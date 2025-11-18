फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन, रामानुजगंज टीम ने जीती ट्रॉफी, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा ने बांटा पुरस्कार
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजय जयंती के मौके पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ.जिसका समापन पर पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2025 at 3:17 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ. पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके काका लरंगसाय और राधेश्याम जायसवाल की स्मृति में टूर्नामेंट आयोजित किया गया था. फाइनल मुकाबले में दो टीमों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ. रामानुजगंज की टीम ने आदिवासी क्लब टीम को हराकर शानदार जीत हासिल की.
तीन सप्ताह तक चला फुटबॉल टूर्नामेंट : रामानुजगंज के हाईस्कूल में तीन सप्ताह तक फुटबाल टूर्नामेंट चला. इस दौरान खेल प्रेमियों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला. आयोजन के दौरान मैच का आनंद लेने रामानुजगंज सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में युवा खेल प्रेमी ग्राउंड में उपस्थित हुए थे. पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर आयोजकों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की.
इस क्षेत्र के सभी प्रतिभागियों को और आयोजक टीम को मैं शुभकामनाए देता हूं.प्रतियोगिता कराकर क्षेत्रवासियों के लिए नई प्रेरणा का काम कर रहे हैं.सबने मिलकर कार्यक्रम को संपन्न कराया है. इस टूर्नामेंट को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक आए थे - रामसेवक पैकरा, पूर्व गृहमंत्री
विजेता उपविजेता टीम को सौंपी गई ट्रॉफी : इस आयोजन के समापन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने विजेता और उपविजेता दोनों टीमों को शील्ड, ट्रॉफी के साथ ही इनामी राशि सौंपी. पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने इस दौरान कहा कि टीमों के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिला.