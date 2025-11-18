ETV Bharat / state

फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन, रामानुजगंज टीम ने जीती ट्रॉफी, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा ने बांटा पुरस्कार

बलरामपुर : बलरामपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ. पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके काका लरंगसाय और राधेश्याम जायसवाल की स्मृति में टूर्नामेंट आयोजित किया गया था. फाइनल मुकाबले में दो टीमों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ. रामानुजगंज की टीम ने आदिवासी क्लब टीम को हराकर शानदार जीत हासिल की.



तीन सप्ताह तक चला फुटबॉल टूर्नामेंट : रामानुजगंज के हाईस्कूल में तीन सप्ताह तक फुटबाल टूर्नामेंट चला. इस दौरान खेल प्रेमियों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला. आयोजन के दौरान मैच का आनंद लेने रामानुजगंज सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में युवा खेल प्रेमी ग्राउंड में उपस्थित हुए थे. पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर आयोजकों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की.