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. दिव्यानी लिंडा की यह सफलता आज झारखंड की बेटियों और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है.

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